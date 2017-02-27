Семья из Германии, «бежавшая» в РФ, вернулась обратно в Европу

Многодетная семья из Германии, которая недавно приняла решение жить в новосибирском селе, «бежав» от уроков секс-просвещения, вернулась обратно в Германию.

Об этом сообщает издание VN.ru.

Семья Евгения и Луизы Мартенс, в которой 10 детей, приехала в Кыштовский район Новосибирской области в середине декабря прошлого года с твердым намерением получить гражданство России по программе переселения соотечественников. Причиной, побудившей немцев к переезду в Сибирь, стали начинавшиеся в германской школе уроки секс-просвещения, ранее уже приведшие к конфликту Мартенсов с местными органами образования. Тогда Евгений отказался платить штраф за пропуски его дочерью уроков «секс-просвета» и провел сутки в местной тюрьме.

Дом семьи Мартенс в новосибирском селе

В Кыштовском районе глава семьи намеревался заниматься фермерством и заявлял, что семья останется там навсегда, даже несмотря на суровые зимы.

Однако недавно Евгений Мартенс вынужден был ненадолго съездить в Германию по делам. После этого семья собрала вещи, бросила дом, выехала в Новосибирск, а оттуда — обратно в Германию.