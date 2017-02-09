Зачем Кремлю гражданская война в Ливии

Глава МИД Мальты предупредил, что Путин может начать разжигать новую «гражданскую войну» в Ливии, чтобы спровоцировать очередной кризис беженцев в ЕС, особенно в преддверье выборов во Франции и Германии. Насколько это реально? В то время, пока новый президент США Дональд Трамп изо всех сил пытается доказать, что Россия станет для США «надежным союзником» в борьбе с ИГИЛ, все больше специалистов как внутри США, так и за их пределами, настаивают: Москва ни в коей мере не помогает Западу бороться против террористов, и лишь напротив, пытается дестабилизировать Ближний Восток с целью создания новых потоков беженцев в Европу. Так, новый глава ЦРУ Майкл Помпео заявил на слушаниях в Сенате, что Путин «агрессивно самоутверждается», оккупировав часть Украины и «почти ничего не сделал» для уничтожения ИГИЛ. Читайте: Русскоязычный ИГИЛ – случайность или спецоперация Министр иностранных дел Мальты Джордж Велла и вовсе выступил в прошлом месяце с предупреждением, что Путин может начать разжигать новую «гражданскую войну» в Ливии, чтобы спровоцировать очередной кризис беженцев в ЕС, особенно в преддверье выборов во Франции и Германии.

Командир ливийской национальной армии Халиф Хафтар

По словам Веллы, ливийский командир Халиф Хафтар со своей армией постепенно движется с востока на запад, и, возможно, в конце концов соединится со своими соратниками у Эз-Зинтана, чтобы взять в клещи области Бани Валид, Мисурате и Триполи.

«Это будет иметь катастрофические последствия, поскольку это вызовет гражданскую войну, а значит, приведет к большему количеству беженцев, стремящихся прочь из Ливии», – заявил министр иностранных дел Мальты.

Велла также поднял тревожный вопрос по поводу контактов Хафтара с Россией, заметив, что Москва, которая финансирует Хафтара, имеет стратегические интересы в создании своей зоны влияния в центральной части Средиземноморья.

«Трудно предсказать, что произойдет дальше. Русские всегда мечтали иметь свои военные базы на Средиземном море. В четверг Хафтар осматривал авианосец «Адмирал Кузнецов», который приплыл из Сирии, а также провел по видеосвязи переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу», – сказал Велла.

Министр иностранных дел Мальты Джордж Велла

«Другой полевой командир, Халифа Гвел, пытался недавно устроить переворот в Триполи, подчеркивая хрупкость страны. Ливия находится на грани превращения в несостоявшееся государство», – предупредил он. Заметим, что эти события происходят на фоне того, что ЕС во главе с мальтийским представительством уже в течение шести месяцев стремится заключить сделку с правительством Ливии в Триполи по сокращению потока мигрантов в Европу.

Бывший уходящий посол США в ЕС Энтони Гарднер также заявил, что Владимир Путин не был партнером для Запада. «Полагать, что Россия каким-то образом пытается продвинуть нашу общую повестку дня – это просто глупость», – заметил он.

При этом подозрения европейских политиков не лишены оснований. Еще больше года назад израильский эксперт, раввин Авраам Шмулевич подробно рассказывал о российской агентуре на Ближнем Востоке и о роли, которую Кремль сыграл в создании ИГИЛ.

«Москва в течение нескольких лет создавала «зеленый коридор» для боевиков, желающих присоединиться к террористам. Поскольку никаких объяснений на этот счет не делалось, мы вправе предполагать самое худшее. Кроме того, российская разведка имеет подробное досье на очень многих командиров ИГИЛ, и хотелось бы понять, как они пользуются этими данными? Словом, подозрения на этот счет есть, и Россия не делает ничего, чтобы их рассеять. По крайней мере, на данный момент мы можем достоверно утверждать лишь то, что Россия приложила руку к созданию ИГИЛ. Я не говорю, что она полностью руководит террористами, но какие-то рычаги влияния на это образование у нее, безусловно, есть », – пояснил он.

По словам раввина, российские офицеры непосредственно сотрудничают с «Хезболлой», поставляя ей оружие. «Российская авиация координирует свои вылеты непосредственно с боевиками «Хезболлы», российские инструкторы обучают ее членов, то есть, можно сказать, у них уже образовалось своеобразное «боевое братство », – сообщил Авраам Шмулевич.

Авраам Шмулевич

К слову, буквально в ноябре прошлого года спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов заявил, что Россия не считает и не намерена считать ХАМАС и «Хезболлу» террористическими организациями», а бывший командующий Галилейским корпусом ЦАХАЛа, бригадный генерал Мони Кац в статье для сайта Вашингтонского института изучения Ближнего Востока написал, что Ливанская группировка «Хезболлы» значительно усилила свои наступательные возможности в результате совместных действий с русскими в Сирии.

Суммируя все перечисленное, Шмулевич указывает, что «воздушный зонтик», предоставляемый Россией «Хезболле», поставки оружия и инструкторов, поддержка авиацией и т.д. значительно усиливают арабских террористов.

Информацию израильского эксперта подтверждают и американские источники. Так, еще год назад The Daily Beast сообщали, что «Хезболла» получают тяжелое вооружение напрямую из России без ограничительных условий. «Командиры утверждают, что между режимом Асада в Дамаске, Ираном и Россией существуют отношения полной координации», – пишет автор статьи Джесси Розенфельд.

«The Daily Beast провел с командирами ряд отдельных встреч в конце декабря и начале этого года в Дахие, рабочем, преимущественно шиитском южном пригороде Бейрута. Они отказались сообщить свои настоящие имена, поскольку им не давалось разрешение говорить со СМИ, но оба они утверждают, что «Хезболла» напрямую получает тактические ракеты дальнего радиуса действия, снаряды с лазерной системой наведения и противотанковое оружие из России », – сообщает журналист.

Российские Су-24 на военной авиабазе в провинции Латакия, Сирия, 4 мая 2016 года.

«На данный момент мы – стратегические союзники на Ближнем Востоке: русские – наши союзники, и они поставляют нам оружие», – заявил один из офицеров «Хезболлы», назвавшийся Командиром Бакром.

По словам Бакра, русские зависят от «Хезболлы» в плане разведданных и при выборе целей. «Без их ВВС мы не можем продвигаться, и они не могли бы оказать нам поддержку с воздуха без нашей информации с земли », – заявил он с нескрываемой гордостью. По данным Бакра, русские также разместили свой спецназ в Латакии, особенно вокруг аэропорта, который используется российской авиацией.

Бакр заявил, что Россия усилила поддержку его вооруженному движению с 2012 года. «Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой в Бейруте в 2014 году, чтобы обсудить развитие событий в регионе. В ноябре прошлого года Богданов опубликовал заявление, в котором поясняется, что Россия не считает эту организацию террористической группировкой», – напоминает автор.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и шейх Хасан Насралла, 6 декабря 2014 года

В том же, что касается Ливии, информация о связях Халифа Хафтара с Россией подтверждается и в украинских источниках. В частности, его имя всплыло в операции по освобождению 23 украинских гражданских специалистов, захваченных силами Переходного национального совета (ПНС) Ливии в конце августа 2011 года в Триполи и приговоренных к десяти годам ливийской тюрьмы. Параллельно с официальными украинскими властями, к переговорам по освобождению украинцев подключился некий Станислав Селиванов, называющий себя гражданином Украины, но имеющий при этом и российский паспорт, которого некоторые украинские СМИ именуют «агентом Москвы». В результате Селиванов заключил соглашение об освобождении пленных, подписанное заместителем министра Национальной армии Ливии генералом Халифа Хафтаром.

Как выяснилось, Хафтар на тот момент не занимал ни одну официальную должность в государственных структурах Ливии, следовательно, не мог выступать от имени правительства или министерства обороны. После этого инцидента контакты Селиванова с Ливией продолжились, и в 2012-2013 годах он регулярно ездил в Ливию на судебные заседания, в перерывах между которыми периодически заглядывал в посольство России в Триполи.

Но самое интересное начинается после начала скрытой агрессии России против Украины весной 2014 года. В марте 2014-го Селиванов появляется в оккупированном российскими войсками Крыму, где он руководит некоторыми отрядами так званой «Крымской самообороны», которые занимаются захватом украинских частей. 10 мая 2014 года в информационном центре «Юго-Восточный фронт», за который отвечает информационное агентство «ANNA NEWS», (подконтрольное российским спецслужбам и набившее руку на информационной войне в Сирии в поддержку режима Башара Асада и политики России в регионе), состоялось скайп-включение из Антрацита Луганской области с участием политрука отряда «добровольцев» Станислава Селиванова. Селиванов пламенно и вдохновенно рассказал о формировании добровольческого отряда из «местных жителей» для борьбы с «фашистами» и «бандеровцами» на Донбассе.

Станислав Селиванов

Еще одним важным каналом связи Кремля с ливийцами является Русская Православная Церковь. Я уже отмечала ранее, что РПЦ все больше превращается в часть механизма российской пропаганды и даже разведки. Эта тенденция в полной мере проявилась на украинском Донбассе, когда РПЦ фактически внушала своим прихожанам: борьба украинских властей против захвативших часть их страны боевиков – это борьба «фашистов» и «евросодома» против православия. Религиозная пропаганда уверяла православных Донбасса: в случае восстановления единства Украины храмы Московской патриархии будут захвачены «раскольниками», «обновленцами» и прочими «врагами церкви». В результате в глазах подверженных влиянию такой пропаганды людей война стала своего рода «сакральным долгом».

Не менее активно «чекисты в рясах» действуют и на Ближнем Востоке. Особенно заметна на данном поприще деятельность протоиерея Захария Керстюка. По информации СМИ, до 2014 года отец Захарий в основном ездил с эмиссарскими миссиями по исламскому миру. Пунктами его назначения были Ливия, Сирия, Ирак, Ливан и Иран.

Изначально Керстюк был настоятелем храма святого апостола Андрея Первозванного УПЦ (МП) при Украинском посольстве в Триполи во времена Каддафи. После свержения ливийского лидера Керстюк покинул страну, но продолжал периодически наведываться в нее. Он участвовал в переговорах по освобождению заложников вместе с Селивановым, расхваливал Каддафи и Башара Асада, и даже организовывал в Украине различные мероприятия в поддержку последнего.

Встреча отца Захария (в центре) с представителями Туарегов в районе города Гадемес, 15-18 января 2013 года.

В 2013 году он вновь посетил Ливию, и фотографии из этой поездки выложены в Интернете. Кстати, как раз во время его визита произошел инцидент с захватом заложников в городе Ин-Аменас (Алжир), который находится буквально в 200 километрах от Гадемеса, где находился отец Захарий. Керстюк известен также своей поддержкой «русского мира» в Украине и умением появляться в тех странах и в тот период, когда там начинаются какие-либо вооруженные конфликты.

Словом, деятельность России по дестабилизации Ближнего Востока, похоже, ведется давно, и на данный момент мы наблюдаем лишь очередное ее обострение. При этом очередной кризис беженцев неизбежно увеличит поддержку населением европейских стран близких к Путину правых радикалов, а значит, станет еще одним ударом и по европейским ценностям, и по общемировой безопасности.

Источник — LB.ua