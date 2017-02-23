В России отменяют выборы президента

В России вместо президентских выборов в 2018 году планируют провести «референдум о доверии» Путину. Об этом сообщает телеканал Дождь со ссылкой на источники в кремлевской администрации.

В Кремле не видят смысла подбирать оппонентов кандидату от власти, так как считают, что на сегодняшний день нет такого политика, который своим выдвижением способен создать интригу на выборах. А такие люди как глава «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный создадут лишь негативный фон, но никоим образом не повлияют на явку в избирательные пункты.

Вместо того чтобы предоставить возможность баллотироваться другим кандидатам, кремлевская администрация решила добиться самого высокого числа проголосовавших за действующего президента. Политики, обещая самые чистые и легитимные выборы, собираются побить рекорд 2004 года, когда по данным Избиркома Путина поддержали более 70% избирателей.

Также Кремль хочет получить и рекордное количество голосов, обойдя показатель 2012 года, когда явка на выборах составила 65%. Хотя в Кремле признают, что тут могут возникнуть проблемы, так как сложно поднять интерес жителей к выборам при полном отсутствии интриги. Пока администрация остановилась на проведении референдума о доверии. При этом максимально упрощается и процесс голосования — избиратели без лишних формальностей смогут отдать свои голоса в том населенном пункте, где будут находиться в день выборов.

Напомним, что выборы президента России должны были состояться 11 марта 2018 года.

9tv