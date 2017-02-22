Афганская карта Кремля

Потерпев неудачу в Сирии, Путин теперь пытается попробовать разыграть афганскую карту. Схема действий — обычная для России: создание кризиса и продажа услуг по его урегулированию в обмен на необходимые России уступки. Уступкой в данном случае должна стать Украина.

Шантажировать Трампа Кремлю не удалось. Новая администрация США не намерена снимать санкции. Трамп уже заявил, что ждет от Кремля возврата Крыма. Россию постепенно отжимают на третьи роли в сирийском конфликте: провокации, рассчитанные на развал антиасадовской коалиции Москве не удаются, а объединенные асадовско-иранско-российские силы несут неприемлемые потери. Попытка занять позицию успешного посредника между Асадом и «умеренной оппозицией», предпринятая на саммите в Астане провалилась.

Демонстрации российской мощи, вроде запуска непонятно куда 26 «Калибров» ещё советского производства (американцы в первый день ливийской операции выпустили 112 «Томагавков» поразив вполне конкретные точечные цели) или перегон в Тартус и обратно нещадно коптящего «Кузнецова» — глупой пародии на авианосец, вызывают во всем мире только издевательский смех.

И, наконец, самое неприятное для Путина: Украина не спешит разваливаться под грузом проблем, а, напротив, всё воюет и сдерживает агрессора. Всё это, и многое другое, означает, по сути, полный провал планов Путина. Но это не означает, что у него в запасе нет новых заготовок для раскачки ситуации и создания новых зон нестабильности.

Афганская заготовка

Судя по последним публикациям в российских СМИ, Путин намерен надавить на афганскую тему, используя давние и близкие отношения с «Талибаном» — террористической организацией, формально запрещенной в России так же, как и ИГИЛ. Но точно так же, как и в случае с ИГИЛ, Россия, формально запрещая «Талибан» поддерживает с ним тесные отношения и потихоньку снабжает оружием, превращая в проблему, решением которой можно торговать с Западом, в частности — с США. В истории российско-афганских отношений это далеко не первый случай такого рода.

Когда США в 2001 году, после терактов 11 сентября, начали войну в Афганистане, Россия смогла провести очень удачную сделку: обменять свой десятилетний опыт афганской войны и наработанные в регионе связи на забвение Западом военных преступлений, совершенных в Чечне.

Пентагон и ЦРУ были тогда очень рады любой информации об Афганистане, включая старые советские карты. Столь же охотно они покупали и старое советское оружие, чтобы вооружать своих сторонников для боев с талибами. Кроме того, Россия стала главным транзитным коридором для доставки грузов НАТО в Афганистан. На фоне такого мощного сотрудничества геноцид чеченцев был просто списан администрацией Буша-младшего как малозначительный эпизод.

Путин вообще склонен следовать старым, однажды сработавшим рецептам. По сути, все российские заготовки — это попытки повторения старых схем, уже реализованных однажды. И хотя «Талибан», начиная с 2003 года признан во всём мире террористической организацией, Москва, правда, пока на неофициальном уровне, но, несомненно, вполне сознательно, засвечивает контакты с его руководством.

При этом, как ранее сообщалось в статье «Команда Талибан-Россия против ИГИЛ?», опубликованной на сайте издания The Daily Beast, контакты с Москвой часто осуществляются через посредников и основным местом для переговоров является Таджикистан.

Надо сказать, что такого рода афганский вариант готовился уже давно. И через генерала Дустума — давнего клиента Москвы и врага «Талибана», озвучивалась информация о возможном перемещении в Афганистан центра активности ИГИЛ.

Например, сразу же после начала «сирийской авантюры» Кремля, 5 октября 2015 года вице-президент Афганистана генерал Абдул-Рашид Дустум, прибывший в Грозный по приглашению Рамзана Кадырова, заявил, что ИГИЛ намерено сделать Афганистан своим плацдармом.

Поэтому, также логичным в этой очередной «многоходовке» выглядело само по себе и появление в 2015 году в ИГИЛ таджикского полковника Гулмурода Халимова и, как всегда «нужное» внимание к его персоне российских СМИ.

«Вокруг ИГИЛ все больше тумана: теперь главнокомандующим, если верить сообщениям российских СМИ со ссылкой на иранское агентство IRNA, стал полковник МВД Таджикистана Гулмурод Халимов. Выпускник Академии МВД Таджикистана, командир ОМОН исчез в апреле 2015 года. Через месяц медиацентр ИГИЛ «Фурат» распространил обращение Халимова, который заявил, что перешел на сторону ИГИЛ, обвинив власти Таджикистана в «очернении и притеснении мусульман». Он сказал также, что примкнул к ИГИЛ в знак протеста против методов работы МВД: по его словам, на одном из собраний министр поручил одеть девушек легкого поведения в хиджаб и показать по телевидению», — писал Олег Панфилов для «Крым. Реалии».

Но Москва старается подстраховываться от прямых обвинений в предпочтении сотрудничества именно с террористической организацией. Она созывает встречу, аналогичную провальной встрече в Астане по Сирии — но уже по Афганистану. Идея ровно та же: выйти на роль успешного «решалы» региональных проблем, либо, по меньшей мере, засветить своё стремление к такой роли.

В конференции по урегулированию конфликта в Афганистане, которая 15 февраля (символично, как всегда) проходила в Москве, помимо представителей правительства Ахмадзая приняли участие делегации из Пакистана, Китая, Индии и Ирана. Но на неё не пригласили представителей США и НАТО. Афганцев же, которые поначалу настороженно отнеслись к российской активности, за стол переговоров усадили очень просто: в декабре в Москве прошла конференции по Афганистану без участия афганской стороны, в формате Россия-Китай-Пакистан, что вызвало решительный протест со стороны афганского правительства.

Игра Кремля

В США раздаются голоса о том, что Россия поддерживает «Талибан». В свою очередь, Россия, отрицая это на официальном уровне, создаёт массу утечек и публикаций в СМИ, которые ясно говорят о существовании тесных контактов между талибами и Кремлем.

Во что же играют в Москве? Очевидно, что Россия не в состоянии предложить ничего реального в плане урегулировании в Афганистане. Все её действия — это торговля воздухом и страхом. В рамках такой торговли она с одной стороны даёт понять США, что состоит в близких отношениях с талибами, и в случае, если ей откажут в требуемых уступках, и терять Москве станет нечего, может начать снабжать «Талибан» оружием — со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями. Благо, советского железа, ржавого, но ещё вполне боеспособного, в России достаточно.

С другой — предлагает «Талибану» посреднические услуги между ним и США по частичному выводу талибов из списка террористов, и в повышении их статуса, по меньшей мере, до «полезных террористов».

С этой целью, в-третьих, Россия продвигает версию о том, что ИГИЛ в настоящее время представляет гораздо большую, чем «Талибан», опасность для дестабилизации обстановки в Афганистане, и что проблема ИГИЛ может быть решена при помощи «Талибана» и при посредничестве России, а США и НАТО смогут, таким образом, отдать Москве афганскую проблему на аутсорсинг.

Но не все так просто

При этом, с учетом скорости развивающихся событий не в пользу России, скорее всего и «афганскую заготовку» Кремля постигнет участь предыдущих «гибридных планов» Москвы как, например, в Черногории.

Москва, не успев «очухаться» от обвинений и последствий за организованные российскими спецслужбами кибератаки на США, как западные спецслужбы уже собрали доказательства причастности России к попытке государственного переворота в Черногории. Об этом написала британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, – сообщает «Апостроф».

По данным издания, спецслужбы США и Великобритании, которые оказывали помощь черногорским коллегам, собрали достаточно доказательств того, что переворот готовился при активном участии России. Речь идет о перехваченных телефонных разговорах, электронной переписке и других показаниях.

В то же время, специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что российские спецслужбы имеют отношение к планированию государственного переворота в стране 16 октября 2016 года.

По словам Катнича, которые передает издание Vijesti, теперь у следствия есть сведения, что российские спецслужбы были связаны с участниками заговора, и он надеется получить от Москвы объяснения. Он отметил, что выводы основаны на показаниях фигурантов дела и их переговорах.

Специальный прокурор утверждает, что единственным мотивом организатора попытки госпереворота Эдуарда Широкова, настоящей фамилией которого является Шишмаков, было предотвратить вступление Черногории в НАТО. По словам Катнича, Широков в 2014 году работал в посольстве России в Польше и был выдворен за шпионаж, однако затем российские спецслужбы выдали ему новые документы.

Также, болезненным ударом для Кремля и его планов является назначения нового советника президента Трампа по вопросам национальной безопасности генерала Герберта Макмастера.

Как сообщает «Радио Свобода», генерал Герберт Макмастер известен как один из ведущих американских военных стратегов, предупреждающих об угрозе международной безопасности, представляемой именно Россией.

Выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований в мае прошлого года, Герберт Макмастер сделал вывод о том, что целью российской гибридной стратегии является попытка «подорвать систему безопасности в Европе, сложившуюся после холодной войны, экономический и политический порядок в Европе и заменить его чем-то более отвечающим российским интересам». Генерал также подчеркнул, что Москва поддерживает некоторые крайне правые партии в Европе и предпринимает усилия с целью усугубить миграционный кризис в Европе.