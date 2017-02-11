Среди мигрантов в Европе действуют российские шпионы. Свидетельство экс-офицера ФСБ

Глава немецкой контрразведки считает, что ФСБ целенаправленно способствует притоку радикальных исламистов в Германию.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России направляла своих шпионов в Европу под видом мигрантов.

Об этом рассказал российский офицер-перебежчик, передает Die Welt.

«Нам удалось забросить в Европу шпионов, замаскированных под мигрантов. О результатах было доложено президенту, и он одобрил их«, — заявил бывший высокопоставленный офицер ФСБ по имени Игорь в документальном фильме «Холодная война Путина», показанном на немецком телеканале ZDF.

Перебежчик имел в России звание полковника и занимал в ФСБ должность руководителя отдела по борьбе с терроризмом и противодействию политическому экстремизму, что подтверждается групповым фото, на котором изображена верхушка спецслужбы. По его словам, ФСБ еще с 2002 года «снабжала чеченцев фальшивыми документами«. Последние служили доказательством того, что «их преследовали у себя на родине, и они получали убежище в Европе».

При помощи этих «политически преследуемых» чеченцев «российской спецслужбе удалось создать в Европе самую настоящую сеть агентов». Они «интегрировались в мусульманские диаспоры в Германии, Великобритании и Франции, и когда они понадобятся для того, чтобы повлиять на политическую ситуацию в интересах Кремля, эти агенты начнут свою работу». «В этом я уверен», — заявил Игорь, ныне скрывающийся в Европе.

То, что это не слухи, подтверждает пример председателя чеченского культурного общества в немецком городе Киль Тимура Дугазаева, который также дал интервью ZDF. Так, Дугазаев опроверг, что работает со спецслужбой, но при этом признал, что следил за своими соотечественниками и передавал информацию о них чеченскому руководству.

По данным Игоря, все эти агенты «занимаются слежкой за критиками режима и потенциальными исламистами».

Между тем глава немецкой контрразведки Ханс-Георг Маасен заявил, что «ФСБ целенаправленно способствует притоку радикальных исламистов в Германию для того, чтобы они дестабилизировали ситуацию в стране». Немецкие спецслужбы, как добавляет Die Welt, уже «давно подозревают за существенно возросшим числом чеченских беженцев возможную целенаправленную операцию».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия-1» 10 февраля 2016 года признался, что многих граждан России в ИГИЛ посылают специально. По его словам, в Центре сил специального назначения под Центароем проходили подготовку бойцы, которые действуют в Сирии. Кроме того, Кадырову, как он сказал в сюжете, «удалось создать разветвленную агентурную сеть непосредственно внутри ИГИЛ», куда были «направлены лучшие бойцы республики».

Кроме того, телеканал ТСН показал видеозапись интервью экс-офицера ФСБ, который перешел на сторону Украины, в котором тот заявил о причастности России к беспорядкам в Лондоне, терактам в Париже и «Исламскому государству». Он утверждает, что радикальные исламистские группировки буквально нашпигованы российскими агентами. И Москва реально влияет на их действия.