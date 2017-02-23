В российской Госдуме на законодательном уровне заговорили о территориальных претензиях к Казахстану и Украине

«Мы вернемся к границам государства российского».

Так называемый депутат Госдумы от временно оккупированного Россией Крыма Павел Шперов, на заседании круглого стола в нижней палате российского парламента по проблемам российских соотечественников заявил: «Мы великая страна и должны защищать свои интересы по всему миру всеми доступными силами. Сил у нас достаточно, нужно вести пропаганду, не все потеряно в так называемых странах ближнего зарубежья». По мнению Шперова, «когда мы, например, в Казахстане называем наших соотечественников диаспорой, то это наши земли, которые временно отторгнуты. Границы не вечны, и мы вернёмся к границам государства российского. Это будет в ближайшее время».

Шперов уверен, что нельзя называть «соотечественников в ближнем зарубежье» «диаспорой», так как тем самым их «отрезают от РФ, уравнивая с соотечественниками в Австралии». «То, что исконно наше, оно наше. Южный Урал, Южная Сибирь — это наши земли, войско Донское, Новороссия, Малороссия — это наши земли, и мы должны вести политику, чтобы эти земли вернулись», — заявил Шперов. Он также он считает, что Россия «потеряла Украину как братское государство», и «взрастила там наших врагов». При этом, как утверждает Шперов, из Крыма «изгнали крымчан, которые поддерживали идеи «Правого сектора».

УНИАН