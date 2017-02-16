Многие думают, что освободив Донбасс и Крым мы победим Россию. Нет и еще раз нет.

Нам не интересны сейчас ОРДЛо и Крым, пока существует Россия. Временно оккупированные Крым и Донбасс выполняют стратегическую миссию — уничтожение Мордора. Оккупированные территории высасывают с Москвы все соки: человеческие, военные, гуманитарные, финансовые, санкционные, имиджевые и т.д.

У нас идет не просто русско-украинская война, а смертельный клинч, из которого выйдет лишь один победитель.

Идет война не только за территории и умы, а за доброе имя Руси. А Русь всегда была одна — она же Киевская, она же — Украина. Где Московия показывает этот средний палец:

Обозреватель