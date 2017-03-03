От чего развалится Россия

Оглянитесь вокруг — все боятся принимать решения. Начальник колонии, где сидит Дадин, потому что бумажка не пришла.

Президент за 18 лет отучил всех принимать ответственные решения.

Поэтому всё катится по наклонной. Вот он бровью пошевелил, айда репрессивные законы принимать. И будут принимать, пока другой бровью не пошевелит.

Так и в государстве, участки мозга, отвечающие за принятие решений, атрофировались.Отец мне рассказывал историю, как на войне кому-то из соседей пуля голову пробила — в лоб влетела, из затылка вылетела. Задела чего-то там. Чувак выжил, ходил, чего-то делал. Только вот ему скажут, есть, он будет есть, пока не скажут, что больше не надо. Скажут мыться, он так и будет, пока отбой не крикнут. Какие-то там участки мозга задело.

Знакомые из крупного бизнеса говорят, невозможно найти людей на должность директоров. На замов — сколько угодно, а на директора желающих нет, с доходом существенно выше. Потому что риски посадки и ответственные решения.

У каждого районного судьи куратор в облсуде, куратор бегает советоваться к зампреду. У зампреда куратор в Верховном.

Тоже самое в прокуратуре, в СКР. Полиция бегает советоваться в администрацию губернатора. Звонки, вотсап, сикреты в телеграме бурлят, кипят: «Что делать?», » А вот тут это еще, как решать?». Натурально начальство не может элементарную бумажку выбить — главврач хлоп и в отпуск ушел от греха подальше. А без него никто на себя ответственность не возьмет, вы что! На звонок губернатора не реагируют — их теперь сажают, мало ли что. У вас там директора ФСИН два года в СИЗО держат, я чего, дурак человека из колонии отпускать по его звонку, меня же потом и посадят! И самое интересное, что точно посадят, и сажают.

Внутри системы невероятный кризис доверия, все друг за другом следят, стучат, подсиживают, сдают и перманентно боятся того же в отношении себя.

Бухгалтер жалуется, налоговичка ежеквартально присылает одинаковые требования. Устала, говорит, отвечать, что мы не платим этот налог. А та продолжает слать, с меня, говорит, требуют, так и будет теперь.

От этого астрономически растет документооборот. Тут прикрылся бумажкой, тут подложил, здесь защитился. Страна сначала утонет в бумагах, а потом кто-то уйдет на больничный и шестеренки встанут.

Автор — Павел Чиков, руководитель международной правозащитной организации «Агора»

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