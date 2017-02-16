Как СБУ отлавливает пророссийскую агентуру
Расстрелянная Авдеевка
16.02.2017
16.02.2017
Как СБУ отлавливает пророссийскую агентуру
17:45
Конец Библиотеки украинской литературы в Москве: начали вывозить книги
15:31
Российские журналисты показали настоящее отношение России к ОБСЕ
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Царь-самодур: Сурков и все ближайшее окружение было против оккупации Крыма
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Санкции против России будут закреплены законом, Трамп их отменить уже не сможет
Многие думают, что освободив Донбасс и Крым мы победим Россию. Нет и еще раз нет. Нам не интересны сейчас ОРДЛо и Крым, пока существует Россия. Временно оккупированные Крым и Донбасс выполняют стратегическую миссию…
Как СБУ отлавливает пророссийскую агентуру
«Разучили два-три жеста… С акцентом все было просто о’кей! В этом деле он мастер! Сказал ему, чтобы не заставлял зрителя напрягаться, пытаясь узнать, кого пародирует!» После выхода на телевидении пародии на Рамзана Кадырова он дал интервью, в…
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