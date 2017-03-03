​Украинский экспорт в Венецию в 2016 превысил экспорт в Великобританию, или Францию или Австрию

Об этом посол Украины в Италии Евгений Перелыгин написал на своей странице в Фейсбуке по результатам бизнес форума в Венеции.

«Огромный интерес местного бизнеса к экономическому сотрудничеству с Украиной базируется на том факте, что в прошлом году украинский экспорт в этот регион составил около 500 млн. долл. США, а товарооборот Украины с Венето превышал товарооборот нашей страны с такими странами как Болгария или Греция или Дания или Норвегия, или Португалия, или Сербия, или Финляндия или Швеция», — написал посол.

По его словам, украинско-итальянское экономическое сотрудничество вышло на такой уровень, «когда для презентации потенциала двустороннего сотрудничества нам охотно предоставляют лучшие залы». «Вчера в прекрасном дворце Ca ‘Vendramin в Венеции, где еще 500 лет назад было открыто первое в Европе казино, в присутствии региональной власти и предпринимателей Венето представил результаты и перспективы двустороннего сотрудничества», — сообщил Евгений Перелыгин.

Посол отметил, что тремя главными регионами для украинского экспорта являются Венето (N1), Эмилия-Романья и Ломбардия.