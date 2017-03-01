«Гуляй Поле»

Прослушка спецслужб РФ о подстрекательстве к новому Майдану в Украине

01.03.2017

Служба безопасности Украины выложила аудиозапись телефонного разговора представителя российских спецслужб Александра Чулиндина с видным сепаратистом Константином Долговым. Переговоры касаются подстрекательства к новому Майдану в Киеве 20-23 февраля.

Аудизопись председатель СБУ Василий Грицак обнародовал на брифинге, позже она появилась на официальном аккаунте спецслужбы на YouTube.

В ходе разговора представитель российских спецслужб призвал Долгова продвигать в Украине идею, что «Революция Достоинства продолжается» и подчеркивал, что «этот пузырь надо раздувать, раздувать и раздувать» и увеличивать численность людей на акциях.

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