Россия готовила агрессию против Украину с первого же дня украинской независимости

Даже массовая культура использовалась как элемент войны.

Директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин подробно проанализировал, как Россия годами готовилась нанести удар по Украине.

Статья годичной давности: 25 февраля 2016 года. Но по-прежнему актуальна.

«Российская культурная политика на украинском направлении была полностью интегрирована в общую стратегию ликвидации украинской государственности. Для ведения российской пропаганды широко используются не только СМИ, но и культурно-развлекательная индустрия. Российская культурная экспансия против Украины осуществлялась сознательно и упорно на протяжении всех лет независимости, чему способствовала неэффективность государственной гуманитарной и культурной политики «.

Российско-украинские отношения имеют долгую и противоречивую историю, которая насчитывает сотни лет. Основным ее содержанием является стремление Московии и ее наследников — Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации — исключить становление независимого государства украинского народа как полноправного члена европейского содружества наций.

Обретение Украиной независимости в 1991 году в результате распада СССР изначально рассматривалось и рассматривается российской элитой как досадное историческое недоразумение, которое должно быть как можно быстрее исправлено. По определению Путина распад СССР — «самая большая геополитическая катастрофа ХХ века». События 2014-2015 годов показали, что такая точка зрения находит широкую поддержку во всех слоях российского общества. Даже в января 2016 года согласно результатам социологических опросов 64% россиян поддерживали агрессию против Украины.

В сознании кремлевского руководства и значительной части российского населения Россия окружена врагами, которые стремятся захватить её природные ресурсы. Ведущую роль в этом «глобальном заговоре» играет Запад во главе с США. Для того чтобы выстоять в этом фантомном противостоянии Россия, по мнению руководства РФ, должна любой ценой восстановить контроль над утраченными территориями СССР и «социалистического лагеря».

Ключевой задачей является захват Украины, которое должно кардинально увеличить российские демографические, политические, экономические, военные и другие ресурсы. В иррациональной картине мира «кремлевских мечтателей» восстановление контроля над Киевом — летописной «матерью городов русских», столицей и прародиной восточнославянского православия, является жизненно важным интересом России.

Еще 26 августа 1991 года, через два дня после принятия Верховной Радой Украины Акта О провозглашении независимости Украины, П.Вощанов, пресс-секретарь президента РСФСР Бориса Ельцина, по его поручению объявил официальную позицию России относительно отношений с «союзными республиками»: «РСФСР оставляет за собой право поставить вопрос о пересмотре границ».

28 августа 1991 вице-президент РФ А.Руцкой во главе официальной делегации РСФСР прибыл в Киев с целью заставить руководство Украины отказаться от только что провозглашенной независимости, также угрожая пересмотром границ в случае отделения Украины от России. Уже через полгода территориальные претензии РФ в Украину были оформлены официальными решениями высших государственных органов России. 21 мая 1992 Верховный Совет РФ принял постановление № 2809-1 «О правовой оценке решений высших органов государственной власти РСФСР по изменению статуса Крыма, принятых в 1954 году», согласно которому постановление Президиума ВС РСФСР от 5 февраля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР» было признано «не имеющим юридической силы с момента его принятия».

В декабре 1992 года Съезд народных депутатов РФ поручил Верховной Раде РФ рассмотреть вопрос о статусе Севастополя, и 9 июля 1993 года, выполняя это поручение, ВС РФ постановлением «О статусе города Севастополя» объявила российский федеральный статус города.

Принципиальное убеждение в эфемерности государственной независимости Украины полностью определяет российскую политику в отношении Украины после 1991 года. Эта позиция закреплена и соответствующими стратегическими документами. Так, в публичном докладе «Россия — СНГ: Нуждается ли в корректировке позиция Запада?» Служба внешней разведки РФ, возглавляемая тогда Е.Примаковым, определила оптимистичным для РФ сценарием развития СНГ усиление центростремительных процессов вплоть до «образования в рамках СНГ конфедерации». В этом сценарии была также отмечена возможность «перехода к федеративному устройству в ряде стран Содружества».

В докладе российской разведки, наследницы ПГУ КГБ СССР, была провозглашена своеобразная русская доктрина Монро, или новое издание «доктрины Брежнева» для постсоветского пространства: действия Запада на территории бывшего СССР должны согласовываться с Кремлем.

Президент РФ Б.Ельцин определил главной целью политики России в отношении СНГ «создание интегрированного экономического и политического объединения государств, способного претендовать на достойное место в мировом сообществе».

Президент РФ В.Путин оставил эту цель без изменений. В российском стратегическом документе отмечается, что «на территории СНГ сосредоточены наши главные жизненные интересы в области экономики, обороны, безопасности, защиты прав россиян, обеспечение которых составляет основу национальной безопасности страны; эффективное сотрудничество с государствами СНГ является фактором, противостоит центробежным тенденциям в самой России»[2]. Политическая и экономическая стабильность государств СНГ прямо поставлена ​​в зависимость от проведения ими дружественной политики по РФ.

Кризисные процессы, которые определяли политический и экономический порядок дня в РФ в течение 1990-х годов (антиконституционный мятеж Б.Ельцина 1993 года, который завершился грубым расстрелом парламента РФ, свержением конституционного строя и массовыми жертвами, геноцид чеченского народа во время 1- и 2 й чеченских войн, ряд ужасных террористических актов, «колониальные» войны в Молдове, Таджикистане, Грузии, сепаратистские проявления в ряде регионов РФ (республики Северного Кавказа, Татарстан, Башкортостан, Якутия, Тува, Свердловская область и т.д.), гиперинфляция и катастрофическое падение ВВП, дефолт 1998 года, сплошная криминализация общества и государства и т.д.) задержали почти на 10 лет реализацию реваншистской стратегии России.

Решая сложные внутриполитические и экономические проблемы в 1990-е годы Кремль был вынужден поддерживать иллюзию добрососедских отношений с Украиной. В частности, 5 декабря 1994 РФ вместе с США и Великобританией подписала Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум), согласно которому взяла на себя обязательства:

— Уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины (ст. 1);

— Воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом в соответствии с Уставом ООН (ст. 2);

— Воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить какие-либо преимущества (ст. 3) и др.

В 1997 году был заключен Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, согласно которому стороны обязались:

— Уважать территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих между ними границ (ст. 2);

— Строить отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и другие способы давления, права народов свободно распоряжаться своей судьбой, невмешательства во внутренние дела, соблюдения прав человека и основных свобод, сотрудничества между государствами, добросовестного выполнения взятых международных обязательств, а также других общепризнанных норм международного права (ст. 3) и др.

— Линия государственной границы, уважать который обязалась РФ, была определена на картах в 2003 году Договором между Украиной и Российской Федерацией о российско-украинской государственной границе. В то же время в последующие годы РФ всячески тормозила процесс демаркации государственной границы с Украиной, то есть его обозначение на местности.

Затормозив дезинтеграционные процессы в РФ и надежно скрепив «кнутом и пряником» экономическую и политическую элиту, новое российское руководство во главе с В.Путиным перешло к непосредственной реализации реваншистской стратегии. Прежде всего было определенное задание выяснить реакцию США и их союзников, для чего Россия прибегла к применению силовых средств против Украины (октябрь 2003 года — кризис вокруг острова Коса Тузла, январь 2006 и январь 2009 года — «газовые войны») и Грузии ( война 08.08.08). После этих событий в Кремле сформировалось устойчивое представление о наличии в элитах западных стран, прежде всего, европейских, «мюнхенского синдрома» — готовности к уступкам агрессору за счет государств Балто-Черноморско-Каспийского региона. Пассивная реакция западных государств на российские провокации существенно способствовала формированию у верхушки РФ убеждения о безнаказанности, и фактически поощряла Кремль к агрессивным действиям против государств бывшего СССР и «социалистического лагеря».

Поворотным моментом для Путина стала Оранжевая революция 2004 года, которую российский национальный лидер воспринял как своё личное поражение. Именно тогда были отработаны сценарии, применены через 10 лет. В частности, в 2004 году Россией была впервые разыграна карта «восточного» сепаратизма.

26 ноября 2004 Луганский областной совет проголосовал за создание Юго-Восточной республики, 28 ноября на съезде депутатов всех уровней из 17 регионов Украины, преимущественно восточных и южных, в г. Северодонецк Луганской области, в котором принимала участие делегация из РФ во главе с мэром Москвы Ю.Лужковым, обсуждалось создание Юго-восточного федеративного государства со столицей в Харькове.

В апреле 2008 года во время Бухарестского саммита НАТО Путин заявил президенту США Дж.Бушу: «Украина — это вообще не государство. Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами … если Украина пойдет в НАТО, то пойдет без Крыма и Востока — она ​​просто распадется». Такие представления стали основой стратегического видения целей РФ на новом этапе экспансии, которое, вероятно, было сформулировано на совместном заседании Совета безопасности и Государственного совета РФ 25 декабря 2008 года.

Соответствующие положения в прямой или завуалированной форме закреплены в российских стратегических документах по вопросам внешней политики и политики безопасности Стратегии национальной безопасности РФ, Концепции внешней политики РФ, Военной доктрине РФ, а также Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ.

Для реализации стратегии Кремля российские государственные органы создали комплексную систему принуждения государств СНГ к единству. Такая система включает в себя инструменты политико-дипломатического, экономического, прежде всего энергетического, информационно-пропагандистского и в случае целесообразности военного давления с широким использованием технологий подрывной деятельности, теоретически разработанных и практически испытанных еще во времена сталинского СССР.

Составляющей этой системы комплексного давления должна была стать теоретически проработанная и практически опробованная парадигма «гибридной войны». Современное официальное российское понимание этой парадигмы изложено в докладе начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии В.Герасимова на общем собрании Академии военных наук РФ в январе 2013 года.

Важным направлением российской политики относительно Украины стала и подрывная деятельность. В 2006г. ФСБ РФ создало подразделения для действий в социальных сетях ( «18 центр»). Российские спецслужбы активизировали создание агентурных сетей в Украине. Начали действовать многочисленные структуры российского влияния всего политического спектра — от праворадикальных и клерикальных к коммунистическим.

После 2004 года российские спецслужбы сформировали в юго-восточных регионах и Крыму разветвленную сеть антиукраинских организаций, контролируемую или даже возглавляемую российской агентурой — структуры Партии регионов, КПУ, ПСПУ, партий «Родина», «Русское единство», различные православные группы, ориентированные на идеи «русского мира», сепаратистские политические группы ( «Донецкая республика»), криминализированные парамилитарные образования (казачьи формирования, бойцовские клубы, прежде всего в Крыму, организация «Оплот», охранные структуры, активно использовались во время Революции достоинства, так называемые «титушки» ).

Подавляющее большинство этих групп не имело широкой общественной поддержки. В то же время они активно взаимодействовали с правоохранительными органами во времена режима Януковича.

С 2008 года Кремль начал пропагандистскую подготовку к агрессии против Украины. В прессе, на телевидении, в Интернете реализовывались пропагандистские кампании и специальные информационные операции. Массовыми тиражами издавались различные книги о предстоящей российско-украинской войне. Идеологической основой российской пропаганды стала концепция «русского мира», сформированная еще в 1970-х годах в кругах московской либеральной интеллигенции (из окружения М.Гефтера) и подхвачена в 2010-х патриархом РПЦ Кириллом (В.Гундяевым).

Российская пропаганда работала на три основные целевые аудитории: западную, украинскую и собственно русскую. Главной задачей на западном направлении было убеждение аудитории в искусственности украинской нации и обреченности украинского государства, которое так и не состоялось.

Среди украинцев распространялись мифы об извечном единстве с русским народом, о так называемом «триедином, искусственно разделенном русском народе», о преимуществах присоединения то к новой Российской империи, то к СССР-2 «под гениальным руководством В.Путина». Одновременно внушалась мысль о несостоятельности украинских элит и их неспособности управлять независимым государством, подчеркивалась их коррумпированность, неспособность к нахождению компромиссов и тому подобное.

Общество инфицировалось идеями великодержавного шовинизма, имперства, неполноценности других народов по сравнению с «наидуховнейшим в мире» российским народом, православного фундаментализма, русского фашизма и тому подобное. При этом российская пропаганда не останавливалась перед распространением даже грубых выдумок, достойную конкуренцию в чем пропагандистам составляли лишь российские политики и дипломаты.

Российская культурная политика на украинском направлении была полностью интегрирована в общую стратегию ликвидации украинской государственности. Для ведения пророссийской пропаганды широко используются не только средства массовой информации, но и культурно-развлекательная индустрия: кинематограф, шоу-бизнес, как будто и не политические, а «культурные» программы телевидения и радиовещания, Интернет и т. Российская культурная экспансия против Украины осуществлялась сознательно и упорно на протяжении всех лет независимости, чему способствовала неэффективность украинской государственной гуманитарной и культурной политики.

Аналогичные цели преследовала и российская энергетическая политика. В 2009 г., по результатам второй «газовой войны» Россия сформировала мощный инструмент давления на Украину в энергетической сфере, создала возможности для финансового обескровливания ее экономики [4]. Прежде всего, как инструмент усиления влияния на Украину использовались политически мотивированные и экономически необоснованные проекты «Северного» и «Южного» потоков — своеобразных каналов экспорта коррупции в Европейский Союз [5].

Российский капитал нередко выступает в качестве эффективного инструмента Кремля. В Украине до 2013 года российский капитал установил полный или частичный контроль над отраслью связи и телекоммуникаций, топливно-энергетическим комплексом, частью банковского сектора и тому подобное. Эти процессы, которые угрожают национальной безопасности Украины, значительно активизировались после прихода Януковича к власти, чему способствовала идентичная уголовно-олигархическая сущность и соответствующая бизнес-культура российских и украинских кланов.

На протяжении всех лет независимости Украины, Россия с применением всего имеющегося у неё арсенала подрывных средств подпитывала антиукраинские, антизападные и пророссийские настроения среди населения Автономной Республики Крым и Севастополя. Сознательно игнорируя результаты волеизъявления крымчан во время Всеукраинского референдума 1 декабря 1991 [6], крымская власть в начале 1990-х годов осуществила несколько попыток отделения от Украины (1992, 1994-1995 годы).

Впрочем, такой сценарий не нашел широкой поддержки населения полуострова. Спровоцированы Россией сепаратистские проявления были остановлены благодаря скоординированным усилиям руководства государства и органов сектора безопасности и обороны.

Осознав отсутствие активной массовой поддержки сепаратистских идей [7], Кремль сделал ставку на крымский криминалитет. Незавершенность процесса декриминализации Крыма, который начался в 1995 году, сделала возможным проникновение криминала в государственные (в том числе правоохранительные) органы, которые нередко обслуживали криминальные группировки.

В конце концов, именно насквозь криминализированные крымские организации Партии регионов и КПУ стали надежной опорой российского влияния и сыграли ключевую роль во время российской агрессии и последующей оккупации [8].

С конца 1980-х годов, когда началось возвращение в Крым крымских татар, Кремль подпитывал и эксплуатировал межнациональную вражду между этническими русскими и коренным народом Крыма — крымскими татарами, всячески нагнетал ксенофобские настроения среди русскоязычных жителей Крыма. Вполне логичным продолжением этой политики сразу после незаконной аннексии Крыма стало развертывание масштабных преследований крымских татар и других общественных групп по этническому и религиозному признаку.

Одним из ключевых факторов антиукраинской политики России в Крыму и впоследствии одним из ведущих инструментов незаконной оккупации полуострова стал Черноморский флот РФ (ЧФ РФ). Согласно ряду соглашений, которые были подписаны Украиной и РФ с 1994 по 1997 годы [9], Украина передала РФ в аренду сроком на 20 лет ряд объектов в г. Севастополе, Автономной Республике Крым и в г. Геническ (Херсонская область) , которые обеспечивали базирование российского флота.

В соответствии с соглашениями РФ могла держать в Крыму до 25 000 военнослужащих и обязалась не размещать там ядерное оружие. В течение всех лет базирования ЧФ РФ на территории Украины Россия фактически блокировала усилия по окончательной нормализации условий временного пребывания флота, систематически нарушала взятые на себя обязательства, не допускала представителей государственной власти Украины к местам временного базирования ЧФ РФ для проведения инвентаризации предоставленного в аренду имущества и земельных участков.

Арендованные объекты использовались как база для ведения разведывательно-подрывной, информационно-пропагандистской и другой антиукраинской деятельности.

В 2008 году начались комплексные меры по подготовке вооруженной агрессии против Украины. Подразделения российской военной разведки осуществляли рекогносцировку будущего театра военных действий в Крыму и на Востоке Украины. После 2010 года на территории Востока и Юга Украины существенно активизировались «реконструкторские движения», которые использовались ГРУ ГШ ВС РФ и ФСБ РФ для изучения территорий Украины и подготовки к ведению на них боевых действий.

После окончания военного конфликта с Грузией в августе 2008 года военно-политическое руководство России провело анализ основных недостатков, выявленных во время ведения боевых действий, и начало активную работу по их устранению. Основным направлением работы российских властей стала масштабная военная реформа, которая коренным образом изменила подход к развитию и применения вооруженных сил. При этом особое внимание было сосредоточено на:

— Изменениях нормативно-правовой базы в сфере безопасности и обороны как общегосударственного уровня (новая редакция Федерального закона «Об обороне» и Военной доктрины России), так и ведомственных концептуальных положений (боевые уставы ВС РФ);

— Совершенствовании и развитии научно-технического потенциала, в частности создании современных средств и систем управления, в том числе автоматизированных систем управления, связи и разведки;

— Создании новых военных объединений, соединений и частей [10].

Важной особенностью оперативной и боевой подготовки ВС РФ, а также других специальных мероприятий было сведение к единому замыслу отдельных мероприятий, которые проводились в различных регионах России и Беларуси и в разное время. По информации из ежегодного доклада Генерального секретаря НАТО за 2015 год, за последние три года Россия провела по крайней мере 18 крупномасштабных военных учений, в некоторых из которых принимали участие более 100 000 военнослужащих.

В частности, моделировалось нанесения ядерных ударов по государствам-членам НАТО и государствам-партнерам. Маневры также использовались для маскировки массового перемещения военных подразделений в рамках подготовки к незаконной аннексии Крыма и к началу агрессии на Востоке Украины.

Практическая отработка Россией сценария военной агрессии против Украины была осуществлена и во время проведения совместного стратегического учения (ССН) ВС РФ и Беларуси «Запад-2013» (19-28 сентября 2013). Особого внимания заслуживает содержание легенды учений: «В результате возникновения политического кризиса в соседней стране усиливалась деятельность оппозиционного движения. Используя поддержку третьей стороны, и оппозиция пыталась перейти к решительным действиям. В регионах компактного проживания этнических меньшинств осуществлялось формирование вооруженных отрядов оппозиционных сил, которые на основе межнациональных и этнорелигиозных противоречий начинали вооруженное противостояние с провластными силами.

С целью дискредитации законной власти перед мировым сообществом оппозиционные силы прибегали к провокационным действиям. Оппозиция продолжала получать всестороннюю помощь от западных государств и призвала к международному вмешательству во внутриполитический конфликт. С другой стороны, провластные силы пытались навести конституционный порядок в государстве собственными силами. Обострение ситуации могло спровоцировать волну акций неповиновения и в РФ.

Согласно межгосударственным договоренностям между РФ и сопредельной страной, на ее территорию осуществлялись переброски российского компонента региональной (межвидовой) группировки войск (сил). В дальнейшем эта группировка проводила военные операции по нейтрализации НВФ и недопущения проникновения на территорию страны новых вооруженных формирований».

Именно этот сценарий планировалось применить для аннексии Крыма и развертывания вооруженной агрессии против Украины. При сравнении варианта оперативного построения российской группировки войск в ходе проведения учений «Запад-2013» и группировки войск ВС РФ, которые были задействованы на Донецком операционном направлении в августе-октябре 2014 года, наблюдается идентичный подход.

Это однозначно доказывает, что оккупация Крыма была лишь составной общего замысла полномасштабной российской агрессии против Украины. Кровавое противостояние в Крыму, спровоцированное спецслужбами и вооруженными силами РФ, должно было предоставить политические и пропагандистские основания для вторжения российских войск в восточные и южные области Украины, как это произошло в августе 2008 года в Юго-Осетинском регионе Грузии.

В течение многих лет украинская власть под давлением как России, так и государств Запада рассматривала вопросы оборонного строительства как второстепенные. Реформирование армии преимущественно сводилось к сокращению ее численности и боевого состава. Не происходило обновление вооружения и военной техники. В частности, более чем на порядок уменьшился потенциал системы ПВО. Масштабные разрушения понес отечественный оборонно-промышленный комплекс. К минимуму была сведена боевая подготовка; органы военного управления теряли эффективность, а личный состав боевую выучку. Агрессивно навязывались идеалистически пацифистские представления о том, что Вооруженные Силы и другие воинские формирования является лишь рудиментарным атрибутом государства, и никогда не будут применены для защиты Украины.

Приход Януковича, Партии регионов и возглавляемого ими криминально-олигархического капитала к практически монопольной власти создали для Кремля новые возможности усиления влияния на Украину. Так, в апреле 2010 года В.Янукович и Д.Медведев подписали Харьковские соглашения, которыми был продлен срок базирования ЧФ РФ на территории Украины до 2042 года.

По свидетельству Д.Медведева, эти соглашения предусматривали и другой, экономический этап, реализация которого было отсрочено. Их подписание фактически стало стартом для непосредственной подготовки российской операции по установке полного контроля над Украиной. В июне 2010 года Украина объявила о своей внеблоковой политике, то есть об отказе от евроатлантической интеграции при декларативном сохранении курса на европейскую интеграцию.

Как стало очевидно лишь впоследствии, евроинтеграция не рассматривалась и не могла рассматриваться Януковичем и его ближайшим окружением как стратегическая цель Украины. Политика сближения с ЕС использовалась для заигрывания с проевропейски настроенным большинством украинского общества, и как средство манипуляции проевропейскими политическими силами, а во внешнем измерении — для бесстыдного и циничного торга [11].

Апофеозом торговли национальными интересами Украины стала договоренность с В.Путиным о получении от РФ кредита на сумму $ 15 млрд. и ряда других экономических преференций для приближенных бизнес-структур в обмен на отказ от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Воспользовавшись предоставленными Януковичем возможностями, руководство РФ перешло к реализации решающего этапа своей стратегии подчинения Украины. Эта комплексная, поливариантная стратегия предусматривала как минимум два основных сценария.

Согласно первому, базовому, предполагалось подчинение всей Украине преимущественно легальными политико-экономическими методами, которые должны были обеспечить, во-первых, политическую изоляцию Украины от Запада, а, во-вторых, ее присоединение к интеграционным проектам под руководством РФ (к Таможенному и Евразийскому союзам), а также к ОДКБ. Одновременно с первым отрабатывался и второй, резервный сценарий на случай потери контроля над руководством Украины, который предусматривал проведение стратегической чекистско-войсковой операции с целью отторжения от Украины ее юго-восточных регионов и Крыма.

Российская стратегия основывалась на четком понимании сущности режима, пришедшего к власти в Украине в 2010 году. Декларируя в официальных документах, в частности в Законе Украины «Об основах внутренней и внешней политики» (июнь 2010 года), Стратегии национальной безопасности (июнь 2012 года), Посланиях Президента Украины к Верховной Раде Украины (2010, 2011, 2012 годы), задачи по европейской интеграции, усиление практического взаимодействия с Западом и укрепление сектора безопасности и обороны, руководство государства систематически и сознательно саботировало их выполнения.

Зато В.Янукович и его окружение сформировали системную коррупционную среду, создав на этой основе, в тесном взаимодействии с российским капиталом собственный олигархический клан — так называемую «Семью».

Несмотря на захват донецким уголовно-олигархическим кланом политической власти в Украине, именно в это время в Донецкой и Луганской областях активизировалось формирование отдельной «региональной идентичности».

Эта задача реализовывалась донецким и луганским коррумпированным истеблишментом под флагами соответствующих областных организаций Партии регионов, КПУ, других пророссийских сил, в том числе за счет бюджетных средств (например, региональная целевая программа «Патриот Луганщины» на 2011 — 2014 годы, утвержденная решением Луганского областного совета от 25 февраля 2011 № 3/12).

После победы В.Януковича на президентских выборах 2010 года происходило стремительное проникновение российской агентуры в руководящие звенья системы обеспечения национальной безопасности Украины. Показательно почти одновременное назначение на ключевые должности в секторе безопасности и обороны деятелей, которые были известны прочными связями с российскими спецслужбами. В частности, следует отметить назначение Д.Саламатина (февраль 2012 года) и П.Лебедева (декабрь 2012 года) на должность Министра обороны Украины, а Е.Якименко — на должность Председателя СБ Украины (январь 2013 года). Сейчас эти и другие бывшие украинские чиновники скрываются на территории, контролируемой РФ.

Россией и агентурой ее спецслужб в государственных органах Украины предпринимались системные меры по развалу украинского сектора безопасности и обороны. Именно во времена правления Януковича был нанесен сокрушительный удар по обороноспособности Украины. Финансирование нужд обороны осуществлялось в критически ограниченных объемах на уровне 1% от ВВП. Причем, существенные объемы даже этих крайне недостаточных средств разворовывались окружением Януковича и приближенными к нему бизнес-структурами. Развитие Вооруженных Сил фактически не финансировалось вообще. Напротив, ускоренными темпами шла распродажа наиболее современных образцов вооружения и их утилизация.

Дезорганизация работы МО Украины под видом его реформирования сделала невозможным и эффективное управление ВС Украины [12]. В 2010 году было расформировано Объединенное оперативное командование, а за год до этого — Командование сил поддержки, что существенно усложнило применение сил и средств ВС Украины. Было завершено разрушительное по своей сути «реформирование» районных (городских) военных комиссариатов, которые с 2010 года приостановили сборы для подготовки военнообязанных. Именно во времена Януковича почти завершилось разрушение украинской системы ПВО, а современные зенитно-ракетные комплексы и средства разведки были передислоцированы в Крым. Подразделения ВС Украины, ГНС Украины, других органов сектора безопасности и обороны комплектовались с полным игнорированием принципа экстерриториальности преимущественно местными жителями.

Символическим актом унижения Вооруженных Сил Украины стало решение правительства Азарова (распоряжение Кабинета Министров Украины от 3 июля 2013 № 503) о передаче исторических зданий Национального университета обороны им. И.Черняховського Высшему специализированному суду Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Главной целью введения летом 2013 года, после соответствующей пропагандистской кампании в СМИ, внезапных и необоснованных торговых ограничений РФ против Украины было предоставление В.Януковичу и членам его правительства оснований для оправдания перед украинским обществом и западными партнерами будущего решения об отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Те же цели преследовали вооруженные провокации вблизи границ Украины [13].

В ноября 2013 года демонстративные предательские действия Януковича спровоцировали массовые протесты в Киеве и других городах Украины. Сначала эти протесты, скорее всего, рассматривались Кремлем не как угроза выживанию пророссийского марионеточного режима, а как возможность подорвать потенциал сопротивления Украины российским захватническим планам.

Но эскалация силового противостояния [14] совпала по времени с растущим осознанием российским руководством реальной перспективы потери управляемости ситуацией в Украине. Против Евромайдана была применена отработанная в 2004-2005 годах методология организации контрпротестних акций в виде «Антимайдан», которая за два года до того использовалась для противодействия «Болотному движению» в РФ. Именно «Антимайдан» и стал в дальнейшем организационной основой для сепаратистских проявлений в Крыму, регионах Востока и Юга Украины.

Действия власти накануне и во время событий, которые впоследствии получили название Революции достоинства, привели к стремительному ухудшению отношений Украины с США и ЕС. В то же время, согласно договоренностям Путина и Януковича, которые были достигнуты во время их встречи 17 декабря 2013 в Москве, началась реализация второго, экономического этапа Харьковских соглашений. Договоренностями, в частности, предусматривались меры по интеграции энергетической, финансовой, оборонно-промышленной, авиационно-космической сфер Украины и РФ, и начало подготовки к присоединению Украины к Таможенному союзу. В комплексе это означало для Украины потерю прямых контактов с Западом и полное ее подчинение интересам Кремля. То есть, В.Янукович и его окружение вступили на прямой путь ликвидации государственного суверенитета и независимости Украины.

Поддержание кремлевским руководством и спецслужбами РФ неоднократных попыток режима Януковича «утопить в крови» массовые народные протесты, в том числе и при помощи вооруженных провокаций, привели к эскалации насилия в г. Киеве, к гибели многих участников Евромайдана и сотрудников правоохранительных органов. Тем не менее, уже во второй половине февраля 2014 режим начал быстро терять контроль над ситуацией.

После провала силовых попыток уничтожения протестного движения 18 февраля 2014 и применения защитниками режима Януковича огнестрельного оружия против протестующих, которые перешли 20 февраля 2014 в наступление, с целью прекращения кровопролития Верховная Рада Украины 21 февраля в 16:52 приняла Закон о восстановлении действия конституционных положений 2004 года (№ 4163), за который проголосовали 386 народных депутатов Украины. Однако В.Янукович, вместо неотложного подписания этого Закона в 22:40 бежал из Киева, заранее вывезя наиболее ценные вещи из резиденции в Межигорье.

Одновременно с ним оставили свои рабочие места и бежали высшее руководство министерств обороны, внутренних дел, налогов и сборов, Службы безопасности, Генеральной прокуратуры, многих других центральных органов исполнительной власти, областных и районных государственных администраций. Председатель Верховной Рады Украины Рыбак и его первый заместитель И. Калетник подали в отставку.

Все это в совокупности погрузило Украинское государство в правовой вакуум. Несомненно, эти действия были согласованы с Кремлем, который преследовал цель парализовать государственные институты Украины и таким образом исключить организованное сопротивление российской агрессии.

Таким образом, в критический момент начала активной фазы стратегической чекистско-войсковой операции РФ против Украины в Крыму, на Востоке и Юге Украины (20-22 февраля 2014) военно-политическое руководство государства, высшее командование Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Службы безопасности Украины и других органов сектора безопасности и обороны Украины фактически исчезло. В результате предыдущих действий режима Януковича обороноспособность Украины оказалась на критически низком уровне, личный состав органов сектора безопасности и обороны был деморализован и потерял способность к выполнению приказов и осуществления сопротивления вооруженной агрессии.

В условиях самоустранения Президента Украины, Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины В.Януковича от выполнения конституционных полномочий гаранта государственного суверенитета и территориальной целостности Украины украинский парламент взял на себя полную ответственность за судьбу Украины и принял решительные меры по восстановлению конституционного строя, управляемости и обороноспособности государства

22 февраля 2014 Верховная Рада Украины избрала Турчинова председателем Верховной Рады Украины и возобновила действие положений Конституции Украины, которые были неконституционным способом отменены в 2010 году. В связи с самоустранением Януковича от исполнения обязанностей главы государства на Председателя Верховной Рады Украины А. Турчинова в соответствии с Конституцией Украины было возложено исполнение обязанностей Президента Украины. В сжатые сроки было назначено новое руководство органов сектора безопасности и обороны, впоследствии полностью сформировано новое Правительство Украины, а также возобновлена ​​деятельность органов исполнительной власти как в Киеве, так и в регионах.

Накануне осуществления стратегической чекистско-войсковой операции Кремль еще летом 2013 года начал непосредственную подготовку к незаконной аннексии Крыма и агрессии на Востоке Украины. В Крыму в течение ноября 2013 года — февраль 2014 происходила консолидация пророссийских сил, организовывались незаконные вооруженные формирования (отряды «самообороны»), создавалась политическая и организационная инфраструктура для оккупации полуострова. Элементом подготовки России к аннексии Крыма стало также развертывание в Южном военном округе ВС РФ оперативной группировки войск (сил) под предлогом обеспечения безопасности проведения Олимпийских зимних игр 2014 года. Однако эта группировка по своему составу в несколько раз превышала потребности обеспечения безопасности спортивных соревнований. Также РФ значительно активизировала разведку на территории Украины. В частности, во второй половине 2013 года количество облетов самолетами-разведчиками ВС РФ границ с Украиной возросла на порядки по сравнению с предыдущими периодами. Было значительно активизирована и агентурная работа на территории Украины, а также фото и радиоэлектронная разведка против нашего государства.

По заранее подготовленному плану начиная с 20 февраля 2014 (еще до побега В.Януковича из Киева) [15] были организованы митинги под сепаратистскими лозунгами в гг. Севастополь и Симферополь, в которых ведущую роль играли граждане РФ. Наряду с агентурой ФСБ РФ, ГРУ ГШ ВС РФ, СВР РФ, а также их боевыми подразделениями для участия в этих мероприятиях из России были специально завезены в Крым граждане России из числа спортсменов, работников охранных фирм, бывших военнослужащих, которые выполняли роль «возмущенных крымчан», провоцировали конфликты, всячески пытались дестабилизировать ситуацию. Ночью 27 февраля 2014 российские спецподразделения захватили административные здания парламента и правительства Автономной Республики Крым. 28 февраля 2014 депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым под дулами автоматов «зеленых человечков» с грубыми нарушениями процедуры приняли решение о назначении референдума по статусу Крыма и назначили главой правительства Крыма С.Аксенова. Начиная с того же дня подразделения ВС РФ установили контроль над важнейшими объектами инфраструктуры: аэропортами, перевалами, мостами, начали блокирование украинских воинских частей и объектов на полуострове, некоторые из которых были ими внезапно захвачены. Одними из первых были захвачены украинские объекты связи и телекоммуникаций. Уже в начале марта 2014 оккупационные войска отключили трансляцию украинского телевидения на полуострове.

Работники главных управлений МВД и СБ Украины в Крыму и управлений МВД Украины и СБ Украины в г. Севастополе сразу после побега В.Януковича начали саботировать приказы из Киева. Из 20 000 военнослужащих подразделений ВС Украины, Службы безопасности Украины, УГО, внутренних войск МВД Украины, разведывательных органов, дислоцированных в Крыму, только 6000 выехали из оккупированного полуострова на территорию Украины не подвергшуюся оккупации. В то же время, несмотря на численное превосходство российского агрессора, неистовое психологическое давление и блокирование военных частей, отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины стойко держали оборону и оставили полуостров только после получения 24 марта 2014 соответствующего приказа.

В этих условиях, быстро увеличивая военную группировку, которая по своему боевому потенциалу значительно превышала дислоцированные в Крыму украинские войска, Россия уже в первой декаде марта фактически завершила оккупацию полуострова.

В документальном фильме А.Кондрашов «Крым. Путь на родину» (март 2015 года) В.Путин заявил о том, что был готов применить ядерное оружие в ходе операции по оккупации Крыма в случае вмешательства стран Запада. Он также сообщил, что лично руководил военной операцией, в ходе которой российские морские пехотинцы и части специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ заблокировали украинские воинские части. Кроме того, В.Путин признал, что подразделения ГРУ ГШ ВС РФ провели специальную операцию по уничтожению каналов специальной связи украинских воинских частей с Киевом. Также в фильме сообщается о факте наведения радара срочно развернутого в Крыму берегового ракетного комплекса «Бастион» на эсминец США «Дональд Кук», который находился в Черном море.

Указом Президента Украины от 7 марта 2014 № 261 было приостановлено действие Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 6 марта 2014 № 1702-6 / 14 «О проведении общекрымского референдума». Конституционный Суд Украины признал, что объявление референдума не соответствует Конституции Украины. Однако, вопреки нормам украинского и международного права 16 марта 2014 «референдум» о независимости Автономной Республики Крым был проведен. При этом не были соблюдены никакие общепризнанные стандарты народного волеизъявления. Так называемыми «международными наблюдателями», которых российская оккупационная власть допустила на полуостров для работы на «референдуме», были представители ультраправых, неонацистских и коммунистических европейских партий, другие лица с нацистскими и неосталинистских взглядами [16].

В условиях бойкота референдума коренным народом Крыма — крымскими татарами, при большом количестве вооруженных российских военнослужащих референдум в Автономной Республике Крым якобы собрал более 1200000. Заполненных бюллетеней (что соответствует 83,10% общей численности избирателей), из которых якобы 96,77 % голосовали «за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации» [17]. Как известно, случаи такой «массовой поддержки» очень характерны для избирательной системы РФ за последние 20 лет.

18 марта 2014 в Москве Президент России В.Путин, самопровозглашенный «председатель Совета министров Автономной Республики Крым» С.Аксенов, «спикер Верховной Рады Автономной Республики Крым» В.Константинов и самопровозглашенный мэр Севастополя Чалый подписали Договор о принятии Республики Крым в состав России. На этом торжественном заседании В.Путин выступил с речью, в которой в очередной раз подчеркнул, что украинцы и русские — это один народ, а также отметил: «на Украине живут и будут жить миллионы русских людей, русскоязычных граждан, и Россия всегда будет защищать их интересы … «.

Это заявление было объявлено уже в ходе второго этапа стратегической чекистско-войсковой операции — при захвате части территорий южных и восточных областей Украины. Еще 23 февраля 2014 года в Москве состоялся митинг, на котором заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ В.Жириновский призвал к разделу Украины на три части, и на котором была принята резолюция о направление в Украину российских «добровольцев», задачей которых было провозглашение «государства Малороссия со столицей в Харькове». В российской прессе развернулась массовая истерия с лозунгами о «фашистском перевороте в Киеве», о «незаконной киевской хунте» и «крайней необходимости спасти русскоязычное население Украины от взбесившихся фашистов-бандеровцев». Эта пропагандистская кампания разной степени интенсивности не прекращается до сих пор.

28 февраля 2014 вооруженные силы России начали «внезапную проверку боеготовности» войск Южного военного округа, в том числе ЧФ РФ с привлечением подразделений из состава Западного военного округа, в которой было задействовано в общей сложности до 150 тыс. человек личного состава, до 90 самолетов, 120 вертолетов и 880 танков. Начиная с 1 марта 2014 состоялось развертывание российских ударных подразделений в Ростовской, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской областях РФ. На Полесском, Слобожанском, Донецком и Крымском оперативных направлениях в непосредственной близости от границ Украины были созданы ударные группировки, находящиеся в полной боевой готовности к вторжению в Украину по крайней мере до конца мая 2014 года. Таким образом, ВС РФ были приведены в полную боевую готовность для вторжения на территорию Украины с востока и юга.

Для политического оправдания российского вторжения было использовано обращение В.Януковича, который бежал в Россию, к президенту РФ В.Путина 1 марта 2014. 4 марта 2014 представитель РФ в Совете Безопасности ООН В.Чуркин заявил во время ее заседания: «Сегодня я уполномочен сообщить также следующее. Президентом России получено следующее обращение президента Украины Виктора Януковича. Я цитирую. Заявление президента Украины. Как законно избранный президент Украины заявляю: события на Майдане, незаконные захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия. Жизнь и безопасность людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, под угрозой. Под воздействием Западных стран осуществляются открытый террор и насилие. Люди преследуются по политическому и языковому признакам. В этой связи обращаюсь к президенту России Владимир Владимирович Путин с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины. Виктор Янукович, 1 марта 2014 года».

В тот же день с аналогичным обращением выступил самопровозглашенный «председатель Совета министров Автономной Республики Крым» С.Аксенов. Путин немедленно направил в Совет Федерации Федерального Собрания РФ предложение о введении российских войск в Украину, мотивируя его «угрозой жизни граждан Российской Федерации, соотечественников, личного состава военного контингента вооруженных сил Российской Федерации, который дислоцируется … на территории Украины». Уже через несколько часов Совет Федерации единогласно поддержал предложение российского президента.

11 марта 2014 было объявлено о проведении «крупнейших за 20 лет» учений воздушно-десантных войск России. Официально обнародованная легенда учений предусматривала высадку 3500 десантников в тылу «условного противника», причем командиры должны были узнать о месте высадки лишь на борту самолета. В ходе учений 1500 десантников высадились на полигоне в Ростовской области РФ в непосредственной близости от границы с Украиной.

С 1 марта 2014 под лозунгами присоединения юга и востока Украины к России началась координированная и контролируемая российскими спецслужбами серия протестных акций в восточных и южных регионах Украины, так называемая «Русская весна». Под прикрытием толпы специально подготовленные штурмовые группы во главе с российскими офицерами совершили попытки захватить административные здания в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Днепропетровской областях. Были захвачены здания областных государственных администраций в Донецке, Луганске и Харькове, а также управлений СБ Украины в Донецке и Луганске.

Таким образом, факты неопровержимо свидетельствуют о тщательной подготовке к широкомасштабному вторжению на территорию Украины с целью реставрации марионеточного режима Януковича. Поводом для такого вторжения должны были стать кровавые события в Крыму.

Следствием российской агрессии, к оказанию отпора которой украинское государство было не готова, по замыслу Москвы должно было стать повторение украинской трагедии 1917-1920 годов, когда победу одержали деклассированные элементы во главе с большевиками (прямыми идейными потомками которых являются бандформирования ОРДЛО), и, как следствие, фактическая потеря независимости Украины.

Осознавая ситуацию, новое руководство Украины начало передислокацию подразделений Вооруженных Сил и правоохранительных органов Украины в восточные и северные области государства. Осуществлялись неотложные меры по восстановлению дееспособности сектора безопасности и обороны, обеспечению управляемости силами и средствами ВС Украины, была создана Национальная гвардия, проведена частичная мобилизация. Началось формирование добровольческих батальонов для защиты Украины. Были приняты системные меры по мобилизации международной поддержки Украины в сдерживании российского агрессора [18].

В результате была быстро стабилизирована ситуация в Киеве, а также в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской , Харьковской, Херсонской областях. В Одесской области угроза гражданскому миру была преодолена после того, как 2 мая 2014 кровавая провокация пророссийских сил не достигла запланированного результата.

Дерзкая агрессия РФ получила достойный отпор. Всю Украину всколыхнуло широкое патриотическое движение. Благодаря героизму военнослужащих, добровольцев, рядовых граждан планы по оккупации 8 южных и восточных областей Украины были сорваны. Российский агрессор был вынужден перейти к скрытой подрывной и террористической деятельности в Украине — за исключением Донецкой и Луганской областей. Но и здесь наступление русских террористических войск было локализовано.

25 мая 2014 в чрезвычайно сложных условиях были проведены и признаны всем миром свободные и демократические президентские выборы, убедительную победу на которых одержал Петр Порошенко. Эти события окончательно подтвердили провал планов российского блицкрига против Украины. Совместными усилиями общества и возрождающегося государства, дорогой ценой жизней тысяч украинский патриотов враг был остановлен. Начался очередной этап российской агрессии против Украины — гибридной войны, которая длится и по сей день.

Тексти.org.ua