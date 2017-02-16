Санкции против России будут закреплены законом, Трамп их отменить уже не сможет

Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий вынесли на рассмотрение американского парламента инициативу, серьезно затрудняющую возможность отмены санкций против России.

Об этом пишет «Голос Америки».

«Акт о пересмотре санкций в отношении России» (Russia Sanctions Review Act), обнародованный членами нижней палаты Конгресса 15 февраля, обязывает президента США заранее уведомить Конгресс о планах по отмене санкций, введенных после аннексии Крыма и попыток Москвы вмешаться в ход избирательной кампании в США. Любое смягчение санкционных мер, по версии авторов законопроекта, возможно только с согласия Конгресса.

Законопроект предусматривает, что после объявления о возможной отмене санкций у законодателей есть 120 дней на то, чтобы рассмотреть и заблокировать решение Белого дома. В течении этого срока президент США не может принимать никаких решений, связанных с санкционным режимом.

Кроме этого, в тексте документа говорится, что отмена санкций невозможна до тех пор, пока президент не представит Конгрессу доказательства того, что Москва прекратила оказывать поддержку вооруженным боевикам на Украине и отказалась от попыток вмешаться в дела соседнего государства.

Авторами законодательной инициативы демократы Стени Хойер, Адам Шифф, Элиот Энгл и республиканцы Том Руни и Адам Кинзингер. «Это не вопрос партийных предпочтений. Каждый американец – и республиканец, и демократ – обеспокоен действиями России. Поэтому никакой отмены санкций не будет, пока (Москва) этого не заслужит», – заявил, представляя законопроект, конгрессмен Стени Хойер.

Напомним, что неделю назад похожий законопроект подготовили и в Сенате США.