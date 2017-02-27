В одесской разговорной речи есть ёмкое словечко «захарило» — означает оно «надоело», «достало» в крайне эмоциональной форме. Так вот нынче выходит занятный каламбур: Украину захарили Захар Прилепин и Захарченко. Случай Прилепина образцово-показательный, я бы даже сказал клинический, поэтому сегодня обстоятельно препарирую нижегородского литератора, оставив окорочкового мыслителя на следующий раз.

В российском общественном сознании прочно закрепилось словосочетание «писатель Прилепин», что является огромной смысловой ошибкой. Писатель это, прежде всего, свой мир. У Сорокина свой особый мир, у Пелевина свои множественные миры, даже у соратника Прилепина Михаила Елизарова есть свой мир. Только у самого Прилепина нет своего мира. Все его книжицы я прочел давным-давно и поэтому не боюсь ошибиться с диагнозом.

Литератор Прилепин получился в результате травмы от распада СССР. Он не мог найти себя человек в новых резко изменившихся обстоятельствах, принялся выливать боль на бумагу, его страдания опубликовали – бывает. Но боль от постсоветской травмы постепенно закончилась, литератору сорвало крышу от успеха, а при этом сказать миру ему уже было больше нечего. Как литератор он умер еще десять лет назад, все последующие годы переливая из пустого в порожнее. Жизненный багаж закончился, фантазия иссякла – писать Прилепину стало не о чём. И принялся он скоморошничать – сниматься в кино в эпизодических ролях, выступать с малоизвестными рок-группами и рэперами, запустил собственный бренд одежды. Правда, славы это не принесло, а скорее обернулось позором.

Война на Донбассе стала настоящим подарком для Прилепина – где еще найти такое поле для пиара, самолюбования и имитации патриотической деятельности?!

Первые книги Прилепина стали популярны не потому, что обладали выдающимися художественными достоинствами, а потому что затюканный и глупый российский обыватель увидел себя в нелепых героях и персонажах произведений Захара. Самые скотские, чванные, невежественные слои российского общества принялись отождествлять своё серое существование с книгами Прилепина. Захар — это кумир периферийных пьяниц, губернских невежд и уездных совков всех мастей. И когда Прилепин заявился на Донбасс, став политруком одного из подразделений ополчения, мне сразу стала ясна истинная подоплека данного поступка.

У Прилепина, как и у армии его гнусных поклонников, в голове есть одна очень болезненная вавка – они маниакально одержимы идеей реставрации советского красного проекта и силком хотят втащить Украину в свои людоедские сети.

Русский мир и сопутствующие разговоры служат лишь для отвода глаз и отвлечения внимания. «Русский мир» — это идея «белая», фобии Прилепина и его паствы — это идея «красная». Они и слышать не хотят, что может быть другая точка зрения. Они не хотят понять, что индивидуалистическая по своей природе Украина категорически не желает быть составной частью их коллективистского «красного проекта». Ради осуществления своей «красной» мечты они готовы на всё – количество возможных жертв среди мирного населения их совершенно не смущает.

Прилепин — это квинтэссенция российского жлоба средних лет.

Российский обыватель ездит по ужасающим ямам и колдобинам на «УАЗе», оклеенном георгиевскими лентами и пошлыми псевдопатриотическими надписями: «Спасибо деду за Победу!». Он в голос хулит немчуру и грозно обещает ей показать кузькину мать, но при этом отказывается понимать, что его немецкий ровесник-бюргер ездит по гладким автобанам на гораздо более комфортном автомобиле чем «УАЗ». Почему так происходит он даже и не пытается задумываться.

Прилепин и его поклонники категорически отвергают идею независимой Украины, искренне считая, что официальный Киев во всем должен слепо ориентироваться исключительно на Москву. Так происходит потому, что они толком не знают, что происходило на Украине последние двадцать пять лет. Их представления о Незалежной — это смесь впечатлений от прослушивания песен Верки Сердючки во время очередной пьянки, посещения павильона «Украина» на ВДНХ и просмотра информационных сводок центральных российских телеканалов. Прилепин сотоварищи являются врагами украинской государственности и не скрывают этого.

Для того, чтобы понять всю никчемность Прилепина как литератора, надо сравнивать его творения с аналогичными по задумке мировыми образчиками. В данном случае лучше всего сравнивать нижегородского валенка с Джонатаном Литтеллом. «Обитель» и «Благоволительницы» — толстые исторические романы, действие которых происходит примерно в одно и то же время. Только у Литтелла поражаешься детальности правдивых и узнаваемых описаний городов, подготовительной работе в архивах и литературной игре, с отсылками ко всем значимым писателям-скандалистам ХХ века – Селину, Миллеру, Жене, Эллису.

«Обитель» Прилепина же – скучная тягомотина, где нет ни действия, ни интриги, ни какой-либо изюминки. «Хомские тетради» и «Чечня. Год третий» — замечательные документальные книги о войнах и территориях, что их пережили. «Хомские тетради» пропитаны страшным запахом мясорубки в Сирии, «Чечня. Год третий» это текстуальный страх перед всемогуществом и неограниченной властью Кадырова.

«Всё, что должно разрешиться. Хроника идущей войны» Прилепина с Моторолой и Захарченко на обложке это галимейшая джинса и позорная заказуха. Предыстория написания сего опуса такова: кураторам Донбасса из Администрации Президента РФ придумалось, что надо срочно сварганить нечто хвалебное о руководстве квазигосударственных образований. Гонцы со Старой площади обратились с предложением наспех накатать подобную книженцию к известной журналистке и писательнице Марине Ахмедовой, но она отказалась. А вот Прилепин с радостью взялся за халтуру и быстро сляпал оду про ополченцев и их вожаков.

Нет, я прекрасно понимаю, что у Прилепина аж четверо детей и ему надо зарабатывать деньги, но обогащаться на чужих смертях и крови это гнусно, мерзко и подло.

Если шальная пуля на Донбассе сразит наповал Прилепина — это не станет потерей для русской литературы. К сожалению, у Прилепина появились продолжатели в среде изящной словесности, переводящие бумагу на описание своих армейских будней, кухонных политических дискуссий, портвейной бравады и прочих маскулинных глупостей петушащихся павлинов.

Захар захарил Украину и очень хочется, чтобы он это как можно скорее понял, покинув Донбасс и вернувшись в свою деревню к жене и детишкам. Прилепину пора уяснить, что никто из украинских граждан не указывает ему, как часто и в каких позах любить супругу, сколько раз поощрять и журить ребятишек за учёбу.

Прилепин в своем Нижнем Новгороде может хоть трижды на день молиться на памятник Ленину, расшибая лоб в кровь об асфальт, и никто из украинцев не сделает ему ни малейшего замечания. Только не надо Прилепину заявляться на украинские территории и требовать, чтобы везде установились его порядки. Прилепину как многодетному отцу следует быть мудрее и толерантнее. Хождение в чужой монастырь со своим уставом обычно до добра не доводит.

Трагедия здесь не в том, что есть такой писатель Прилепин, приехавший с оружием на Донбасс. Трагедия заключается в том, что в России таких придурочных Прилепиных вагон и маленькая тележка, да только они крепко закабалены семьями, кредитами и работой, страшно боясь вылезти из-под супружеской титьки и отправиться на какую-либо войну.

А если вы таки хотите прочувствовать всё убожество российской жизни на выселках, то прочтите книги Прилепина «Грех», «Санькя» и «Патологии».

Прилепин как был чоповцем и омоновцем, так и остался. Соответствующий менталитет никуда не денешь.

Думается, Украина не много потеряла из-за того, что отныне на её землях не представляется возможным проведение творческих вечеров Прилепина. Российская лапотная деревенщина должна покинуть Донбасс и заняться обустройством своих родных земель вместо наглого вмешательства в дела соседнего независимого государства.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля».

Об авторе:

Писатель, публицист, политический обозреватель. В 2013 году вошел в лонг-лист премии литературной «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар». Лауреат премии журнала «Нева» за лучшую публикацию 2014 года в номинации «В надежде славы и добра» за роман «Девять дней в мае». Был главным редактором портала «Украина 2025». В настоящее время фрилансер.

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