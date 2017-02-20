«Гуляй Поле»

«Груз-200». Сколько россиян погибло на Донбассе

20.02.2017

Более 36 000 российских военных и «ополченцев» погибли за 3 года необъявленной войны, которую ведет путинская Россия против Украины.

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