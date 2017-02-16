«Гуляй Поле»

Санкции против России будут закреплены законом, Трамп их отменить уже не сможет

16.02.2017

Санкции против России будут закреплены законом, Трамп их отменить уже не сможет

Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий вынесли на рассмотрение американского парламента инициативу, серьезно затрудняющую возможность отмены санкций против России.

Об этом пишет «Голос Америки».

«Акт о пересмотре санкций в отношении России» (Russia Sanctions Review Act), обнародованный членами нижней палаты Конгресса 15 февраля, обязывает президента США заранее уведомить Конгресс о планах по отмене санкций, введенных после аннексии Крыма и попыток Москвы вмешаться в ход избирательной кампании в США. Любое смягчение санкционных мер, по версии авторов законопроекта, возможно только с согласия Конгресса.

Законопроект предусматривает, что после объявления о возможной отмене санкций у законодателей есть 120 дней на то, чтобы рассмотреть и заблокировать решение Белого дома. В течении этого срока президент США не может принимать никаких решений, связанных с санкционным режимом.

Кроме этого, в тексте документа говорится, что отмена санкций невозможна до тех пор, пока президент не представит Конгрессу доказательства того, что Москва прекратила оказывать поддержку вооруженным боевикам на Украине и отказалась от попыток вмешаться в дела соседнего государства.

Авторами законодательной инициативы демократы Стени Хойер, Адам Шифф, Элиот Энгл и республиканцы Том Руни и Адам Кинзингер. «Это не вопрос партийных предпочтений. Каждый американец – и республиканец, и демократ – обеспокоен действиями России. Поэтому никакой отмены санкций не будет, пока (Москва) этого не заслужит», – заявил, представляя законопроект, конгрессмен Стени Хойер.

Напомним, что неделю назад похожий законопроект подготовили и в Сенате США.

Теги: ,

Предыдущая публикация Крымский «Левиафан» Следующая публикация Пентагон призывает к переговорам с Россией "с позиции силы"
Поделиться:
Оставить комментарий

Пожалуйста представьтесь

 Нужно ввести имя

Пожалуйста укажите Ваше сообщение

«Гуляй Поле»

«Гуляй Поле»
© 2017 Все права защищены

 