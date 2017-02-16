Российские журналисты показали настоящее отношение России к ОБСЕ

Группа россиян пыталась сорвать брифинг спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси.

«15 февраля 2017 г. группой лиц, документированных паспортами граждан Российской Федерации, а также журналистскими удостоверениями, в частности издания «Русская планета», была предпринята попытка сорвать пресс-конференцию Специального представителя действующего Председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, Посла Мартина Сайдика. Указанные лица разбрасывали листовки и выкрикивали лозунги, препятствующие общению Посла с представителями СМИ», — говорится в заявлении МИД Беларуси.

Нарушители были удалены представителями правоохранительных органов с места проведения мероприятия. В результате пресс-конференция состоялась, отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что пресс-служба МИД Беларуси расценивает данное действие как сознательную провокацию, направленную на срыв переговорного процесса и дискредитацию Минской переговорной площадки.