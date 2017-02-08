Кремль заявил о своей непричастности к ликвидации «Гиви»

В Кремле заявили о непричастности российской стороны к убийству во временно оккупированном Донецке боевика Михаила Толстых по прозвищу «Гиви».

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, является ли ликвидация данного боевика результатом местных разборок, действий российских или украинских спецслужб?

«Мы абсолютно и достаточно однозначно исключаем и отрицаем обвинения в адрес российской стороны к этому. Об этом не может быть и речи», — утверждает Песков.

По его словам, те, кто стоит за попытками дестабилизировать ситуацию, должны быть выявлены в ходе следственных действий, которые проводятся на месте.

При этом, на вопрос, будет ли Москва оказывать помощь в расследовании, Песков сказал: «Я не могу вам сказать, я не обладаю такой информацией». «Очевидно, речь идет о попытках дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся привести к дальнейшей эскалации. Ситуация и без того остается очень напряженная в связи с агрессивными действиями, которые предпринимаются украинской стороной», — сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, в террористической группировке «ДНР» заявили о смерти главаря боевиков Михаила Толстых по прозвищу «Гиви». По данным информресурсов боевиков, он погиб «в результате теракта» сегодня, 8 февраля, в 06.12 в Донецке.