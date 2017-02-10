Уроки поведения с Россией от Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко нынче показывает хороший пример как соблюдать баланс и дистанцию в отношениях с Россией. Наши страны похожи. Беларусь, как и Украина, это лимитроф, находящийся между Российской Федерацией и Западом. Географическое положение просто обязывает наши государства к ведению многовекторной политики.

Лукашенко, которого за некоторое сходство с эпатажным итальянским предпринимателем и ловеласом шутники называют Беларускони, сейчас дает мощнейший отпор российской наглости.

Лукашенко говорит по существу, камня на камне не оставляя от российской бюрократии, при этом не скатываясь до откровенно базарно-вокзальной тональности. Взвешенный язык дипломатии должен превалировать над эмоциональным языком уличных свар.

Лукашенко дает понять, что гэбистская борзость получит адекватный ответ в случае посягательства на независимость суверенного государства. Гэбисты привыкли беспредельничать в России и удумали, что если государства союзные, то можно и в окрестностях Минска творить всё, что заблагорассудиться.

Российские гэбисты хотят на территории Беларуси заполучить землю, акций предприятий и желательно совсем бесплатно

Под шумок болтовни о братских народах гэбисты захотели урвать самые лакомые куски белорусской промышленности. Следует уяснить раз и навсегда: если россияне начинают заводить разговоры о братских народах, то они хотят у вас что-то забрать или украсть, прямо как цыгане, предлагающие погадать на руке и незаметно обчистить ваши карманы. В Беларуси есть свои органы государственной безопасности и им помощь российских коллег совершенно точно не требуется.

Лукашенко четко понимает, что соседство России это факт, с которым нужно смирится. Россия может нравится и не нравится, но уживаться с ней всё равно придется. А значит надо как-то выстраивать взаимовыгодные отношения. Только вот Россия на правах старшего брата отстаивает лишь свои государственные интересы, предпочитая не замечать желания и чаяния меньших соседей. Следует поставить на место зарвавшегося партнёра. Лукашенко правильно демонстрирует настойчивость в вопросе недопущения российских войск на территорию Беларуси. Все мы знаем, чем для Украины закончилось пребывание российского флота в Севастополе. Хитрый батька извлек урок из крымской истории. Он абсолютно прав, вынося в публичную плоскость конфликт с закрытием российского рынка для некоторых белорусских товаропроизводителей. Россия боится открытой рыночной конкуренции и поддерживает своих предпринимателей спорными методами. Украинским фирмачам, лишившимся российских рынков сбыта, тоже следует открыто говорить об этом. Что это за сосед, который на словах «братский народ», а на деле лишь создаёт барьеры и препоны?!

Но самое главное, что Лукашенко прекрасно усвоил старую одесскую мудрость: «Что возьмешь с дурака кроме денег?!». Конечно прямо он Владимира Владимировича дураком не называет, но выбранную линию гнёт четко. Как только Россия забывает исполнять свою часть договора по формуле «Нефть в обмен на лояльность», Александр Григорьевич справедливо обрушивается лавиной критики на Путина и его окружение. Молчание тоже нужно покупать. Россия любит забывать, что в современном мире нынче всё стоит денег. За доброжелательное отношение нужно платить. На голом энтузиазме никто никого любить не будет.

А вот Россия в последнее время стабильно демонстрирует чисто одесскую наглость. Что ни действие – натуральная хуцпа.

Россияне посредством собственного телевидения долго занимались аутотренингом и похоже внушили себе, что они великая нация и великое государство, под которое все соседи ну просто обязаны безмолвно подстраиваться. Лукашенко бичует и российских чиновников, зажравшихся до неприличия. Нападает он и на громоздкую, неэффективную российскую систему государственного управления, при которой одна кремлевская башня совершенно не ведает, что делает другая, при этом порой мешая и противореча друг другу.

Российская экспансия грозит Беларуси потерей идентичности и национального колорита, плавно перетекающим в превращение из тихой ухоженной европейской страны в удручающе-прозябающую Рязанщину с бездорожьем, безработицей и безысходностью.

Беларусь в лице Лукашенко понимает, что у России кроме валюты и углеводородов брать ничего не стоит.

Александр Григорьевич за двадцать два года правления слишком много душевных сил вложил в процветание родной земли и поэтому не может так запросто пустить на неё россиян, несущих разорение и запустение. Беларусь небольшая, компактная, ей проще управлять, тут спору нет. Да и перспективы превращения Беларуси по сути в очередной российский федеральный округ Лукашенко не прельщают.

Москве нужно постоянно напоминать, что в отношениях всегда есть две стороны. Лукашенко усердно, словно пыль из затоптанного половика, выбивает из голов российского чиновничества застарелые мысли о том, что Москва это метрополия, а Минск (Киев, Астана, Баку, Ереван) это колонии. В этом и заключается искусство публичного политика – словом и делом сдвигать рамки, казалось бы, устоявшихся норм. В России некому делать вербальную встряску чиновничеству и поэтому Лукашенко приходиться усердно кричать, чтобы быть услышанным в высоких кабинетах, находящихся в пределах Садового кольца.

Уроки дяди Саши заключаются в том, что на любую российскую выходку надо отвечать по существу – четко, ясно, конкретно и убедительно. Лукашенко не скатывается до нецензурной брани и оперирования всеми надоевшими потёртыми пропагандистскими клише.

Свежее живое слово – прекрасное оружие в борьбе за независимость своего государства. Москва поплатилась за свою самонадеянность, наивно рассчитывая, что Лукашенко молча проглотит невыполнение Россией своих экономических обязательств, сопряженное с постоянной подтасовкой фактов, передёргиванием и искажением действительности. Александр Григорьевич в данном случае вспомнил Александра Сергеевича: «Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог!».

Дядя Вова продемонстрировал, что он не самых честных правил и поэтому дядя Саша логично и закономерно возмутился

И Украина просто обязана заставить себя уважать в сложившихся геополитических обстоятельствах. Нельзя терять бдительность, слушая убаюкивающее пение кремлевских говорунов, у которых всегда и во всем виновны только внешние враги, но никак не Россия и её властная система, сосредоточенная в руках гэбистов, не способных преодолеть свою советскую ментальность.

Лукашенко набрал множество очков в свою копилку, приняв у себя переговорщиков по Донбассу. Статус хозяина встреч Минского процесса и имидж миротворца явно идут ему на руку. Ответные выпады на российские атаки должны быть меткими, разящими и не нарушающими нормы корректности.

В России полным-полно насущных проблем – проговаривая и озвучивая их, мы актуализируем болячки северного соседа, заставляя россиян сосредоточиться на лечении внутренних хворей, прекратив вмешательства в соседские дела. Лишь умный человек может бессменно править два десятилетия страной, не обладающей сверхресурсами и поэтому нам следует обратить пристальное внимание на Лукашенко и его политическое поведение по отношению к России.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля».

Об авторе:

Писатель, публицист, политический обозреватель. В 2013 году вошел в лонг-лист премии литературной «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар». Лауреат премии журнала «Нева» за лучшую публикацию 2014 года в номинации «В надежде славы и добра» за роман «Девять дней в мае». Был главным редактором портала «Украина 2025». В настоящее время фрилансер.