Глава ДНР Захарченко оказался психохроником

Интересный документ удалось найти в архивах Харьковского областного центра медико-социальной экспертизы. Оказалось, что в этом учреждении еще в 2010 году проходил обследование нынешний главарь террористической организации ДНР Александр Захарченко, которому тогда была официально присвоена II группа инвалидности по психическому заболеванию. Как и положено, будущему пророссийскому «политику» было назначено лечение в стационаре — Харьковской областной клинической психиатрической больнице №3, в адрес которой и была направлена данная бумага.

Очевидно, что сотрудники экспертного центра, «слившие» документ в социальные сети, серьезно рисковали, поскольку даже на таких одиозных личностей в Украине распространяются законы о медицинской тайне. Однако, учитывая, что Александр Захарченко является публичной фигурой, утаивать эту информацию они посчитали нецелесообразным.

— Харьковский областной центр медико-социальной экспертизы повторно, в связи с тем, что ответ на письмо от 17.03.2011 г. №187 нами не получен, требует предоставить информацию, касающуюся гражданина Захарченко Александра Владимировича, 1976 года рождения, жителя г. Харьков, который с 2010 года является инвалидом II группы по общему заболеванию вследствие стойких необратимых нарушений психики и ЦНС бессрочно, — говорится в документе. — В соответствии с Законом Украины «О реабилитации инвалидов в Украине», «Положению об индивидуальной программе реабилитации инвалида», утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 23.05.2007 г. №757 и приказу МОЗ Украины от 08.10.07 г. №623 «Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида» в порядке надзора за исполнением индивидуальной программы реабилитации инвалида, однако не реже, чем один раз в два года, МСЭК пересматривает реабилитационные меры, предусмотренные индивидуальной программой. Учитывая требование прокуратуры, предусмотренное статьями 8, 20 — 23 Закона Украины «О прокуратуре» о необходимости обеспечения контроля за реализацией вышеупомянутых нормативно-правовых актов и учитывая стойкие расстройства психики и поведения гр. Захарченко А.В., которые несут угрозу окружающим, считаем необходимым провести в условиях стационара его обследование и лечение, а также предоставить информацию о состоянии здоровья, нахождения на диспансерном учете и проведении необходимых реабилитационных мероприятий, приложив амбулаторную карту больного.

Судя по всему, несмотря на суровое письмо, подписанное главным врачом Центра И.А.Большуновой, Александру Захарченко все же удалось тогда каким-то образом ускользнуть от столь необходимых ему обследования и лечения в психиатрическом стационаре, а «опасные для окружающих расстройства психики и поведения», о которых еще в 2011 году писали харьковские психиатры, переросли в создание целой террористической организации, которую он сейчас возглавляет.

Официального подтверждения подлинности данного документа у нас пока нет. Зато из биографии самого Захарченко известно, что он, будучи уроженцем Донецкой области Украины, в указанный период находился как раз в Харькове. При этом несколько лет словно «вырезаны» из биографии, зато в 2013 году, как раз после проблем с психиатрами, Захарченко снова засветился в СМИ — уже как активист харьковской пророссийской организации «Оплот», глава которой Евгений Жилин, очевидно, знал о нем слишком много, в результате чего и был в сентябре 2016 года убит неизвестными в подмосковном ресторане «Ветерок». Вскоре Александра Захарченко отправили из Харькова в Донецк — возглавлять местный филиал «Оплота». Там он уже к к ноябрю 2014 года «дорос» до целого «главы Донецкой народной республики».

Между тем, харьковские психиатры его все еще ждут.

by24.org