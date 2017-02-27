Главари «Л/ДНР» угрожают отобрать украинские предприятия из-за блокады

Главари «Л/ДНР» потребовали от Киева прекратить транспортную блокаду Донбасса к началу марта.

В противном случае главари «ДНР» и «ЛНР» «грозятся» ввести «внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и перестать поставлять уголь Украине», передает один из сайтов боевиков. «Если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в «ДНР» и «ЛНР». Мы перестанем поставлять уголь в Украину», — говорится в сообщении ресурса террористов.

Как сообщал УНИАН, в конце января ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. С 10 февраля поставки угля были полностью прекращены. Под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей промышленности, в частности, металлургии, и потребителей минимум 9 областей страны.