​Украинский экспорт в Венецию в 2016 превысил экспорт в Великобританию, или Францию или Австрию

Об этом посол Украины в Италии Евгений Перелыгин написал на своей странице в Фейсбуке по результатам бизнес форума в Венеции.
«Огромный интерес местного бизнеса к экономическому сотрудничеству с Украиной базируется на том факте, что в прошлом году украинский экспорт в этот регион составил около 500 млн. долл. США, а товарооборот Украины с Венето превышал товарооборот нашей страны с такими странами как Болгария или Греция или Дания или Норвегия, или Португалия, или Сербия, или Финляндия или Швеция», — написал посол.
По его словам, украинско-итальянское экономическое сотрудничество вышло на такой уровень, «когда для презентации потенциала двустороннего сотрудничества нам охотно предоставляют лучшие залы». «Вчера в прекрасном дворце Ca ‘Vendramin в Венеции, где еще 500 лет назад было открыто первое в Европе казино, в присутствии региональной власти и предпринимателей Венето представил результаты и перспективы двустороннего сотрудничества», — сообщил Евгений Перелыгин.
Посол отметил, что тремя главными регионами для украинского экспорта являются Венето (N1), Эмилия-Романья и Ломбардия.
Он также рассказал, что в ходе форума самая оживленная дискуссия развернулась вокруг вопроса как снова достичь уровня 5 млрд. долларов США в двусторонней торговле, который почти был достигнут в 2012 году (по статданным Украины в 2016 торговля составляла 3,3 млрд. долларов, итальянские данные отличаются на 5-6%, что в принципе является нормальным).
Самым интересным моментом форума дипломат назвал выступление менеджера «Belmonte Srl» (компания, у которой в Украине 2 предприятия легкой промышленности) с разгромной критикой Брюсселя за «зарегулированность» процесса экспорта из Украины продукции, произведенной из давальческого сырья.
По данным Е.Перелыгина, в 2016 году на 33% увеличены объемы ввоза из Италии оборудования для обновления производственных мощностей украинских предприятий, сохранен высокий уровень экспорта украинской продукции, итальянские инвестиции в экономику Украины выросли на 19%.
В форуме приняли участие более ста заинтересованных участников — от дистрибьюторов топ брендов Eccelenza Italiana до производителей энергетического, агропромышленного и медицинского оборудования.
Как известно, объем торговли Украины и России за три года упал на $30 млрд.