Смерть Виталия Чуркина: версии случившегося

На фоне не только информационной войны Запада и России и «потепления Трампа» после «перезагрузки Обамы», вызывает удивление и вероятные предостережения смерть постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Соболезнования его семье.

Вопрос даже не в том, что он был не совсем другом Украины (об умерших или хорошо, или ничего), а в том, что его смерть не является неожиданной.

С одной стороны, настораживает тот факт, что его смерть это т.н. продолжение ряда потерь российской дипломатии за последние несколько месяцев.

С другой — смерть постпреда Чуркина произошла в тот момент, когда США и РФ активно занимаются процессом не только «обоюдной» смены послов, но и постоянных представителей в ООН. (Представителем США в ООН уже назначен Никки Хейли- соратница Трампа, недавно губернатор Южной Каролины).

Разнообразие версий

Официальная версия:

Российский дипломат скончался в результате проблем с сердцем. Внезапная смерть постоянного представителя России при ООН В. Чуркина для многих стала неожиданностью.

Правда, судмедэксперты Нью-Йорка, которые проводили вскрытие тела постпреда России при ООН Виталия Чуркина, не смогли установить причины смерти дипломата. Медицинское дело Чуркина передано в Управление главного медицинского эксперта Нью-Йорка, пишет Associated Press. Там проведут дополнительные исследования, которые, как правило, включают в себя токсикологические и другие анализы. По данным агентства, это может занять несколько недель.

Неофициальные версии:

1) Возможно базовая: Постпред стало плохо после не слишком положительного для него разговора (вероятно, телефонного, не исключено, что речь идет о защищенном канале спецсвязи). Существует версия, что это могла быть коммуникация с президентом РФ или другим высокопоставленным чиновником. В качестве альтернативы, ему стало плохо после того, как ему было объявлено, что его отзывают, или по другой причине, связанной с профессиональной деятельностью.

2) Маловероятная, но гипотетически возможна: Его ликвидировали спецслужбы — «Он слишком много знал» особенно в вопросе Крыма и Донбасса. Постпред, по неподтвержденной информации, лично получал директивы от Путина. Гипотетически это планомерная зачистка лишних свидетелей прямо или косвенно задействованных в аннексии Крыма и т. Н. ЛНР / ДНР.

К тому же, именно Чуркин мог пролить свет на появление письма Януковича в ООН, где тот просит ввести войска в Украину. И от чего началась война и сейчас открещивается Кремль. А теперь Чуркина не стало…

3) Фантастическая: Ему отомстила «мировая закулиса», американцы, Украинцы и прочий бред.

4) Фантасмогорическая: Убийство постпреда РФ — исходя из «теории заговора» месть сионистов и глобалистов, в том числе «лично Владимиру Путину за мирное трехстороннее мирное урегулирование в Сирии» и т. д.

Две последние версии с разнообразными интерпретациями тиражируются в российских соцсетях и блогосфере — усиливается ощущение «Враг не дремлет». Хотя значительная часть рядовых россиян не знают о его существовании.

Вопрос приемника Чуркина открыт

В независимости от того кто станет новым представителем РФ в ООН, это существенным образом не изменит ситуацию и политику РФ по многим вопросам внешней политики. Это связано с тем, что любой российский дипломат на этой должности будет проводить исключительно генеральную линию Путина.

Несмотря на то, что постпред при ООН — особая должность, предусматривающая практически отсутствие ограничений на количество и диапазон вопросов, однако при этом, он согласовывает позицию с высшим руководством, хотя и имеет незначительный люфт для маневра.

Стоит заметить, что в качестве одного из наиболее вероятных кандидатов рассматривается Анатолий Антонов – поклонник жесткой линии по отношению к Западу; действующий заместитель министра иностранных дел РФ (с 28 декабря 2016 года). До этого, он был заместителем министра обороны РФ (2011-2016). В 2004-2011 годах — директор департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД, курировал переговорный процесс в области ядерного разоружения. С 2002 по 2004 год — посол по особым поручениям МИД России. На дипломатической работе с 1978

С 2015 года Анатолий Антонов находится в списке санкций Евросоюза.

Даже если на должность постоянного представителя России при ООН будет предназначен не Антонов, существует высокая вероятность того, что он может заменить на посту посла России в США Сергея Кисляка (занимает должность с июля 2008).

Подозрительные смерти российских дипломатов

Даже если оставить «за скобками» конспирологическую версию, все равно следует обратить внимание на последовательность смертей российских дипломатов, которые произошли в последнее время. Из семи таких сообщений одно было опровергнуто МИД РФ (Йемен). В других случаях факты смерти подтверждены. В других случаях, кроме расстрела посла в Турции, причины смерти можно считать условно подозрительными.

Не следует отбрасывать вероятность того, что это могло быть случайное стечение обстоятельств, связанного со слабым здоровьем российских дипломатов.

Итак, три смерти произошли всего за неделю в декабре: 19.12.16 г. в Турции был застрелен российский посол Андрей Карлов (62 года). На следующий день в Москве нашли тело бывшего сотрудника российского МИД, председателя Латиноамериканского департамента ведомства — покончил с собой. 27.12.16 г. в Казахстане скончался сотрудник генконсульства Роман Скрыльников (тело нашли в съемной квартире в Усть-Каменогорске, без следов насильственной смерти).

С начала 2017 таких смертей было как минимум три. 09.01.17 г.. умер консул РФ в Греции (Афины) Андрей Маланин (55 лет). По предварительным оценкам, смерть, вероятно, объясняется патологическими причинами (возможно, болезнь сердца). 14.01.17 г. по информации СМИ в Йемене был застрелен посол России. МИД РФ опровергло информацию. 26.01.17 г.. в Индии умер посол России Александр Кадакин, причиной смерти стала «непродолжительная болезнь» (67 лет). 20.02.17 г. постпред РФ при ООН Виталий Чуркин умер в здании российского диппредставительства на Манхэттене из-за проблем с сердцем (65 лет).

В истории до этого был похожий случай (в 1956 г..) смерти представителя СССР в ООН, бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Вышинскому (глаза «сталинского палача»).

С высокой долей гипотетичности, если брать за основу одну из вышеприведенных версий, получается, что российский постпред умер не естественной смертью, а его ликвидировали. Представители спецлужб могли сделать это как путем прямого (отравление неизвестным веществом и т. д.), так и не прямого (доведение до состояния гипертонического криза, инфаркта) воздействия.

Вызывает интерес и тот факт, что за последний год-два, кроме смертей дипломатов были и другие смерти (руководителя военной разведки ГРУ ГШ РФ (Игорь Сергун), отдельных количества силовиков (руководитель аннексии Крыма Александр Шушукин)). Отдельно стоит выделить «полевых командиров» и функционеров «ЛНР/ДНР» («Моторола», «Гиви» и т.д.).

Если предположить, что началась планомерная «зачистка», то это может косвенно свидетельствовать об обновлении тактики и стратегии РФ в вопросах Крыма или Донбасса. Хотя возможно речь идет скорее о коррекции.

Несмотря на очень существенную вероятность того, что российский дипломат умер своей смертью, получается, что он «сгорел на работе» защищая «русский мир». Пусть упокоится с миром…

Олег Чабала, специально для «Гуляй Поля»