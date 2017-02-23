Российский Яндекс кинул на деньги одесситов

В Одессе российский сервис Яндекс.Такси не выплачивает таксистам деньги, а их представители убегают от водителей, передает Бумеранг-Инфо.

22 февраля несколько десятков таксистов приехали на Прохоровскую 23 , где расположен офис одного из представителей российской компании Яндекс.Такси , но те завидев таксистов, спешно закрыли офис и убежали.

По словам Ильи Грихутика, который работает в Яндекс.Такси , российская компания не выплатила ему заработанных 1000 гривен, поэтому он приехал под офис, где ранее набирали людей для «Яндекс-Такси».

«Я начал работать в Яндекс.Такси с 6-го числа и поначалу все было нормально, все выплачивали, но последние несколько дней не выплачивают деньги,- рассказывает Илья.-Мне не выплатили с 20-го числа 1000 гривен, а по телефону просто обещают рассчитаться. Вот говорили, что до обеда деньги будут на счету, но уже 14:30 а их нет».

Подобная участь постигла и Олега, только ему разрекламированный сервис «Яндекса» задолжал 3700 гривен.

«В понедельник мне должны были перечислить 3700 гривен так называемого бонуса, но их никто не перечисляя, а по телефону на горячих линиях этого сервиса толком сказать ничего не могут»

Через некоторое время таксисты поймали работников офиса на улице и предложили пройти в помещение, но те отказались и предлагали водителям все «обсудить в ближайшем кафе».

Водители в свою очередь вызвали полицию, которая решила доставить пойманных представителей Яндекс.Такси в Хмельницкое отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. В свою очередь обманутые таксисты решили сопроводить полицейских к отделению и написать там заявление.