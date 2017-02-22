Россия открещивается от переворота в Черногории

Официальный представитель МИД РФ Мария Захаров заявила, что власти Черногории стоят за новой антироссийской информационной кампанией по ситуации в этой стране.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, «это не новая кампания, она просто проходит новый этап своей раскрутки«. «Премьер-министр Черногории Душко Маркович не удержался от того, чтобы приобщиться к участию в использовании широко употребляемого в США и странах ЕС тезиса, и обвинил Москву и некие российские спецслужбы во вмешательстве в избирательные процессы в этой стране. Специальный прокурор Черногории Миливой Катнич пошел еще дальше и попытался эту мысль развить, упомянув о присутствии на черногорской территории спецназа ФСБ«, — сказала Захарова, заявив, что, по ее мнению, все эти заявления абсолютно безосновательны.

Ранее специальный государственный прокурор Черногории Миливое Катнич обвинил государственные органы России в причастности к попытке переворота и покушению на премьер-министра страны Мило Джукановича. Он отметил, что целью было предотвращения вступления Черногории в НАТО.

Один из путчистов на фото вместе с главой МИД РФ

«Ранее мы имели доказательства, что за подготовкой заговора стояли структуры российских националистов, но теперь — что в это были вовлечены на определенном уровне российские государственные органы«, — цитирует Катнича агентство AFP. Российское государство должно провести расследование и открыть уголовное дело на основании имеющихся документов, подчеркнул прокурор.

Напомним, что 19 февраля The Telegraph со ссылкой на несколько источников в британском правительстве написала, что попытка госпереворота в Черногории и покушения на Джукановича была организована с участием российских спецслужб и с одобрения руководства России. В Кремле традиционно отвергают все обвинения.

LB.ua в статье «Сила и слабость российских спецслужб» сообщило, что участник попытки переворота в Черногории поддерживал отношения с российским военным атташе в Сербии и опубликовано эксклюзивное фото.

Предполагаемый участник попытки переворота в Черногории, член радикальной общественной организации «Заветници» («Заветники») Неманья Ристич поддерживал отношения с российским военным атташе в Сербии полковником Андреем Киндяковым.

«Ранее еще не публиковалось совместное фото Ристича с атташе по вопросам обороны российского посольства в Белграде, полковником Андреем Киндяковым. По словам Венцислава Буйича, неудавшийся террорист и российский военный атташе поддерживают весьма тесные отношения», — пишет автор статьи Ксения Кириллова.