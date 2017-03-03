Распорядители оккупированного Донбасса постоянно подкидывают информационные поводы: то очередной боевик громко к праотцам отправится. То оттуда угрожают Берлину, Лондону или Киеву. Вот недавно Александр Захарченко пообещал Украине не больше 60 дней существования.

О том, что в Донецке нынче хозяйничают марионетки Кремля, напрочь лишенные политической самостоятельности, сказано и написано уже немало. А вот разобрать причины, по которым кураторы со Старой площади сделали ставку именно на Александра Захарченко, непременно стоит. Окорочковый мыслитель ведь совершенно не тянет на политика. Депутат райсовета — это его объективный потолок.

Московские кураторы выбрали Захарченко потому, что он самый нелепый, недалекий и беспринципный из всех гипотетических кандидатов на пост главы «ДНР». Им легко управлять и помыкать. Он беспрекословно выполняет любое указание. Александр Захарченко никто и звать его никак – поэтому его и поставили рулить псевдореспубликой. Стрелкова всеми силами старались выпихнуть из Донбасса потому, что у него на всё была своя точка зрения, большой опыт участия в боевых действиях. Андрей Пургин носился с идеей создания «Донецкой республики» десять лет, организовывал подпольные круглые столы и строчил манифесты, принимал активное участие в региональной политической жизни. Естественно, такой идейный и убежденный человек как Пургин был убран из власти «ДНР» при первой же возможности в 2015 году. Уход Пургина кураторы пытались преподнести как обычную кадровую перестановку, хотя это была целенаправленная зачистка политического поля от неугодных, неуправляемых и недоговороспособных актеров.

Александр Ходаковский до 2014 года был на хорошем счету в СБУ, начитан и хитер, имеет стержень, за словом в карман не лезет – конечно такой человек тоже не годится на роль главаря «ДНР».

Книжный фанатик Губарев тоже непрост характером и поэтому его вытеснили на обочину.

А вот для Александра Захарченко события 2014 года стали социальным лифтом. Был развозчиком окорочков, в политику не лез, а стал сразу главой квазигосударственного образования. Изъяны в интеллекте у Захарченко на лбу большими буквами написаны. Типичный мелкий предприниматель, бухтящий на домашней кухне, ругая правительство и президента. Пробелы в образовании невозможно закрыть за столь короткий срок. Чудес не бывает. В политике он выглядит как мелкая аквариумная рыбешка, брошенная в океан на растерзание акулам.

Задрапировать пустоту в содержании господина Захарченко московские политтехнологи попытались тельняшкой и камуфляжем.

Если кадровый офицер Стрелков в военной форме смотрится естественно, то Захарченко в «комкЕ» выглядит неубедительно и невразумительно. Камуфляж для Захарченко близок точно также, как и балетная пачка. Несоответствие формы и содержания налицо. Но московские политтехнологи углубились в своих заблуждениях, принявшись лепить имидж Захарченко по образу и подобию Рамзана Кадырова, что в корне неверно. Дело в том, что власть Кадырова основана на восточной деспотии и природном праве сильнейшего. Продавать независимой и свободолюбивой Украине образ, слепленный с азиатского тирана и малограмотного местечкового князька — это серьезная ошибка и признак профессиональной некомпетентности людей, ответственных на Старой площади за киевское направление. Мысль популяризировать Захарченко с помощью онлайн-конференций с жителями Херсонской, Николаевской и Одесской области могла возникнуть только в больных головах, напрочь оторванных от украинских реалий.

В Грозном нет никакой демократии и на Кадырова в Кремле сделали ставку потому, что он может контролировать территорию из-за своих врожденных качеств. Но у Захарченко нет качеств Рамзана, поэтому и не выйдет из него второго Кадырова. А Украина отторгнет персону, претендующую на роль вожака и находящуюся на средневековом уровне развития.

План сделать Захарченко Президентом Украины после выполнения Минска это ярчайший диагноз невежества околокремлевских экспертов.

Часто в последнее время встречаются рассуждения на тему того, что Москва сменит Захарченко на кого-то другого или он отправится по печальному маршруту, проторенному Моторолой и Гиви. Думается, что все эти думы ошибочны и не имеют под собой оснований. Подписав минские соглашения Захарченко обеспечил себе безопасность на годы вперед. Его как подписанта Минска кремлёвские кураторы будут беречь как зеницу ока и тщательно охранять. Не забывайте, что российской публике минские соглашения преподносятся как величайшее дипломатическое достижение. Если что-то случится с Захарченко, то минский процесс окончательно превратится в фарс, а этот сценарий Кремлю точно не подходит.

Захарченко абсолютно устраивает кураторов как лидер квазигосударственного образования. Своего мнения не имеет, за два года немножко обтесался в непривычной роли руководителя, донецкая публика слушает несусветную ахинею, что он несет – «ну и ладно» думают по этому поводу в Кремле.

А вот если представить, что минские соглашения будут все-таки реализованы, то тогда Захарченко будет утилизирован как слишком много знавший и запачкавший руки по локоть в крови. Кремль предпочитает устранять ставших ненужными неудобных свидетелей своей самодеятельности на Донбассе – достаточно вспомнить примеры Жилина и Болотова. Стрелкова не трогают, наверно потому что россиянин и долгие годы работал в ФСБ. А вот с бывшими гражданами Украины, причастными к созданию квазигосударственных образований, в России не церемонятся.

Слушать публичные выступления Захарченко можно только по приговору суда

Речи столь низкого смыслового уровня можно услышать на каждом украинском промтоварном рынке от продавцов унитазов и реализаторов сантехнических принадлежностей. Спутать Шушкевича и Шухевича мог только совсем несведущий человек.

Самое главное, что кураторы со Старой площади никак не могут понять, что у Захарченко есть все те негативные черты, что и у Януковича – бестактность, ограниченность кругозора, управленческий стиль председателя колхоза пятидесятых годов, ненужная привычка дурацки улыбаться в неподходящий момент и многое другое. Украина Януковича отторгла – зачем пытаться насильно впарить ей омоложенную копию Виктора Федоровича?! Неужели нельзя было выяснить причины, побудившие десятки тысяч людей выйти протестовать на Майдан Незалежности?! Конечно проще всего случившиеся три года назад списать на происки американского госдепа, но, как известно, дыма без огня не бывает. Разве вышел бы кто-то митинговать, если бы Янукович был адекватен, современен, обаятелен, дипломатичен и конструктивен?! Заведующего гаражом Украина не проглотила и выблевала, так и развозчик окорочков ей тоже тысячу лет не снился.

Захарченко может сколько угодно заявлять, что Украина непременно развалится через шестьдесят дней, но все его реплики не имеют никакого отношения к действительности. Все басни Захарченко — это либо плод его воображения, либо продукт творчества московских кураторов. У него даже харизмы генерала Лебедя нет. Раньше в истории были Лжедмитрии, а теперь вот появился Лжеалександр Первый, мнящий себя донецким царем.

Квазигосударственные образования и их спикеры — это всего лишь инструментарий, используемый Кремлём для давления на официальный Киев по части выполнения минских соглашений.

Нашли под терриконом, помыли от угольной пыли, облачили в камуфляж, дали берцы, превентивно выписали пару подзатыльников чтобы не зазнавался – вот и весь Александр Захарченко.

Долго рассуждать о его персоне утомительно – уж крайне ничтожная и посредственная личность Захарченко, выплывшая наверх исключительно благодаря своим негативным качествам. Хочется, чтобы лодка фантазий московских кураторов касаемо Захарченко поскорее разбилась о скалы украинской реальности. Невозможно в 2017 году слепить отца народа из развозчика окорочков, как бы при этом не старались кремлёвские манипуляторы общественным мнением.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля».

Об авторе:

Писатель, публицист, политический обозреватель. В 2013 году вошел в лонг-лист премии литературной «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар». Лауреат премии журнала «Нева» за лучшую публикацию 2014 года в номинации «В надежде славы и добра» за роман «Девять дней в мае». Был главным редактором портала «Украина 2025». В настоящее время фрилансер.

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