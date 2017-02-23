Гибридные войны Российской Империи

Как МИД и Минфин царской России подкупали французских политиков и СМИ.

Подкуп Россией европейской прессы и политиков имеет давнюю традицию. Так, в начале ХХ века десятки французских СМИ находились на содержании царской России — за это они должны были создавать привлекательный образ царизма, а также убеждать французов вкладывать деньги в российские облигации. К примеру, только за три месяца 1904 года на подкуп прессы, депутатов и сенаторов Россией было истрачено 3 млн. 345 тыс. франков — примерно $14 млн. долларов по нынешнему курсу. В 1920-е большевики использовали информацию о коррумпированных СМИ и политиках Франции для шантажа и работы на СССР.

Сегодня часть европейских политиков подозревает Россию в кормлении ряда СМИ и радикальных партий. Наибольшая часть обвинений приходится на Францию, где глава крайне правого Народного фронта Мари Ле-Пэн даже не скрывает, что получает деньги на свою политическую деятельность (т.н. «кредит чешско-российского банка» то ли на 12, то ли на 18 млн. евро).

В этом нет ничего удивительного. Использование Россией «мягкой силы» в отношении французских медиа и политиков имеет более чем столетнюю историю. Владлен Сироткин в книге «Зарубежное золото России» рассказывает, как царская Россия содержали французские СМИ.

«Деньги от России получала почти вся парижская пресса (крупнейшая «Фигаро», выходящая и поныне, «Тан» — её с 1944 г. сменила «Монд», «Пти Журналь», «Эко де Пари», «Пти паризьен», «Орор» и еще два десятка газет и журналов), не говоря уже о провинциальной — «Депеш ди Миди» (Тулуза), «Марсельеза» (Марсель), «Свобода» (Лимож) и десятки других. Кормились из Петербурга даже партийные издания («Радикал» — орган правящей с 1901 года партии радикалов и радикал-социалистов, из которой вышел «тигр Франции» Жорж Клемансо, активный сторонник дипломатического признания СССР в 1924 году). Финансировались и профсоюзные издания (еженедельник «Синдикат») и даже всемирно известное телеграфное агентство «Гавас» (ныне его сменило «Франс-пресс»). Все они были куплены императорским российским посольством в Париже, действовавшим через некоего Артура Рафаловича, официального представителя (агента) Министерства финансов России в Париже в 1894-1917 годах.

Образчиком камуфляжа шкурных интересов под прикрытием рассуждений о «великой политике» была, например, заказная статья в «Фигаро» 7 октября 1891 года: «Патриотизм и правильно понятый интерес французских сберкасс идут рука об руку, и уже привели к окошечкам этих касс такое число держателей ценных русских бумаг, какое приходит туда только в часы всеобщего энтузиазма. Это — проявление спонтанных эмоций масс и одновременно сочетание великолепной финансовой операции с политическим актом высокой дипломатии» (1891 год — начало формирования франко-русского военного союза против Германии). За такую заметку, как выяснилось позже, было заплачено 30 тыс. франков (за 3 франка тогда давали 1 рубль; 1 доллар стоил 6 франков; 1 доллар того времени стоит сегодня 22-24 доллара; несложно подсчитать, что 50 тыс. франков тогда — это около 110 тысяч современных долларов).

Вся эта афера с подкупом не только продажных журналистов, но и депутатов (Луи Дрейфус) и даже сенаторов от партии радикал-социалистов (Першо, владелец партийного органа «Радикал») всплыла в начале 1920-х годов, когда большевики после Октябрьской революции обнаружили в архиве МИД России секретную переписку Рафаловича и тогдашнего царского посла во Франции (1909-1916) А.Извольского с министрами иностранных дел В.Ламсдорфом и С.Сазоновым и финансов С.Витте и В.Коковцевым.

О размерах подкупа говорит одна цифра — только за три месяца (сентябрь, октябрь и ноябрь) 1904 года на подкуп прессы, депутатов и сенаторов было истрачено 3 млн. 345 тысяч франков (около $14 млн. современных долларов). Большевики на полную катушку использовали эти разоблачительные документы — в 1918-1920 годах как моральное обоснование не платить по «царским долгам», а с 1921 года — как средство шантажа продажных французских политиканов и давления перед Генуэзской конференцией 1922 года по «русскому долгу». А Также — для форсирования дипломатического признания СССР без «предоплаты» по «царским долгам», хотя все тогдашние премьеры и президенты (Клемансо, Пуанкаре, Мильеран, Вивани и др.) с 1919 года публично обещали с трибуны Палаты депутатов или в интервью — «если большевики не заплатят, мы их не признаем».

В итоге французы признали СССР в 1924 году (лидер радикалов и премьер Э.Эррио). Большевики не все громкие имена назвали, кое-что припрятали про запас: первый полпред СССР Л.Красин привёз на всякий случай в 1924 году в Париж секретное досье на всех купленных с 1880 года французских политиков и крупных журналистов. Орган французской секции Коммунистического Интернационала газета «Юманите» получила из Москвы часть этого досье, и в ноябре — декабре 1923 года начала публикацию серии разоблачительных статей, дозируя информацию и пока не называя все имена.

Впрочем, одно — главное — было тогда названо: Артур Абрамович Рафалович, финансовый агент Минфина царской и «временной» России, живёт в фешенебельном квартале на авеню маршала Фоша 19, в двух шагах от Триумфальной арки (современная Этуаль — Шарль де Голль).

Его секретный счет, писала «Юманите» в 1923 году, открыт в Paribas и в Banque de Paris, открыт также его счёт в «Алжирском кредите» на имя месье Ленуара. В 1894-1917 годах Рафалович был вхож во все министерские кабинеты и лучшие политические салоны Парижа. Был избран член-корреспондентом Французской академии, удостоен Ордена Почётного Легиона первой степени, являлся членом многочисленных научных сообществ (политэкономии, статистики и т.д.), директор собственного еженедельника на французском языке «Финансовый рынок».Помимо прямого подкупа Рафалович искусно играл на Парижской бирже ценных бумаг в пользу России. Для этой цели у него была целая сеть заранее подкупленных дилеров во главе с неким де Верней, которые искусственно сбивали котировку, если русские ценные бумаги начинали падать в цене. На такие операции МИД и Минфин России не скупились: только в январе 1904 года на подкуп дилеров и финансовой прессы министр иностранных дел Ламсдорф «отстегнул» Рафаловичу из секретного фонда МИДа единовременно 200 тыс. франков. (сегодня это составляет около $0,8 млн).

Впрочем, для Рафаловича все эти разоблачения в советской и французской прессе мало что значили: ведь с ноября 1919 года (циркуляр адмирала Колчака по заграничным посольствам и консульствам) он стал единоличным распорядителем «царских» авуаров на в 21,5 млн. франков ($85 млн. по нынешнему курсу), не считая собственных закрытых счетов (которые оценивались ещё в 10-12 млн. франков). Но самое главное — Рафалович умер в Париже в декабре 1921 года. Но и мёртвого его ВЧК, а позднее ОГПУ и НКВД искусно использовали в игре против французских политиков и прессы ещё десятки лет.

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