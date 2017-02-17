Против кого направлены китайские ракеты у российской границы

Китайские межконтинентальные ракеты, размещенные вдоль границ с Россией — это заначка на будущее. Зачем и для кого?

Не так давно мир всколыхнула сенсационная новость: Китай размещает свои межконтинентальные баллистические ракеты Dongfeng-41 (DF-41) вдоль границы с Россией. Информация появилась в китайской газете The Global Times, являющейся подразделением центрального печатного органа компартии Китая «Женьминь жибао». То есть, понятно, что подобный материал был опубликован не случайно.

В статье сообщалось, что одна из бригад этих ракет будет базироваться в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с Приморьем, Хабаровским краем и Амурской областью России. Вторая бригада DF-41 уже размещена в центральной провинции Хэнань, а третью планируют дислоцировать в самой северо-западной провинции Китая — Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В тот же день и российские, и китайские официальные лица поспешили эту новость опровергнуть. Впрочем, опровержение было своеобразным и больше подходило на подтверждение.

Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу нашей стране». То есть, чего хотят китайцы, то и делают, а мы им верим. В подобном же духе высказался и зампред Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич: «Действительно, размещение китайских ракет вдоль границы с Российской Федерацией не связано с реальной угрозой для нас…».

Таким образом, сам факт размещения ракет не опровергается, а де-факто подтверждается – причем как китайской, так и российской стороной.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин после военного парада в Пекине, 3 сентября 2015 г.

Но Россию этот факт якобы совершенно не беспокоит. Все официальные лица почти в один голос твердят – это не против РФ, а…. против Америки. «…это реакция Пекина на те процессы, которые происходят в настоящее время в США. И я полагаю, так или иначе Китай дает сигнал Вашингтону о своем согласии или несогласии в вопросах экономической политики. Так что, размещая ракеты на границе с РФ, Китай предупреждает в первую очередь США», — уточнил Клинцевич.

Примерно в том же духе высказалась и та же китайская The Global Times: «США не проявляли должного уважения к вооруженным силам КНР», и «высокомерно выражали свое намерение поиграть мускулами».

Версия выглядит вполне убедительно – особенно в свете ряда откровенно антикитайских демаршей президента США Дональда Трампа. Началось все с телефонного разговора Трампа с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Китайцы восприняли это как пощечину, поскольку контакты с Тайбэем на официальном уровне — это демонстративный подрыв традиционной китайской доктрины «одного Китая».

Дальше Трамп объявил, что Китай надо осадить за укрепление им его позиций в проливах Южно-Китайского моря. Ну, и главное, это его обещание резко повысить пошлины на китайские товары. Фактически это означало бы закрытие огромного американского рынка для китайского экспорта, что для экономики КНР, базирующейся на экспорте своих промышленных товаров, просто острый нож. Снижение темпов роста ВВП Китая (даже не стагнация и уже тем более, не отрицательный рост) всего на пару процентных пунктов, означало бы серьезный кризис экономики КНР.

В этих условиях бряцание Пекином своими ядерными ракетами в общем-то объяснимо. Однако есть некоторые нюансы, которые указывают на то, что китайские ракеты предназначаются отнюдь не только для Америки.

Во-первых, как, справедливо указывал в своем комментарии руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов, для подготовки размещения межконтинентальных баллистических ракет (а часть из них, как было сказано, уже размещена) необходимо не меньше года. А укреплением своих границ по всему их периметру Китай занимается последние три-четыре года. Понятно, что озвучивание этой информации китайскими СМИ совпало с приходом в Белый Дом Трампа. Но само размещение ракет было запланировано и велось задолго до выборов американского президента.

Во-вторых, радиус действия DF-41 колеблется от 5 тыс. км до 15 тыс. км. Расстояние от некоторых районов Синьзян-Уйгурского автономного округа до, скажем, Москвы, примерно 5000 км. От той же северо-восточной провинции Хэйлунцзян, где собираются размещать еще один дивизион этих ракет – 9-10 тыс. км. Так что до Америки ракеты достанут, однако, как видно, не только до Америки…

Причем мы и сейчас не можем точно сказать, на кого нацелены эти ракеты. Но даже если предположить, что на США, то перенацелить их большого труда не составит.

DF-41

А зачем это нужно китайцам, если у Пекина и Москвы сейчас большая дружба? Ключевым в этом предложении является слово «сейчас». Действительно, сегодня политические отношения между Москвой и Пекином почти безоблачные. А вот экономические, мягко говоря, так себе. Товарооборот между РФ и Китаем все последние годы падал: в 2015 году он был ниже, чем товарооборот КНР с Южной Кореей. Сальдо торговых отношений между Китаем и Россией также не в пользу Москвы.

Так что политически между Россией и Китаем – пока все лучезарно, два авторитарных режима прекрасно понимают друг друга. Вопрос в том, как долго может продлиться эта идиллия при постоянном ухудшении двусторонних экономических отношений.

Экономический «китайский тигр»

Стоит отметить, что у России с Китаем проблемы уже не только во взаимной торговле. Экономический рост КНР, «заточенность» его экономики на экспорт неизбежно ведут к торговой экспансии китайского капитала. В том числе, и в те районы, которые Россия объявляет зоной своих жизненных интересов.

Так, товарооборот КНР с пятью центральноазиатскими государствами – Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном за 13 лет увеличился, по данным МВФ, более чем в 25 раз: с $1,8 млрд в 2000 г. до $50 млрд в 2013 г.

Профессор московской Высшей школы экономики Владислав Иноземцев отмечает, что китайские инвестиции только в Казахстан, Узбекистан и Туркменистан превышают российские в 10,7 раза.

Если из Туркмении – главного газодобывающего района Центральной Азии – Россия практически уже вытеснена, то у Пекина с Ашхабадом все «Оk»: Китай построил в этой стране мощный газопровод, по которому перекачивает туркменский газ на нужды китайской промышленности.

Таким образом, Центральная Азия может стать одним из тех регионов, где российско-китайские противоречия могут привести к лобовому столкновению Китая и России.

Строительство газопровода из Туркменистана в Китай

#Дальнийвостокнаш

Кроме того, не надо забывать о территориальных претензиях Китая к России: Пекин никогда – ни во времена империи, ни во времена КНР — не снимал их с повестки дня.

Дело в том, что основополагающие российско-китайские договора о границе, подписанные между Россией и Китаем в середине XIX века (Айгунский (1858 г.) и Пекинский (1860 г.)) в китайской историографии до сих пор официально считаются неравноправными, навязанными Российской империей. И это действительно так.

Дело в том, что в тот момент Поднебесная подверглась интервенции Англии, Франции и США, которые потребовали от нее возможности открытой продажи опиума в Китае (знаменитые «опиумные войны»). Китайское правительство воспротивилось этому и началась первая, а затем и вторая «опиумные войны».

Именно в этот тяжелый для Китая момент Российская империя нанесла ему удар в спину, предъявив огромные территориальные претензии под угрозой присоединения к коалиции западных держав, которые уже находились недалеко от Пекина.

Китай был вынужден согласиться и в итоге к России отошли его обширные территории. По Айгунскому и Пекинскому договорам Российская империя получила земли, которые в основном совпадают с нынешними Приморским краем, Амурской областью, Еврейской автономной областью и почти половиной Хабаровского края. В общей сложности это около 950 тыс. кв. км. Чтобы было понятно – это примерно в полтора раза больше территории Франции (643 801 км²).

Повторюсь еще раз: Китай всегда считал и считает эти договора неравноправными и соответственно несправедливыми. Конечно, нынешнее руководство КНР вряд ли будет предъявлять территориальные претензии к Москве. Но все меняется.

Съезд компартии КНДР

Например, изменение политической системы Китая стоит в повестке дня. Компартия Китая уже вырастило себе «могильщика» – многочисленный предпринимательский класс, который рано или поздно заявит о своих политических правах. Этот класс сделает в Поднебесной то, что в свое время сделал и в СССР, и в других странах бывшего соцлагеря, и что он всегда делал в истории. А именно, создаст ту политическую систему – систему представительной демократии, которая в гораздо большей степени соответствует нынешнему уже давно обуржуазившемуся китайскому обществу. А в этой системе, особенно в крупных странах с претензиями на мировое или региональное доминирование, всегда есть место политикам-популистам, которые не прочь решить внутренние проблемы страны за счет внешней экспансии. Вот тогда-то и придет черед вспомнить о неравноправных договорах с Россией.

Кроме того нужно понимать, что пресловутое «жизненное пространство», о котором рассуждали главари Третьего рейха, для Китая отнюдь не фантом или блажь какого-то безумца. Почти 1 миллиарду 400 миллионам китайцев явно тесно в нынешних границах их страны. Достаточно сказать, что в Китае более полумиллиарда крестьян, большинство из которых – безземельные. Эта проблема висит над руководством Китая дамокловым мечем и рано или поздно потребует своего решения.

За счет кого? Если посмотреть на карту, то на юге и юго-востоке Китая – океан. На Западе – Тибет. А на севере и северо-востоке, за российской границей – огромные, практически неосвоенные и безлюдные территории. Тем более те, которые, как было сказано выше, китайцы продолжают считать своими.

Так что китайские межконтинентальные ракеты, размещенные вдоль границ с Россией, это такая заначка на будущее. Впрочем, не только они.

Не ракетами едиными

Военный обозреватель Илья Крамник сообщает, что ракетные войска Китайской народной республики «насчитывают около 120 баллистических ракет средней (от 1750 до 3000 километров) и около 200 ракет малой (300-600 километров) дальности, а также более 50 стратегических крылатых ракет наземного базирования (дальностью свыше 3000 километров)». Он также считает, что китайский ракетный потенциал «разворачивался с прицелом на возможную войну с Индией и СССР».

Вообще, российские военные эксперты утверждают, что именно китайские ракеты средней дальности, размещенные вдоль границ с Россией представляют наибольшую опасность для РФ. Причем, в России ракет средней дальности вообще нет, они были уничтожены к 1991 году по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанному Горбачевым и Рейганом в 1987 году. Китай же, заметим, вообще не участвует ни в каких договорах по ограничению ядерных вооружений.

Военный парад в Пекине, 03 сентября 2015

А еще Китай уже превзошел Россию в некоторых других видах вооружения. Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин в частности рассказывает: «Китайские артиллерийские системы, в том числе 155-мм гаубицы PLZ-05 и тяжелые реактивные системы залпового огня, такие как А100, одерживают победы на тендерах и над российскими, и над западными конкурентами, поскольку на данный момент находятся на передовом уровне, в том числе обеспечены высокоточными боеприпасами. Некоторые китайские достижения уникальны. Китай первым поставил в войска противокорабельные баллистические ракеты средней дальности (DF-21D, DF-26D), которые, если будут подтверждены их надежность и характеристики, могут изменить облик войны на море».

Китайская корпорация Norinco уверяет, что ее танк VT-4 по ряду показателей лучше разрекламированного российского танка нового поколения Т-14 («Армата»). Впрочем, VT-4 – это экспортный вариант. Создающийся сейчас танк «Тип 99G», который вскоре поступит на вооружение китайской армии, во многом превосходит и VT-4.

Впрочем, как мы видим, в России роста китайской военной мощи не опасаются. Авторитарные лидеры доверяют друг другу.

Исторические параллели напрашиваются сами собой. В августе 1939 года в Москву прибыли французская и английская правительственные делегации для заключения договора о ненападении со сталинским Советским Союзом. Одновременно советская делегация втайне от французов и англичан вела переговоры в Германии. У Сталина был выбор. Как известно, он сделал его не в пользу западных демократий. Почему? Одна из причин вероятно психолого-политическая – ментально и политически Сталин и Гитлер понимали друг друга гораздо лучше, чем политиков западных демократий. Два автократа могли гораздо легче найти общий язык.

Что-то подобное, вероятно, испытывают друг к другу президент РФ Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Отметим, что китайцы умеют не только создавать передовое оружие, но и воевать. Это наглядно показали боевые действия вокруг острова Даманский в 1969 году. Уж что тогда только не предпринимало советское командование, разве только что ядерную войну не начало. Во всяком случае, тогда против армии Китая впервые были применены передовые по тем временам «Грады». И что? Китайцы поставили задачу захватить Даманский – и они захватили его. Причем уровень их потерь в этой войне был не намного выше потерь советской армии.

Иными словами, сегодня китайцы не торопятся, они умеют ждать своего часа. За 4000 лет своей истории они кое-чему научились. Однако учитывая все вышесказанное, российско-китайская война — сценарий не такой уж и невероятный. И возможно, не столь отдаленного будущего.