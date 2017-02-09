Ответственность за убийство Гиви взял на себя его подчиненный

Ответственность за убийство командира незаконного вооруженного формирования «Сомали» Михаила Толстых (Гиви) взял на себя его подчиненный Игорь Мыльцев (Француз).

Об этом пишет российское издание «Новая газета».

Француз сам связался с корреспондентом Павлом Каныгином и сообщил, что покушение на Толстых организовали он и еще трое боевиков «Сомали». Он заявил, что Гиви отомстили за трусость и предательство во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.

По его словам, Гиви сначала выстрелил себе в ногу, а потом из Донецка отдал приказ накрыть позиции НВФ из артиллерии.

«Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали дежурные врачи на госпиталь. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть позиции с артиллерии, несмотря на то, что мы там были, он думал, что нас уже нету в живых! Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара стоять до конца! И тут он, наверно, понял, что это все – конец. Прострелил себе ногу и начал орать. Его утащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия», — заявил Француз в переписке с журналистом.

Боевик утверждает, что его теперь ищут боевики террористической организации «ДНР», которыми командует Александр Захарченко.

Напомним, Гиви убили 8 февраля 2017 года на базе НВФ «Сомали» из реактивного пехотного огнемета «Шмель».

В октябре 2016 года МВД РФ приобрело 120 реактивных пехотных огнемётов РПО-А «Шмель» на нужды внутренних войск. Так что еще 119 «героев новороссии» ждут своей участи.