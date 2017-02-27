Предприятия Ахметова угрожает забрать не Захарченко, а Кремль — в качестве мести

Это формально главари «ЛДНР» угрожают отжать украинские предприятии, которые продолжают работать на оккупированном Донбассе в украинской юрисдикции. Реальность немного другая.

Нет у них полномочий отжимать бизнес Ахметова. Делает это Кремль — в рамках образовательной программы для украинцев «Любите и защищайте вашу страну, Украину».

Если бизнес отожмут, Ахметов станет беднее и, как результат, сократит своё политическое влияние в Украине.

Если сейчас удастся «утрясти» вопрос, московский крючок останется и в любой момент, при плохом поведении, тема возникнет снова. В результате, рано или поздно пройдет «национализация» и распил предприятий на металлолом.

Сотрудники останутся без средств к существованию, и в качестве альтернативы людям предложат сильнее ненавидеть Украину.

А все рассказы кремлевских пиарщиков, что заводы и шахты будут работать для РФ, чушь. Шахтеры Ростовской области России уже много лет требует вернуть зарплату, но Путин их не слышит и не услышит. Металл украинский — прямой конкурент российским производителям, и шансов найти свое место в РФ у этой продукции — ноль.

До войны регионалы любили пропагандировать тезис, что Донбасс никто не ставил на колени, но пришли русские и поставили его не только на колени, но и заставили опереться еще и на локтевые суставы.