Коррупционная сеть премьера России Дмитрия Медведева

Все заблуждались. Дмитрий Анатольевич Медведев — вовсе не смешной чудак, над которым стоит подсмеиваться. Он создатель и глава огромной, многоуровневой коррупционной схемы. Руководитель правящей партии «Единая Россия» владеет недвижимостью по всей стране, ему принадлежат огромные участки земли в самых элитных районах, он распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом.

Все это имущество было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков.

Все это в расследовании Алексея Навального.