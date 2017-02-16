Пентагон призывает к переговорам с Россией «с позиции силы»

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США «открыты для восстановления сотрудничества» с Россией, но будут обеспечивать возможность американским дипломатам вести переговоры с Москвой «с позиции силы».

«В 2014 году мы пробудились в новой реальности: Россия применила силу, чтобы изменить границы одного из своих суверенных соседей, а у границ Турции появился ИГИЛ, породивший беспощадный террор с намерением захвата территорий и установления халифата», – цитирует Мэттиса «Голос Америки».

В результате, отметил Мэттис, «наше сообщество наций столкнулось с угрозами с нескольких фронтов, поскольку дуга нестабильности основывается на периферии НАТО и за ее пределами».

«Хотя Соединенные Штаты и альянс стремятся к сотрудничеству с Россией, мы в то же время должны защищаться, если Россия решит действовать в нарушение международного права», – сказал он.

Глава Пентагона отметил, что США хотят сохранять открытыми каналы сотрудничества и снижать напряженность.

«Мы по-прежнему открыты для возможностей восстановления сотрудничества с Москвой, но в то же время остаемся реалистами в наших ожиданиях и будем обеспечивать возможность нашим дипломатам вести переговоры с позиции силы», – сказал он.

«Мы не готовы, однако, предать ценности этого альянса и позволить России, через ее действия, говорить громче, чем кто бы то ни было в этом зале», – заявил Мэттис.

Напомним, накануне Мэттис также резко раскритиковал союзников по НАТО за невыполнение взятых на себя обязательств по оборонным расходам. В настоящее время только США. Великобритания, Эстония, Греция и Польша придерживаются своих обязательств.