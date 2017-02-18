Голодомор: СБУ раскрывает новые страницы советских преступлений против украинского народа

СБУ опубликовала секретные документы КГБ о том, как в СССР замалчивали Голодомор.

Служба безопасности Украины обнародовала архивные документы КГБ СССР, которые свидетельствуют о сознательном замалчивании властями Голодомора в Украине. Об этом сообщает в пресс-центр СБУ.

«КГБ внимательно следило за исследованиями Голодомора заграницей и докладывало компартийным боссам. В Отраслевом государственном архиве Службы безопасности Украины хранятся уникальные документы за подписью Председателя Комитета Государственной Безопасности Украинской ССР Николая Голушко — информирование ЦК Компартии Украины «О попытках противника активизировать антисоветскую кампанию вокруг так называемого «искусственного голода» в Украине в 1932-1933 годах» и «Об усилении антисоветской шумихи за рубежом в связи с вопросом о массовом голоде на Украине», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что в документах упоминается исследователь Джеймс Мейс и его Комиссия, деятельность которых вызвала в СССР предсказуемую панику.

Также стоит отметить, что в документах раскрываются чекистские методы, организация заказных статей «западных ученых и журналистов», промывание мозгов представителям творческой интеллигенции перед поездками за границу, привлечение ангажированных экспертов для подавления «антисоветской шумихи».

«Служба безопасности Украины рассекретила все найденные в архиве документы о Голодоморе, они в свободном доступе, с ними работают историки, писатели, граждане, которые ищут правду о своих родственниках», — отмечается в сообщении.

По данному факту было открыто и расследовано уголовное дело, по материалам которого украинский суд поименно назвал виновников Голодомора в Украине — руководителей партийных и советских органов.

Деловая Столица