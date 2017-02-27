Проект «Новороссия» похоронили жители Днепра — Порошенко

Президент Петр Порошенко поставил в заслугу жителям Днепра провал проекта «Новороссия».

Об этом он сказал в ходе открытия неонатального центра в Днепре.

«Именно здесь, в Днепре, волны так называемой «русской весны» разбились о твердые прочные днепровские пороги украинского патриотизма. Именно ваша решительная позиция не оставила противнику ни единого шанса на реализацию так называемого проекта «Новороссия». Именно здесь, в Днепре, он был похоронен нашими объединенными усилиями, и сейчас уже никто о нем не вспоминает. В окружающих казацких степях развеялись планы Путина о расчленении нашей страны. Именно в этих краях благодаря вам Украина выиграла генеральное сражение за свою соборность. Именно это форпост Украины на востоке«, — передает слова президента телеканал «112 Украина».

По словам президента, за шесть волн войны в области было мобилизовано 21 тыс. военнослужащих, каждый пятый из мобилизованных пришел добровольно.

«В прошлом году из области по контракту пошли служить более 4 тыс. бойцов, еще сотни присоединились к ним с начала текущего года», — отметил Порошенко.