Как оказалось, некоторые фанаты клуба Райо Вальекано, сорвавшие переход в мадридский клуб украинского нападающего Романа Зозули, оказались настоящими террористами, которые при этом воевали на Донбассе на стороне боевиков. Об этом рассказал один из «болельщиков» Серхио Бесера в интервью Радио Свобода.

Так, Серхио Бесерра рассказал, что около шести лет состоял в фанатском движении мадридского клуба, откуда ушел перед отправкой на Донбасс для участия в боевых действиях на стороне незаконных военных формирований.

«Я отправился в Ростов, а затем уже пересек украинскую границу. Российский солдат тогда сказал мне, что если я поеду на Донбасс, то не смогу вернуться на территорию России. А еслии вернусь, то только в деревянном ящике»,— заявил испанский боевик.

По словам Бесерры, из-за участия в войне его задержали на родине, но через пять часов отпустили без открытия дела. Представитель НВФ подчеркнул, что он коммунист,и отправился воевать в Украину не из-за денег, а из идеологических соображений. Сам боевик родом из мадридского района Вальекас, где базируется клуб Райо Вальекано.

«Почему испанцы так ненавидят Зозулю? Из-за того, что он поддерживал Азов. Сколько испанцев было на Донбассе? Неизвестно. После арестов люди начали ездить подпольно. В [батальоне] Призрак нас было 10 человек. Но в других группах было даже больше»,— отметил Бесерра.

Испанский боевик также добавил, что планирует вернуться на войну в Украине, хотя и не знает, насколько будет там «полезен» из-за подписания Минских соглашений.

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