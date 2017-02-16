Конец Библиотеки украинской литературы в Москве: начали вывозить книги

Библиотека украинской литературы в Москве прекратит свое 10 летнее существование начиная с 10 марта.

Об этом говорится в письме, распространенном коллективом Библиотеки к слушателям курсов украинского языка и читателям библиотеки.

“К сожалению, подошел момент, когда заканчивается 10-летняя история библиотеки украинской литературы на ул. Трифоновская 61. Сейчас посторонняя фирма пакует книги в коробки и перевозит их в библиотеку иностранной литературы. Уже почти упакованы абонемент, в процессе читальный зал”, — говорится в обращении.

По словам сотрудников, у времени только до 10 марта, чтобы сообщить всем читателям, что в дальнейшем книги из БУЛ будут находиться по другому адресу. “Надеемся только, что все, что написано в официальном письме действительно сбудется и вы таки сможете, при необходимости, взять себе необходимую книгу”, — надеются библиотекари.

“Было приятно с Вами работать, не теряйте интереса к украинскому языку и культуре!”, — призывают коллектив Библиотеки.

Как сообщалось, директор единственного такого рода учреждения культуры в РФ Наталья Шарина более года находится под следствием ─ ей инкриминируют «разжигание межнациональной розни» и «растрату», а само учреждение, созданное силами украинцев Москвы, расформировывают, фонды передают в Библиотеку иностранной литературы.

Министерство иностранных дел Украины в связи с решением правительства Москвы о передаче фондов Библиотеки украинской литературы с целью создания Центра славянских культур счел недопустимыми любые трансформации этого учреждения.

«Попытки российской стороны прекратить деятельность Библиотеки украинской литературы, в частности, намерение использовать ее уникальные фонды для создания Центра славянских культур, расцениваются в Украине как целенаправленное уничтожение единственного специализированного государственного учреждения, созданного по инициативе украинской общины и призванного способствовать обеспечению ее национально-культурных , языковых, информационных потребностей», — говорится в заявлении.

История восстановления украинской библиотеки в Москве идет от 1989. В 2006 году Библиотека получила собственное новое помещение на ул.Трифоновской, но уже в 2017 году ее фонды снова переданы другому учреждению.