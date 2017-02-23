Мини-Рейхстаг для «Путинюгенда»

Невыразимая пошлость бытия.

Российское военное безумие нарастает. Самое страшное, что оно обращено на детей, подростков…

Есть новости настолько вызывающе глупые и пошлые, что в них трудно поверить. Сначала смотришь на календарь – не Первое ли апреля? Нет – 22 февраля.

И вот в этот день министр обороны России Сергей Шойгу, выступая в Госдуме накануне профессионального праздника российских военных, сказал дословно следующее: «В парке «Патриот» строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юноармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место».

Юнармейцы, кто не знает, это такой «Путинюгенд», военизированная молодежная организация. Создавая ее, Шойгу с одной стороны упорно говорит, что категорически против милитаризации страны. При этом, однако, «Молодежно-патриотическое движение «Юнармия»» будет всячески развивать. Пикантность ситуации добавляет еще то, что одним из лиц «Юнармии» является известный российский комик Михаил Галустян. Можете себе представить эту «Нашу Рашу – Army Junior».

А теперь о здании Рейхстага. С 1999 года в нем заседает Бундестаг – парламент Федеративной Республики Германии. То есть отныне российская молодежь будет регулярно разминать мышцы и улучшать глазомер, штурмуя копию действующего парламента ведущей страны континентальной Европы. Красиво? Очень!

Вместо примирения, вместо совместной работы на будущее – консервирование поражения соседа. Именно такое пережевывание собственного торжества и чужого унижения в войнах прошедших приводит к следующим войнам.

А что будет, если другие возьмут это за образец? Ну, как минимум, под Киевом и Варшавой нужно построить копию Кремля, на штурме которого польские гусары и украинские казаки изрядно поупражнялись в начале XVII века. А что? В Пирогове под Киевом, кажется, еще есть сколько-то места.

Вот что еще рассказал Шойгу – оказывается, в парке «Патриот» построена «полноразмерная партизанская деревня». Высокий класс военно-бюрократической стилистики. Насладитесь каждым слогом! «Пол-но-раз-мер-на-я». А еще какие бывают? Короткометражные? Партизанские деревни-сталинки, деревни-хрущёвки? Партизанские деревни-студии с совмещенным санузлом?

Но дальше еще интересней: «В ней (в деревне, то есть, — ред.) есть класс подготовки подрывников, кухня, повара, партизанская баня и даже землянка замполита (Прилепина? — ред.)». Вот эта «даже землянка замполита» поражает, убивает почище «класса подготовки подрывников». Представьте себе, если речь идет о стихийных бородатых партизанах из селян – на черта им замполит? А ежели имеется «замполит», то это, выходит, партизаны в совсем другом роде – засланные диверсионные группы НКВД-истской подготовки, равно безжалостные, как к врагу, так и к своему населению (кто его после 1932-33-го, 1937-39-го вообще считал?). Ну и замполиты завсегда были еще те вояки. Первым делом везде присматривались, кого ловчей пустить в расход для отчетности. Да еще желательно так, чтобы жена у того была покрасивше, дабы отдохнуть на досуге после «партизанской баньки».

Завершая тему «деревень», можно дать министру Шойгу еще один дельный совет – построить в парке «Патриот» какую-нибудь немецкую деревушку Восточной Пруссии, Померании или Силезии, разумеется, с воссозданием картин массовых зверств Красной армии.

Но нет, у Минобороны РФ другие планы – в парке завершается создание линии фронта с окопами и блиндажами, чтобы люди могли почувствовать атмосферу жизни в этих условиях. И особый респект за такую рекламу: «В этом году появится возможность провести день на службе на подводной лодке всей семьей и испытать все, что там происходит, начиная с борьбы за выживание и заканчивая компотом и макаронами по-флотски».

Надеюсь, условную подлодку назовут «Курск», а «борьба за выживание» будет комплексной, включая отпуск действующего президента в Сочи в то время, как экипаж подлодки задыхался в неповрежденных отсеках?..

Российское военное безумие нарастает. Самое страшное, что оно обращено на детей, подростков, оно отравляет их на десятилетия вперед.

И напомню, что все это было сказано МинШойгу за день до празднования в РФ Дня защитника Отечества. Праздник за долгие годы в народе прижился, хотя дата 23 февраля – абсолютно фейковая. Утром того дня в 1918 году кайзеровская Германия представила беспомощной Советской власти ультиматум, который был принят к обсуждению.

А на фронте ничего не происходило. И никакого «разгрома немцев под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года» не было. Просто не было – ни 23 февраля, ни 24-го. А мы еще жалуемся на Киселева-Соловьева. Они же просто продолжают державные традиции.

Но если быть совсем уж точным, то 24 февраля что-то все же было – заняли Псков. Но не красные, а немцы – вошли в Псков небольшим отрядом и практически без сопротивления. Поскольку армия к тому времени была полностью разложена большевистской пропагандой.

И вот тут, кстати, Шойгу неожиданно честно показал преемственность. Он прямо заявил, что в Вооруженных силах России созданы «войска информационных операций», занимающиеся «умной, грамотной и эффективной пропагандой».

До последнего времени в России вообще, и в ее, так называемом парламенте в частности, не признавали, что в стране существуют кибервойска, отдел дезинформационно-пропагандистских спецопераций. Хотя для украинцев после 2014 года это, конечно, «секрет Полишинеля». Но в мире, и особенно Европе, особенно Германии, пусть почитают доклад Шойгу повнимательней.

ОЛЕГ КУДРИН, Укринформ

