Институт стран СНГ: институт сепаратизма, наглости и грязи

Мельком глянул давеча одно из многочисленных российских политических ток-шоу, посвященных обсуждению украинских реалий. Заметил в кадре одну сытую, откормленную харю, ругавшую напропалую Украину. Рожа в экран прямо не влезает. Титры гласили – «Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками». Так вот думаю широкому кругу читателей будет небезынтересно узнать за счёт каких средств наел ряшку Затулин и что он должен был говорить про Украину, будь у него хоть капельку совести.

Долгие годы господин Затулин возглавляет российскую некоммерческую организацию «Институт стран СНГ». В данном конкретном случае СНГ уместно расшифровать как «сепаратизм, наглость, грязь». Некоммерческие организации стран цивилизованного мира занимаются спонсированием культурных проектов, продвижением гуманитарных инициатив, налаживанием диалога между государствами. Институт стран СНГ существует только для обогащения его руководства. А киевский филиал организации был рассадником сепаратизма и уже прекратил деятельность под давлением СБУ.

Как известно, за одним из бывших премьеров России Касьяновым прочно закрепилось прозвище «Миша два процента». Так вот у Затулина прозвище «Костя сорок процентов». Понимаете теперь, какие откаты у него? Институт стран СНГ ведь финансируется из российского бюджета. Средства, на которые могли быть открыты библиотеки с русскоязычной литературой в Киеве и молодежные центры в Одессе, трансформировались в жировые складки на пузе Затулина. Т.е. чудак нехило откормился на украинской теме, а теперь хулит Украину с телеэкрана! Да не будь Украины Затулин побирался бы где-нибудь в переходе у Казанского вокзала! По имеющейся неофициальной информации, известный ныне беглец, фантаст и брехун Ростислав Ищенко, находясь еще в Киеве ежемесячно получал из Москвы через шарашку Затулина зарплату в размере 7 (семи) тысяч долларов. Представили себе объемы денежных масс, проходивших через руки начальства института стран СНГ?

По-хорошему Затулин обязан в Останкино кричать «Слава Украине!» и танцевать гопака в шароварах, потому что именно украинское направление позволило ему нажиться до неприличия.

Институтом в нормальном понимании шарашку Затулина назвать нельзя. Научной-исследовательской работы они никогда принципиально не вели. Два стола, три табуретки, несколько ноутбуков – больше и не требуется для освоения бюджетных средств. Лишь изредка выпускали брошюры, полностью скомпилированные из умозаключений сторонних экспертов. Правой рукой Затулина в шарашке долгие годы является православный скоморох Кирилл Фролов, о невменяемости которого и так уже написаны целые тома.

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Киевский филиал института сначала возглавлял прощелыга Владимир Корнилов, написавший настоящую библию нынешних восточных сепаратистов «Донецко – Криворожская республика». Корнилов отметился лишь непомерных воровством выделяемых Москвой средств и борзым поведением, невесть с какой стати прося за публикации своих косноязычных колонок гонорар в пятьсот долларов.

Вся деятельность филиала сводилась к круглым столам, где под водочку и селёдочку вынашивались сепаратистские идеи и обсуждались планы их реализации. Завсегдатаями круглых столов были нынешние частые гости «Останкино» Ростислав Ищенко, Александр Чаленко, Семён Уралов и Константин Долгов, сейчас находящиеся в розыске в Украине по подозрению в сепаратизме. Так вот Ищенко, Чаленко и Долгов, сбежав в Москву, благодаря Затулину быстро получили паспорта Российской Федерации. А Уралов вообще всегда был россиянином и не имел украинских документов.

Возникает резонный вопрос: какого чёрта граждане России Ищенко, Чаленко и Долгов с экранов российского телевидения говорят об Украине как о своей стране?! Получили паспорта с двуглавыми орлами – вот и кукарекайте о внутрироссийских проблемах!

Долгов вообще удивительный кадр. Как политтехнолог он талантлив, спору нет. На выборах в Верховную Раду 2012 года три кандидата, которым оказывал помощь Долгов, прошли в парламент, а еще один победил на округе, но не смог подтвердить результат в суде. По словам Долгова, в Украине он был долларовым миллионером – как можно хаять страну, давшую тебе возможность подобного обогащения?! Понимает ли Долгов, что в России нет конкурентных выборов и так как в Украине ему никто не даст заработать на кампаниях?! Находящийся ныне в Донецке Долгов может разве что играть губами на кожаной флейте кремлёвских кураторов квазигосударственных образований. И если Долгов и Чаленко так переживают о судьбе русских Украины, то почему же они молчат о положении русских в родных регионах Сергея Кужугетовича и Рамзана Ахматовича?! В Чечне и Туве ведь русскому этносу живется всяко неприятнее, чем в Украине.

После того, как Корнилов от греха подальше свалил в Нидерланды, киевский филиал шарашки возглавлял другой донетчанин по происхождению Денис Денисов. Нынче Денисов тоже сбежал в Москву и постоянно появляется в качестве спикера на пресс-конференциях одного из главных идеологов Новороссии Алексея Чеснакова, давно и тесно сотрудничающего с Владиславом Сурковым.

Киевский филиал вместо того, чтобы растить вменяемые кадры для русской Украины, занимался лишь воспитанием откровенных сепаратистов и воровством российских бюджетных денег. Беда в том, что около Кремля таких упырей как Затулин немеряно. Навальный за всеми уследить и расследовать не может. В сравнении с воротилами нефтегазовой сферы Затулин мелкий безобидный воришка и поэтому до него до сих пор не доходят руки российских правоохранителей.

Российские бюджетные деньги через киевский филиал шарашки Затулина шли только на разрушительные и деструктивные для Украины процессы. Будь у российского руководства хоть капелька разума и политическая воля, то Затулин за провал работы на украинском направлении должен быть показательно повешен за фаберже на Лобном месте чтобы другим деятелям некоммерческих организаций неповадно было. Упырей вроде Затулина надо кончать ударом дреколья в грудь. Ни стыда, ни совести.

Кириллу Фролову место в психиатрическом диспансере с принудительной изоляцией от общества – таких умалишенных граждан на пушечный выстрел нельзя подпускать к решению важнейших геополитических вопросов.

Сейчас в офис Затулина частенько заглядывают украинские политические деятели, в прошлом связанные с «Партией Регионов», а ныне оставшиеся не у дел. Они одержимы реваншистскими идеями и пытаются присосаться к российским бюджетным потокам, надеясь вернуться в орбиту украинской политики. Сколько процентов сейчас откат у Затулина остается тайной. Ясно только, что всех так или иначе связанных с конторой Затулина нужно опасаться и сторониться. Надо надеяться, что череда репрессий вслед за Гайзером и Улюкаевым дойдёт и до Затулина, несмотря на его нынешний статус депутата Государственной Думы.

Затулин принес много зла и негатива украинскому народу посему должен ответить за содеянное по всей строгости закона. Если Затулин действительно не на словах, а на деле переживает за Украину, то пусть тогда продаст свой особняк, квартиры детей и машины любовниц, т.е. все купленное на наворованное по украинскому направлению, безвозмездно передав эти средства, к примеру, на восстановление домика великого русского писателя Ивана Бунина в Одессе.

С такими друзьями как Затулин русским Украины и враги не нужны! Институт сепаратизма, наглости и грязи должен быть ликвидирован как организация, порочащая Россию и оказывающая тлетворное влияние на соседние государства.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля».

Об авторе:

Писатель, публицист, политический обозреватель. В 2013 году вошел в лонг-лист премии литературной «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар». Лауреат премии журнала «Нева» за лучшую публикацию 2014 года в номинации «В надежде славы и добра» за роман «Девять дней в мае». Был главным редактором портала «Украина 2025». В настоящее время фрилансер.