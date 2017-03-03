«Блокадников» проверят на предмет связи с Курченко

Народный депутат от БПП Алексей Гончаренко обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить связь организаторов блокады на Донбассе с беглым бизнесменом, владельцем «ВЕТЭК» Сергеем Курченко.

Копию депутатского обращения Гончаренко опубликовал в своем фейсбуке.

Обращение, по словам нардепа, обусловлено перехваченным СБУ разговором так называемого главы «ДНР» Александра Захарченко с гражданином РФ, в котором шла речь о «национализации» украинских предприятий.

«Как становится понятно из содержания разговора, вследствие блокады железнодорожного сообщения на участке Луганск-Лисичанск-Попасная, которая осуществляется при участии некоторых народных депутатов Украины, самые прибыльные предприятия российские кураторы «ДНР» планируют передать под контроль структурам Сергея Курченко, который сбежал в Российскую Федерацию, и в отношение которого в Украине открыто несколько уголовных производств», — говорится в обращении.

«Ввиду вышеизложенного, согласно ст. 16 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины, прошу вас, Василий Сергеевич, проверить наличие общий деловых, как прошлых, так и нынешних, связей Курченко Сергея Витальевича с организаторами блокады, народный депутатами Украины Семеном Семенченко, Владимиром Парасюком, а также городским головой Львова Андреем Садовым», — резюмировал Гончаренко.

Напомним, 1 марта Служба безопасности Украины выложила аудиозапись разговора главаря ДНР Александра Захарченко с гражданином РФ, в ходе которой обсуждается дальнейшая судьба «национализированных» украинских предприятий.

Исходя из слов Захарченко, наиболее привлекательные активы российские кураторы «ДНР» планируют передать структурам Сергея Курченко, который сбежал в Россию.