Фирташ и его российские связи

21 февраля российский миллиардер Василий Анисимов потерял свои $125 млн, которые были ранее внесены им в качестве залога за освобождение из-под стражи Дмитрия Фирташа. Побыв благодаря залогу на свободе во время судебного процеса по «титановому делу» об экстрадиции в США, Фирташ проиграл этот суд, и тут же подвергся аресту по другому ордеру, уже европейскому. Перечисленный залог вернули, и залоговый транш оказался по сути, бесполезным. Потому что очередной ордер был выдан Фирташу по отстраненному от обвинений США, новому испанскому делу «Вариола», с подозрением на участие в легализации денежных средств незаконного происхождения.

Адвокатам пока что удалось избежать заключения клиента по европейскому ордеру, только благодаря последнему оружию защиты. Клиента поместили в инвалидную коляску.

«Снежный ком» ожиданий

Благодаря всего лишь одной фразе, брошенной во время слушаний «титанового дела», очередной арест бывшего газового олигарха №1 по новым, уже европейским обвинениям, вызвал обширную панику и ажиотаж в украинских политических кругах. Фраза состояла в утверждении, что «мы достигли желаемого — Кличко мер Киева, а Порошенко президент Украины». После этой фразы, Фирташ начал завуалированный торг с Киевом. Он временно перестал детализировать прессе более широкий смысл сказанного. Сколько, кому и за что…

Но с тех пор, как Фирташ произнес эту буквально волшебную фразу, порции политического негатива в адрес нынешних украинских властей начали расти, как снежный ком. Сначала, в СМИ были растиражированы аудиозаписи депутата Александра Онищенко. Он обвинил власти в системной политической коррупции. Затем данные о коррупции на самом верху украинской власти передал Минюсту США бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Пока что, все эти атаки, и без подключения к ним показаний Фирташа, привели к вполне закономерным результатам. Правящая парламентская коалиция начала слать новые мессиджи союзникам Украины из США и ЕС, чтобы те относились к коррупционным обвинениям, более тщательно — все взвесив, испугавшись, и подумав о последствиях. А при украинских политических реалиях, этих последствий можно наделать сколько угодно. Например, уличая политических оппонентов в том, что те «работают на Путина», «стучат в Вашингтон», или же, «путаются под ногами в Пекине».

За несколько дней до завершения австрийского суда над Фирташем, моду на антикоррупционные «наезды» подхватил уже бывший депутат от РПЛ Андрей Артеменко. Он заявил о том, что передал властям США вариант «урегулирования» проблемы Крыма, и изложил свою антикоррупционную критику украинских властей. Непосредственно в дни последних судебных слушаний по «титановому» делу Фирташа, украинские власти попытались заглушить этот очередной конфликт: глава радикалов исключил Артеменко из партийных рядов, а правящая коалиция была вынуждена заключить новое союзное соглашение со своим яростным антагонистом, которым считался Олег Ляшко. Последнему, по слухам, США аннулировали визу на право въезда в США. В чем, собственно, многие увидели главный смысл такой живописной реакции Киева на антикоррупционные атаки.

Таким образом, если не считать декабрьского демарша Виктор Пинчука с новой схемой «примирения» с РФ и критикой нынешних властей за неспособность вернуть оккупированные территории, украинская власть избавилась только от одной «антикоррупционной жалобы» своим союзникам – были более-менее нейтрализованы только попытки Артеменко. Тогда как другие атаки продолжились. Их основными исполнителями пока являются Онищенко, Наливайченко и Михеил Саакашвили. Какие коллизии произойдут, когда вдобавок к этому во время новых судебных заседаний «заговорит» и Фирташ? Пока что даже трудно себе представить. С его показаниями, как с бизнесом, все очень сложно. Попробуем разобраться.

Заговорит ли Фирташ о партнерах?

По мнению подавляющего числа экспертов, Дмитрий Фирташ, ныне попавший на откровенный разрыв между американским «титановым» делом и европейским «делом «Вариола», обязательно разговорится. Как минимум, предполагается, что он начнет защищать свои самые крупные украинские активы от их вероятного захвата бывшими партнерами. Такими рисковыми активами считаются успешно работающие в оккупированном Крыму ПАО «Крымский Титан», который Фирташ развивал совместно с австрийской компанией Stork, а также — «Крымский Содовый завод КСЗ», который компании Фирташа развивали вместе с компаниями Валерия Хорошковского, председателя СБУ в 2010-12 годах.

Оба этих предприятия обеспечивают половину всей валютной выручки оккупированного РФ полуострова. При всей своей валюте, они полностью зависят от поставок сырья с континентальной части страны. Для производства химических пигментов «Титану» — нужен ильменит с рудников Днепропетровской и Житомирской области, а для производства пищевой соды КСЗ — необходим каолин из Винницкой области, и ряд базовых химикатов, которые в Крыму вообще не производятся. Можно только представить, чтобы бы было, если бы экономика «крымской здравницы» производила, например, нужный при производстве соды мышьяк.

Кроме сырьевого обеспечения, у заводов Фирташа нет высоковольтных сетей, которые соединяли бы два очень энергоемких завода с границей Восточного Крыма, и протянутым недавно подводным энергокабелем из РФ. Этих линий не существует. Строительство такой «обратной сети», особенно сети новых подстанций, требует не одного миллиарда долларов. Особенно дорогими элементами этих сетей считаются нужные для этих линий новые ТЕС, турбин к которым РФ не производит. Импортировать их, и покупать услуги по ремонту, нужно из Германии или Японии, но эти страны ввели против РФ санкции. Поэтому, заводы буквально критически, если вообще не фатально, еще много времени будут зависеть от поставок электроэнергии с континентальной Украины.

Со времен отставки премьер-министра Арсения Яценюка за принятие ВР сомнительного закона «О свободной экономической зоне Крым», колоссальная по объему работы проблема контроля поставок промышленного сырья и электроэнергии на оккупированный полуостров разделилась. Высший эшелон законодательной и исполнительной власти — принялся эту проблему массово игнорировать и замалчивать. А правоохранительные органы – начали тонуть в вакууме государственных решений.

Например, по данным украино-американского Проекта расследования коррупции и организованной преступности OCCRPТ, в 2014 — 2016 гг было подробно зафиксировано нарушение международных и украинских санкций в отношении Крыма со стороны 631 судна иностранной юрисдикции, не считая судов и плавсредств РФ. Естественно, что большинство этих судозаходов не могли не касаться двух ведущих экспортных предприятий полуострова, КСЗ и «Титана». Например, недавно задержанное танзанийское судно«SKY MOON» (капитан и команда, как оказалось, граждане воюющей Сирии) совершали в оккупированный Крым регулярные линейные рейсы с грузами крымских предприятий Фирташа.

В рамках расследования «титанового» дела в штате Иллинойс, у следствия вполне могут возникнуть вопросы к Фирташу о том, как работали его предприятия в Крыму в период 2009-13гг. Это именно те годы, когда он и компания Stork стали фигурантами расследования рекета и коррупции при покупке месторождения титановсодержащих руд в Индии. Но все дело в том, что это время, это период наиболее продуктивного периода партнерства между Фирташем и Валерием Хорошковским – его давним «административным» партнером, против которого, по целому ряду коммерческих причин, Фирташ вряд вряд ли сможет свидетельствовать. И даже просто давать косвенные показания. Почему не сможет? Для этого не надо долго расписывать многолетнее сотрудничество между генералом армии Хорошковским и самым богатым выпускником Академии МВД Украины Дмитрием Фирташем.

Если коротко: в 2007-09 годах, когда Хорошковский возглавлял Гостаможслужбу (ГТСУ), при явном соблюдении интереса группы газовых компаний Фирташа, он ликвидировал специализированное подразделение ГТСУ по учету импорта и транзита природного газа — Центральную Энергетическую Региональную Таможню, ЦЭРТ. Статус этой специализированной таможни был понижен до уровня рядового поста «Киев Энергетический». Вскоре после этого ГТСУ при прямой поддержке Хорошковского вообще потеряла ведомственную самостоятельность, и в результате, начала работать в статусе таможенного департамента государственной фискальной службы. В этот период, Хорошковский продал Фирташу свои медиа-активы, U.A. Inter Media Group Ltd. В свою очередь, отсутствие должного таможенного контроля над импортом газа помогло компании Фирташа и Игоря Воронина «УкргазЭнерго» в конце 2000-х годов отсудить у НАК «Нафтогаз Украины» природного газа на сумму $5,6млрд.

Суды по этой огромной для НАК сумме тянутся с тех давних лет, и до сего времени. При этом, на сегодня, «УкрГазЭнерго» Игоря Воронина давно ушла с рынка торговли газом. Она переключилась на торговлю углем-антрацитом, о дефиците которого в последнее время в Украине пишется очень много. Сможет ли Фирташ, с учетом так и не законченного суда по делу между «УкрГазЭнерго» и НАК ценой $5,6млрд, раскрывать суду штата Иллинойс детали того, как он «развивал экономику Крыма и торговлю газом с РФ»? Пока такая перспектива маловероятна. Более того, ранее проживавший в Лондоне Хорошковский с 2014 года беспрепятственно скупает земельные участки побережья Днепра, в расчете заработать на будущем строительстве Каневской ГАЭС…

Более реальным выглядит другое направление – касательно залога, который был внесен за Фирташа в австрийском суде.

Грузинский след и «операция «Вариола»

Подчеркну, что сумма внесенного Василием Анисимовым залога за Фирташа составила 125 млн. Целесообразность залога за то, чтобы обеспечить нахождение Фирташа на свободе, в свободной бизнес-коммуникации, из-за своей высокой стоимости не может считаться прихотью российского магната. Или платой за дружбу с бывшим украинским газотрейдером. Вот лишь некоторые цифры. Например, до задержания Фирташа в Австрии, Forbes оценивал его состояние на уровне $250 млн.

Реальный масштаб залоговой операции можно понять на фоне ведущих портфельных сделок в Украине последних лет. Такими сделками в 2015 году считались покупка американской корпорацией Snapchat одесского IT-стартапа Looksery за $150 млн. В 2016 году такой лидерской сделкой стала покупка корпорацией Morgan Stanley 7% акций киевской soft-компании Luxoft за сумму не менее $138 млн. То есть получается, что российский миллиардер внес за освобождение своего партнера от временного заключения, и право на его свободу в бизнес-коммуникациях, почти половину всей докризисной стоимости бизнеса этого украинского газотрейдера. Почти равную цене самых крупных портфельных сделок в стране…

Но если залоговый транш на такую сумму – это просто плата за свободное перемещение и телефонные переговоры Фирташа во время судебных слушаний, то возникает вопрос, не слишком ли дорогой такой кредит? Очень дорогой. По мнению ряда источников, такой видоизмененный кредит, как залоговый транш, нужен были Анисимову для успешного завершения ряда совместных с Фирташем проектов в политике и на рынке недвижимости. На поверхности этих проектов – лишь верхний слой информации об испанской «операции «Вариола», большинство данных о которой в СМИ еще не засвечены.

Часть просочившейся информации — это утверждения правоохранительных органов Испании, что владелец холдинга Coalco Анисимов арендовал одну из своих вилл на курорте Коста-Браво Степану Черновецкому, сыну гражданина Израиля и бывшего мера Киева Леонида Черновецкого. Экс-мер покинул Украину в 2014 году и переехал в Грузию. В этой стране он попытался начать политическую деятельность, идя параллельным курсом с партией «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили — главного пророссийского оппонента экс-президента Саакашвили, получившего гражданство Украины в том же 2014 году.

Другая часть ключевой информации по «операции «Вариола» состоит в том, что до 2015 года, принадлежащий Анисимову холдинг холдинга Coalco возглавлял бывший заместитель главы администрации Киева — Денис Баас, бывшая «правая рука» команды Черновецкого в банке «ПравексБанке», а затем, такая ж его главная опора в муниципальной власти. Сразу после того, как в Австрии по требованию ФБР был задержан Дмитрий Фирташ, Анисимов отказался от услуг Бааса, и нанял для управления своим холдингом Coalco менеджерскую компанию.

Чем могли не угодить Испании Фирташ и Анисимов?

Следует уточнить, что девелоперский холдинг Coalco является крупнейшим владельцем земли в Московской области РФ и основным предприятием Анисимова. Будучи в 1990-е годы первым российским алюминиевым магнатом, этот российский миллиардер занимал в рейтинге Forbes 2017 года 56-е меcто с капиталом в $1,2 млрд, и опустился с 30-го места и капитала в $3,6млрд в 2011 году. Главной достопримечательностью недвижимости и основой маркой престижа холдинга Coalco московская пресса называет коттедж-поселок Акулинино, расположенный на берегу речки Злодейки – место нахождения дачного кооператива «Петровские Сады» и «Некоммерческого партнерства содействия развитию природоохранной зоны «Времена года».

Учредителей этой зоны дворцов на Злодейке под Москвой именуют клубом «времена-годников». Для украинцев наиболее знакомым совладельцем дачного кооператива выглядит Алескей Беседа – сын генерал-полковника ФСБ РФ Сергея Беседы, который возглавлял группу прикомандированных к СБУ российских «инструкторов» во время массовых расстрелов акций протест в центре Киева в 2014 году. Широко известен в Киеве также еще один член клуба, харьковчанин Евгений Гиннер, владелец московского ФК ЦСКА, а также сети отелей «Премьер палас» и энергетического холдинга VS Energy, который владеет более 60% всех «облэнерго» в Украине.

Среди других, менее известных учредителей дачной зоны, расположенной на землях холдинга Василия Анисимова, фигурируют ряд наиболее старых по времени служебных коллег Владимира Путина. Например, во «Временах Года» имеет недвижимость семья Аркадия Роттенберга, тренера Путина по дзюдо, и партнера предприятий Дмитрия Фирташа на рынке использования аммиакопровода Тольятти-Одесса. Владелец холдинга Coalco Анисимов, кстати, является многолетним главой российской федерации дзюдо. Среди других жителей клуба числятся глава компании «Транснефть» Николай Токарев, бывший глава РЖД Владимир Якунин, а также, глава государственной оборонно-промышленной компании «Ростех» Сергей Чемезов, и его финансисты, миллиардеры Виталий Мащицкий и Рубен Варданян.

Конкретизируя интерес Испании к клубным арендаторам земли Анисимова, надо отметить, что до проведения нынешней операции по борьбе с отмывкой «грязных» денег «Вариола», испанские власти имели положительный результат аналогичной операции — «Паутина», по результатам которой были арестованы многие члены «тамбовской» криминальной группировки. Нынешнее расследование против транснациональной группы лиц, связанных с миллиардером Анисимовым, по всей видимости, создает у испанских правоохранителей надежду на успех с другим объектом внимания – членами подмосковного элитного дворцового клуба на ручье Злодейка.

Почему у следствия США и Испании одни конечные адресаты

Второй после Роттенберга наиболее влиятельный арендатор подмосковных дачных земель Анисимова, Сергей Чемезов ныне находится под персональными санкциями США и ЕС по обвинению в поддержке военной агрессии против Украины. Но судя по всему, с течением времени, правоохранителей в США и ЕС все больше начинает интересовать бизнес-деятельность некоторых фигурантов санкционного до момента вступления в силу административно-финансовых ограничений. Интерес, как видно из комментариев европейской прессы к расследованиям «Паутина» и «Вариола», проявляется уже не в административно-финансовом, а в более серьезном криминальном ключе подозрений.

Как эти европейские подозрения касаются Фирташа? Дело в том, что должность главы ФГУП «Рособоронэкспорт (РОЭ)», позже переименованной в «Ростех», Чемезов занял в 2004 году. В том же году, госкомпания РОЭ начала программу покупки уральского титанового завода ВСМПО-Ависма, который до сих пор, не смотря на санкции, считаеться основным зарубежным промышленным потребителем добываемых в Украине титаносодержащих руд. Этот уральский завод вообще не имеет своих собственных источников руды, сильно зависим от поставок украинского сырья, но зато, — является крупнейшим российским подрядчиком мировых авиастроительных гигантов Boeing Airbus Industries на изготовление проката.

Когда Чемезов только начинал свой путь в титановом бизнесе «Росвооружения», у тогдашних властей Украины был шанс включить свои государственные предприятия в линию субподрядов этих мировых корпораций. Шанс состоял, например, в прозрачной продаже одной из опытных международных промышленных корпораций пакета акций завода ЗТМК, и некоторых других. Но тогдашний президент Леонид Кучма сделал другой выбор. Летом 2004 года он указал тогдашнему премьеру Виктору Януковичу отдать Дмитрию Фирташу в аренду два крупнейших в Европе украинских месторождения титановых руд.

Параллельно по времени с этой титановой сделкой по аренде, в 2004 году в Швейцарии было подписано соглашение о создании широко известной газовой RosUkrEnergo RUE, под которой ставили подписи глава «Газпромбанка» Андрей Акимов и Дмитрий Фирташ. Напомним, что эта компания заменила в схемах импорта газа в Украину своего предшественника, компанию EuralTransgas ETG, которую создавали «Газпром» и бизнес-партнеры бывшей жены Фирташа, Марии Калиновской. В 2004-05 годах, во время потрясавших тогда Украину событий и развода с супругой, Фирташ сделал своим нотариально доверенным лицом на суде по разделу активов — тогдашнего главу Минтопэнерго Украины Юрия Бойко. Вероятно, поднаторевшая в деле «тамбовской группировки», прокуратура Испании попытается соединить свои подозрения в адрес Анисимова, и его некоторых клиентов по рынку московской недвижимости — Юрия Бойко, который как профильный министр готовил Кучме документы по созданию RUE и ETG, и Чемезова, который гарантировал Кучме, что соучредитель RUE и ETG Фирташ будет самым полезным арендатором украинских государственных титановых рудников.

Бывший мер украинской столицы Леонид Черновецкий, а с оценки расходов его холдинга Chernivetsky Investmans Group и началась испанская операция «Вариола», на первый взгляд, выглядит сторонним во всем этом монолитном обществе. И чуть ли не притянутым за к этой теме за уши. Но следует учесть, что именно усилиями Черновецкого муниципальная община Киева в 2000-е годы утратила одну из основ столичной экономики — «Киевэнергохолдинг». Он был создан на основе переданных мэрии контрольных государственных пакетов акций компаний «Киевэнерго» и «Киевгаз». После затеянной Черновецким перетряски государственных имущественных прав, первая компания вошла в орбиту ДТЭК Рината Ахметова, а «Киевгаз», и ныне де-факто контролирует зять Бойко — Сергей Горовой.

Условно говоря, во всем этом коллективе крепко сбитых хозяйственников Кучма отвечал за свое личное терпение, Фирташ — за газ, Бойко — за документы, Черновецкий — за государственные акции компаний-потребителей газа. Чемезов, в свою очередь, покупал у Фирташа добываемые за счет газовых прибылей украинские титановые руды. Что ж до Анисимова, то он явно ничего об этих клубных делах не знал, и явно знать не хотел, а просто арендовал Чемезову земли под конюшни и поля для гольфа. Трудно отделаться от впечатления, что у кого-то из этой цепочки точно есть шанс выпутаться из лап правосудия Испании. Пусть оно себе подозревает, что деньги зарабатывались не совсем законно, и тратились на испанской территории для легализации, но у кого-то шанс выйти «сухим из воды» все же есть.

Таким образом, определенная цепочка связанных между собой лиц, подозреваемых в рамках испанской операции по борьбе с денежными средствами незаконного происхождения, все же как-то прослеживается. О такой ясности пока нельзя говорить, прогнозируя будущую фабулу обвинений суда штата Иллинойс. На суд в этой части света Фирташу пока лучше не ехать, и по очень простой причине — в отличии от просматриваемых без труда взаимосвязях фигурантов по испанскому «делу «Вариола», фабула американского «титанового дела» против Фирташа пока что закрыта. До начала первых судебных слушаний на территории США. Об ее содержании, вероятно, может знать один из адвокатов Фирташа по американским титановым обвинениям, бывший министр внутренней безопасности США и начальник уголовного отдела Департамента юстиции Майкл Чертофф. По заверениям пресс-службы Фирташа, он согласился войти в состав группы будущих защитников олигарха.

В заключение надо отметить, что по делу в Испании украинский газотрейдер вряд ли найдет себе защитников подобного уровня. Так что куда ехать судится, это даже не вопрос.

Андрей Старостин, для «Резонанса»