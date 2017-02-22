За антиукраинскими акциями в Польше стоит Кремль — анализ вскрытой переписки.

Последние несколько месяцев отношения Украины и Польши неожиданно начали портиться. В Польше прошло несколько антиукраинских акций, некоторые польские политики снова заговорили про Волынскую резню и начали требовать от Украины пересмотр своей истории. В свою в очередь, в Украине кто-то начал рушить польские памятники. Казалось бы, непростые вопросы украинско-польской истории уже давно были обсуждены на двустороннем уровне, но кто-то снова начал теребить старое. Причем в ухудшении отношений двух стран не заинтересована ни Украина, ни Польша. Кто же стоит за последними событиями?

Благодаря работе украинских хактивистов «Киберхунта» и «Украинского Киберальянса» (UCA) волонтерам InformNapalm попал в руки дамп почты одного из серых кардиналов российской внешней политики в Восточной Европе.

файлы с жесткого диска — ссылка

дамп почтового ящика alvarus@list.ru — ссылка

привет от UCA на странице Усовского — ссылка

видео-факт взлома почты и страницы фейсбука — ссылка

аудиозапись разговора с подельником — ссылка

И так знакомьтесь — гражданин Беларуси Александр Усовский, родился 09.04.1968, прописан по адресу: проспект Мира, дом 2, кв. 66, 225215, Белоозерск, Республика Беларусь. Украинские читатели могут помнить его как рьяного любителя «русского мира», историка, писателя и публициста, который часто публиковался на сайте проекта Виктора Медведчука «Украинский выбор». Украинские хакеры получили доступ к его компьютеру и в течении нескольких месяцев контролировали всю его переписку:

В последнее время Усовский активно занялся организацией антиукраинских акций в Польше и других странах Восточной Европы. В реализации таких проектов ему помогает его официальное прикрытие — фиктивная негосударственная организация «Восточноевропейская культурная инициатива» (Východoeurópska kultúrna iniciatíva), которая была зарегистрирована в столице Словакии в конце 2013-го года по адресу: Hurbanovo námestie 1, 811 03.

С первых дней существования НГО Усовский начинает поиск источников финансирования. Не гнушается любитель русского мира даже запросов за деньгами в структуры ЕС:

С середины 2014-го года организация Усовского начинает сотрудничать с Институтом стран СНГ, которым руководит депутат Государственной Думы Константин Затулин (партия «Единая Россия»):

Первоначальной идеей Усовского было создание общественной организации, работающей в информационном пространстве «Вышеградской группы» (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) и продвигающей идеи русского мира в Восточной Европе. Предполагаемый бюджет проекта — 42 тысяч евро в месяц.

У Затулина с интересом отнеслись к такому организатору и взяли в разработку его идеи. Усовский начинает изучать политическое пространство Восточной Европы и писать для Затулина аналитические записки:

Даже в российском телевидении он стал появляться как эксперт по Польше:

Постепенно он завел связи среди пророссийских организаций в Восточной Европе и его предложения по сотрудничеству стали более четкими, возросли и суммы проектов (письмо видимо адресовано Игорю Сергеевичу Шишкину, заместителю Затулина):

«Игорь Сергеевич, здравствуйте!

Вчера мои ребята из OWP (Obóz Wielkiej Polski) провели переговоры с руководством PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe, парламентская партия, традиционно проходящая в Сейм, сегодня имеющая там 28 депутатов и 2 сенаторов) — и пришли к взаимовыгодному консенсусу. PSL готово внести в свои избирательные списки по всем 42 избирательным округам кандидатов от OWP (или, что гораздо лучше, от вновь созданной право-центристской партии (предварительное название — Nadzieja dla Polski) и гарантировать прохождение в Сейм пятерых наших кандидатов (возможно и больше, но пять — это стопроцентно) — что позволит создать в польском Сейме пророссийскую группу депутатов (OWP — организация, которая осенью прошлого года организовала 12 митингов в Польше в поддержку Новороссии и против киевской хунты). Еще раз повторюсь — в ПОЛЬСКОМ Сейме ПРОРОССИЙСКУЮ группу депутатов. Такого не было еще ни разу со времен поражения ПОРП на парламентских выборах 1989 года и краха ПНР!

Всю эту работу можно провести под флагом Института стран СНГ и под личным руководством тов. Затулина.

Необходимая сумма для этого — 285 тысяч евро.

Решать надо БЫСТРО»

Постепенно Усовский начал общаться с представителями ультранационалистических организаций, евроскептиками, радикалами правого и левого толка.

Вот он рассказывает представителю польских националистов Dawid Berezicki (OWP, Obóz Wielkiej Polski, Лагерь Великой Польши) о проблемах, связанных с выборами в России — пока не будет избрана новая Дума все идеи заморожены:

Выборы в ГосДуму прошли 18 сентября 2016-го года, определились кураторы по основным направлениям и началась работа по всем фронтам. Заметьте, что именно после выборов в ГосДуму вдруг начали портиться отношения Украины и Польши, проходить многочисленные антиукраинские акции в Польше, а в Украине кто-то вдруг начал крушить польские памятники. Совпадение? Не думаю…

После избрания Затулина в ГосДуму Усовский высылает Затулину очередной проект. В этот раз речь идет про попытку поссорить украинцев и поляков руками польских националистов. Для этого планируется создать Дискуссионный клуб «Polonia Vita», который задействует в своей работе парламентские партии Kukiz’15 и PSL:

«3. В ходе дискуссии мы вырабатываем единые принципы по отношению к украинской ситуации – в которых декларируем свое абсолютное неприятие существующих киевских властей и отказ от какого-либо сотрудничества с режимом, ассоциирующим себя с ОУН-УПА, и определяем способы и методы борьбы с ней, включающие в себя все некриминальные способы противодействия.

4. Сформулированный modus operandi (отказ от сдачи жилья, приёма на работу и любых других видов помощи украинским беженцам, замеченным в поклонении «героям УПА», а также лицам, участвовавшим в АТО, скакавшим на Майдане и публично демонстрировавшим лояльность киевской хунте в социальных сетях, а также отказ от поддержки любых видов помощи существующему украинскому государству) по отношению к существующей украинской власти мы оглашаем в специальной Декларации – которую публикуем во всех националистических медиа, как традиционных, так и электронных.

5. С момента публикации вышеуказанной Декларации существующая власть на Украине становится для всех польских националистов незаконной, а все польские официальные лица, которые ее решатся поддержать – будут подвергнуты общественному остракизму и всеми законными методами бойкота. «Ничего общего с антипольским режимом в Киеве!» — станет главным лозунгом всякого польского националиста.

6. Оппозиционные силы в Сейме (Движение Кукиз*15 и PSL) выйдут с инициативой замораживания дипломатических отношений с Украиной до тех пор, пока Порошенко или его сменщик публично не покаются за преступления УПА на Волыни, не принесут извинения польскому народу за убийство ни в чем не повинных людей и не объявят ОУН и УПА преступными организациями – запретив любую их героизацию.

7. У всех находящихся в Польше украинцев будет взята подписка в том, что означенный гражданин Украины целиком и полностью разделяет боль и горечь польского народа по его жертвам на Волыни, а также в том, что оный гражданин полагает ОУН-УПА преступными организациями, виновными в гибели ста тысяч ни в чем не повинных мирных польских граждан. Без подобной подписки ни один украинский гражданин не может быть принят на работу в Польше – а равно ни один украинец не может просить в Польше убежища.»

В последующих письмах был приведен даже текст будущей расписки для украинцев:

«Организовав Дискуссионный клуб польских националистов, на его пленарных заседаниях необходимо принять единый документ – Декларацию по украинскому вопросу. В которой ясно и недвусмысленно объявить, что приют и работу в Польше может получить лишь тот украинец, который с уважением относится к польским обычаям, чтит польские традиции и соблюдает польские законы. Звучать это будет так: «Украинец, который претендует на благосклонность и расположение польского народа, на то, чтобы мы, поляки, разделили с ним пищу и кров – обязуется письменно удостоверить свое согласие с тем, что ОУН-УПА являлись преступными организациями, Волынская резня была геноцидом польского народа, а осуществившие её бандеровцы – военными преступниками. Лишь после подписания такого документа украинец может получить работу в Польше».

Текст подобной подписки будет выглядеть следующим образом: «Я, гражданин Украины имя фамилия отчество год рождения регистрация считаю, что Организация Украинских Националистов и Украинская Повстанческая Армия — преступные организации, организованная ими Волынская резня – геноцид польского народа, а убийцы польских женщин, детей и стариков – военные преступники. Подпись, дата».»

Фантазия российских кураторов мало чем отличаются от идеологов фашизма, однако идеи Усовского понравились Затулину — на их совместной встрече были обсуждены детали дальнейшего сотрудничества и Усовский благодарит за оплату «командировочных»:

Цена вопроса для старта проекта — 30 тысяч евро.

Уже в феврале этот проект приобрел более четки формы и сроки. После общения с польской стороной 1 февраля Усовский высылает россиянам следующую смету для старта проекта:

«1. Учредительная конференция — 5.000 евро.

2. Информационное обеспечение работы Дискуссионного клуба вне пленарных заседаний — 8.000 евро.

3. Три пленарных заседания — 39.500 евро.

4. Торжественное подписание Декларации в Ченстохове — 21.620 евро.

Всего необходимо 74.120 евро (5.335.000 рубля)

Гонорар руководителю проекта – 500.000 рублей.

Итого 5.835.000 рублей.

Срок исполнения – 7 недель.»

Однако, параллельно с крупными проектами по всей Польше проходят и маленькие акции, которые тоже требуют денег. Обычные митинги, пророссийские акции с участием польских националистических организаций OWP KORWIN обходятся всего в пару тысяч евро:

«Евгеньевич, ещё кое-что для Игоря Сергеевича.

На 5 марта мои ребята из OWP совместно с KORWIN планируют провести митинг против украинской агрессии на Донбассе:

Zarejestrowałem manifestację na 5-go marca w porozumieniu z Lili Mosschethovą (это помощница Корвина-Микке) a spotkamy się w najbliższą sobotę aby omówić ostatecznie wszelkie szczegóły akci.

Кроме того, у них запланировано подать извещение в варшавскую мэрию на митинги 11-го (марш памяти жертв Волынской резни) и 18 марта (Российский Крым!).

Было бы чертовски хорошо (для поддержания в них боевого духа и рвения) немного их поддержать финансово (на атрибутику — флаги. транспаранты, листовки, звукоусиливающую аппаратуру, бутерброды участникам, чай и воду). На все про всё надо примерно 3.5-4 тысячи евро.

Присовокупи это просьбу к предыдущей — о 600 евро на заверенный перевод экспертизы Молокова.»

Работа с депутатами в кулуарах польского Сейма стоит чуть дороже:

«Есть реальная вероятность протащить в Сейм закон о подписании всеми украинцами, которые прибывают в Польшу, анафемы в адрес ОУН-УПА. Рышард Чарнецкий (заместитель председателя Европламента, евродепутат от PiS) в разговоре с Анджеем Романчуком, председателем Русского культурного общества в Белостоке, сказал, что руководство Сейма всерьез полагает, что следующим шагом оппозиции (KOD и Nowoczesna Рышарда Петру) будет наём украинских гастарбайтеров для уличных протестов, потому что поляки не хотят под это дело подписываться, в основном объект вербовки — безработные, а они на роль уличной «пехоты» не годятся. А хохлы — ещё и как! А если заставить хохлов подписать такую бумажку — они будут боятся вписываться в авантюры оппозиции, типа, полиция о них знает и при первом же косяке — депортирует.

Кроме того, есть вероятность работы через профсоюзы — они реально точат зубы на хохлов (те круто сбивают цену на работу).

В целом алгоритм будет выглядеть примерно так — Исполнительный комитет Дискуссионного клуба будет искать фирмы, юзающие хохлов, и предлагать им взять у своих сотрудников (граждан Украины) индивидуальное подтверждение того, что данный украинец-имярек поддерживает объявление Польшей ОНУ-УПА преступными организациями, а «Волынскую резню» — геноцидом. В случае отказа директора от этого — будет следовать угроза внести его фирму (магазин, фабрику и теде) в список организаций, поддерживающих бандеровцев в Польше. Очень действенная мера!

В общем, надо 20 тысяч евро для начала работ. Дальше все будет просто пиздец, как феерично! Украина получит полноценный фронт на Западе, а хохлы в Польше мгновенно увянут и перестанут фоткаться с флагами Правого Сектора на фоне польских памятников (как они это делают сейчас). Бандеровцами они быть не перестанут, но поймут, что быть бандеровцем в Польше — очень херовый бизнес, и перестанут поддерживать Порошенку.

На второй этап — обсуждение и формулировка Декларации, ее доведение до ума, публикация, создание исполнительного органа Дискуссионного клуба и техническая работа по выявлению хохлов в Польше, с последующим получением от них подписки о категорическом неприятии идеологии ОУН-УПА, плюс работа в Сейме — потребует где-то тысяч 120 евро.»

А подготовка к общению идет через помошников депутатов:

«Только что мне описался мой человек в Варшаве. Вчера вечером он встречался с помощником Рышарда Чарнецкого (депутат Европарламента от PiS, заместитель председателя). Помощник сказал дословно следующее: «Если вы там на своем think-tank не будете слишком явно держать руку Москвы — вполне возможно, что какие-то функционеры PiS тоже примут участие в пленарных заседаниях».»



А вот общение с представителем праворадикальной партии Kukiz’15 (35 мест в польском Сейме из 460 по результатам выборов 2015-го года) о возможной схеме финансирования:

«Сегодня пришло письмо от помощника Павла Кукиза. Если Вы не читаете по-польски, то я вкратце поясню.

Кукиз*15 предлагает внести в бюджет Дискуссионного клуба не 43.450 злотых (9.875 евро, половину от тех 19.750, которые они вместе с Корвиным согласились внести в случае, если будут рассматриваться их вопросы), а сто тысяч — то есть 22.700 евро, но при условии, что они будут формировать повестку дня. В которой первые три вопроса — запрет на ГМО в Польше, ликвидация дотаций католической церкви и повышение налогонеоблагаемого дохода поляков — нас вообще мало интересуют. Наш же вопрос, запрет на проявления русофобии в Польше, они поставили четвертым пунктом, то есть по остаточному принципу.

Это плохой вариант. Наши поляки погрязнут в спорах с кукизовцами по темам, которые для нас особого значения не имеют. И мы рискуем не получить тот документ, который нам нужен.

Поэтому полагаю, что правильным было бы действовать по ранее предложенному варианту — Кукиз*15 и KORWIN вносят половину средств на пленарные заседания — 19.750 евро — и мы ставим по одному их вопросу в лист обсуждения. Но повестку формируем мы, мы же пишем текст итоговой Декларации.

В этой ситуации мы экономим средства, не поступаясь принципами.»

Еще одним проектом Усовского была такая себе «Ченстоховская декларация о запрете русофобии в Польше». Ее, кроме прочего, судя по названиям файлов предлагали Затулину («Единая Россия»), Слуцкому (ЛДПР) и Малофееву (православный олигарх). 28 ноября 2016-го года в одном из писем с заголовком «Черногория VS Польша» Усовский рассказывает кому-то, что мог бы исправить положение «К.В.» (Константин Валерьевич Малофеев?) после провала вооруженного мятежа в Черногории:

«Лена, здравствуйте!

В приложенном файле — то, что я гарантированно могу сделать в Польше. Легально, законно и достаточно быстро. Без всякой конспирологии, сугубо в правовом поле. Тем не менее — эффект от этой акции будет во сто крат значительнее, чем был бы от несостоявшейся бузы в Черногории.

Семь недель. С момента выдачи денег и до момента взрыва информационной бомбы в эфире.

После этого никто К.В. не вспомнит провала черногорской авантюры — все будут его знать, как замирителя Польши и человека, сделавшего первый (и самый главный) шаг по пути уничтожения польской русофобии.

Это не шутка.

Я это все реально могу сделать. В указанные сроки и за указанные деньги.»

Конечно, можно с ухмылкой отнестись к таким планам, но вот в следующих письмах мы находим детальное описание трат по этому плану. Цена вопроса — 75 тысяч евро.

Кроме топорных пропагандистских мероприятий фондом Усовского готовятся и мероприятия так называемой «мягкой силы» — когда под видом культурного обмена и обогащения происходит продвижение интересов России в странах Восточной Европы.

Вот казалось бы безобидный культурный проект конкурса документальных фильмов «Моя Россия» в Восточной Европе всего за 46100 евро:

В то же время этот же фонд Усовского прощупывает почву для проведения референдума по выходу Словакии из НАТО:

Стоить отметить, что среди файлов полученных с компьютера Усовского, есть два интересных документа под названием: Проект Молдова — не Румыния и Проект Украина — не ЕС. Судя по содержимому, один из авторов вышеуказанных документов — Скориков Иван Иванович, помощник Константина Затулина. Ниже представлены цели которые должны быть достигнуты в рамках этих проектов:

Создание сообщества патриотически настроенных блоггеров, работающих в разных виртуальных средах, для оперативного решения информационно­пропагандистских задач по отстаиванию суверенитета Молдовы как пророссийского государства, ориентированного на ЕАЭС.

Под патриотизмом в данном контексте подразумевается молдавская политическая идентичность в противовес евроинтеграционному и унионистскому курсу. Важно сформировать понимание, что такая идентичность неразрывно связана с образом Молдовы как евразийского, а стало быть, пророссийского государства.

Создание сообщества патриотически настроенных блоггеров, работающих в виртуальной среде, для оперативного решения информационно­пропагандистских задач по отстаиванию пророссийского курса Украины. Важно сформировать понимание того, что идентичность Украины неразрывно связана с образом России как евразийского государства.

Выводы: в Восточной Европе активно действуют пророссийские негосударственные организации, которые под видом культурных, дискуссионных и аналитических площадок анализируют ситуацию с целью проведения пророссийских акций. Иногда это откровенно топорные идеи, которые остаются только на бумаге и в переписке с заказчиком.

Часто с виду эти мероприятия не носят откровенно пророссийский характер. И действительно, что может быть плохого в конкурсе фильмов? Однако, таким образом вербуется и прикармливается сеть пророссийских элементов в Восточной Европе. Сегодня это агенты культурного влияния, а агентами чего они станут завтра?

Начинается все с безобидных пикетов против действий украинской армии на Донбассе или сборов помощи Новороссии, а потом переходит в обсуждение с представителями разных политических сил антиукраинских акций. Казалось бы нет ничего опасного для внутренней политики этих стран, но постепенно такие организации выходят на общение с помощниками действующих политиков, где им называются конкретные суммы за сотрудничество.

А потом неожиданно по всей Польше прокатываются антиукраинские акции, которые одновременно кто-то в Украине подогревает вандализмом польских захоронений.

А Усовский и подобные ему организации продолжают слать в Москву всё новые и новые прайсы за свои услуги по дестабилизации ситуации в Европе. «Русский мир» россияне будут продвигать любой ценой и судя по суммам за ценой не постоят.

Disclaimer:

«Материалы были предоставлены хактивистами Украинского киберальянса на эксклюзивной основе для анализа и обработки. Сообщество InformNapalm не несет ответственности за способы извлечения информации и ее происхождение».

Материал к публикации подготовил Кирилл Мефодиев. InformNapalm.org

