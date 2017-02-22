Автор плана по нормализации отношений с Россией депутат Артеменко ездил в Москву перед его обнародованием, — Ляшко

Народный депутат Андрей Артеменко разработал план по нормализации отношений с Россией вместе с Виктором Медведчуком и лидерами «Оппоблока» Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко, заявил глава Радикальной партии Олег Ляшко. По его данным, все они вместе летали в Москву незадолго до скандальной публикации в New York Times.

«По моей информации, Артеменко перед обнародованием этого так называемого плана имел контакты с Медведчуком, Левочкиным и Бойко. И все это их совместная работа. Они были в Москве вместе… Мне сообщили, что видели несколько раз Артеменко в Минске – пересадку на московский рейс. Мне не было известно об этом ничего, вчера как только я узнал, я тут же обратился в Службу безопасности с просьбой проверить эту информацию«, — сказал Ляшко журналистам в кулуарах парламента, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, за разработкой плана стоит Россия.

«Артеменко – это ширма. На самом деле, кукловоды, стоящие за ним, значительно серьезнее. Это кремлевская разработка – все эти «мирные планы» ценой сдачи Украины и украинских интересов, где Россия и Америка должны договариваться о судьбе Украины. Давайте не говорить об Артеменко – он никто и звать его никак. Он должен отвечать за государственную измену«, — сказал лидер фракции.

Напомним, 19 февраля газета New York Times сообщила, что Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования конфликта на востоке Украины. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма «в аренду на срок от 50 до 100 лет», а также «вывод российских войск из восточной Украины».

По заявлению Артеменко, его план поддержали советники российского президента, с которыми он контактировал. В Кремле, впрочем, заявили, что ничего не знали о документе.

20 февраля народный депутат фракции БПП Сергей Лещенко заявил, что, по его информации, «план Артеменко — на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова». «Бойко недавно был в Москве на встречах, Артеменко же исполнил роль посыльного, а в дальнейшем будет играть роль фронтмена», — сообщил он.

В партии «Оппозиционный блок» причастность к плану Артеменко отрицают.