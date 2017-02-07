Украину не надо возвращать вообще! Мой ответ Дмитрию Стешину

Статья российского военного корреспондента Дмитрия Стешина с тезисом о том, что Украину возвращать рано, потому что на её территории миллионы криптобандеровцев, наделала много шума. Сотрудник «Комсомольской правды» похвалил внешнеполитический курс Путина и раскритиковал украинцев за пассивность. Так вот надо подробно объяснить господину Стешину чего хотят пророссийски настроенные граждане Украины.

Во-первых, Украину не надо возвращать вообще! Украинское население прекрасно осведомлено о том, как обстоят дела в Крыму, Севастополе и квазигосударственных образованиях на территориях Донецкой и Луганской областей. Крымский вариант неприемлем из-за бюрократической волокиты, российской кадровой политики и сомнительного юридического статуса территорий. Людям страшно от мысли, что им придется перерегистрировать свои квартиры, земельные участки и фирмы. Все помнят, как из-за различий между нормами строительства в странах россиянами был снесен недостроенный жилой дом в Севастополе. Переход от одного весьма лояльного законодательства к другому более жесткому был болезненный и неприятный.

Какой смысл украинцам звать к себе Россию, если власть получают не аборигены, а проверенные Кремлем кадры?

В Севастополе рисковал всем простой местный житель, выходивший митинговать с триколором в руках, а исполняющим обязанности губернатора сейчас стал уроженец далекого Омска Дмитрий Овсянников, привезший с собой команду управленцев. А крымские моряки теперь не могут на территории полуострова получить все необходимые документы для ухода в рейс и вынуждены мотаться для этого в Одессу. Крым заполонили состоятельные россияне, перебравшиеся с более холодных территорий, вытесняя на обочину жизни коренных обитателей полуострова.

Рядовой житель Херсона или Николаева понимает, что если придет Россия, то это не сулит ему ничего хорошего, а грозит лишь потерей рабочего места или имущества. Россия хочет что-то получить с украинских территорий, не давая ничего взамен, а так не бывает.

Во-вторых, донбасская история заставила отвернуться от России многих изначально симпатизировавших ей украинских граждан. Квазигосударственные образования, слепленные наспех по чеченско-приднестровскому образцу — это просто катастрофа. Власть получает узкий круг самых циничных мародеров и негодяев, а остальные обязаны молча одобрять все их инициативы под страхом расстрелов. Такой порядок дел гораздо хуже любой бандеровщины и абсолютно неприемлем.

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Комендантский час, беспредел сомнительных вооруженных лиц, моментальное подавление всякого инакомыслия – согласиться на подобные условия существования может только сумасшедший. Военно-тоталитарный жизненный уклад отбрасывает людей назад на семьдесят-восемьдесят лет. В квазигосударственных образованиях правят сторонники советской архаики и ретрограды. Майдан же во многом определяли те, кто предлагал какое-никакое, но все-таки будущее. Об экономическом упадке на территориях, подконтрольных Захарченко и Плотницкому, пишут все подряд. Слушать ежедневные артиллерийские канонады за право носить на груди георгиевскую ленту мало кому хочется.

Мы, господин Стешин, не криптобандеровцы. Просто экономика для нас важнее, чем идеология. Многие из тех, кому неприятен Степан Андреевич, готовы терпеть распространение его культа в обмен на достойные условия жизни. Еще в советские времена в Одессе одним из самых главных ругательств было: «Чтоб ты жил на одну зарплату!». Принцип «Хочешь жить – умей вертеться!» становится всё популярнее. Россия же в сфере финансово-экономического сотрудничества не предлагает вообще ничего (разве только нынешнюю экономическую блокаду) — но при этом хочет отобрать у бедных людей жалкие крохи, что они имеют. Вполне закономерно, что многие смирились с популяризацией Бандеры при которой на столе есть хоть краюха хлеба – при вашем чеченско-приднестровском варианте у граждан будут пустые тарелки. Разговоры о доблестных воевавших дедах, победивших фашизм, ведь на хлеб не намажешь.

Вы предлагаете украинцам на голом энтузиазме воевать за российские геополитические интересы и резонно, что это зачастую расценивается как невиданная наглость. Зачем вы нам такие нужны?

Что мы с вас будем иметь? Вы можете конкретно ответить на этот вопрос? На Украине нынче примат материального над духовным. Вся ваша останкинско-прокремлёвская трепотня о «временно разделённых братских народах» и «собирании исконно русских земель» закономерно расценивается как понты для приезжих.

Нам на территории Украины точно не нужны российские порядки и законы. Мы не хотим видеть здесь Хирурга, Милонова, Яровую, Кургиняна, Коротченко и весь ваш пёстрый и крикливый общественно-политический зоопарк.

Вы разве что можете поделится с нами доходами от углеводородов. «Не учите жить – дайте денег!» — всё предельно просто. Но вы пытаетесь учить жить, но при этом даже и не думаете дать денег – это нами расценивается только как борзость, дерзость и тупость одновременно. На вооружение ополчения средства у вас есть, а на гуманитарные проекты на территории Украины денег нет – безумие в чистом виде.

Мы не вмешиваемся в ваши внутренние дела, а вот вы в наши активно лезете. Вы пытаетесь навязать нам устаревшую модель взаимоотношений «Я начальник – ты дурак!» и вполне резонно, что мы от неё всеми силами отбрыкиваемся. Двадцать пять лет мы прожили в разных социальных условиях. Нам неприемлем российский строгий контроль во всех сферах и бесцеремонное вмешательство государства в частную жизнь граждан.

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Вы россияне часто говорите, что у нас огромная коррупция, а на самом деле это огромная теневая экономика. Эта подмена понятий используется в пропагандистских целях. А вот если придет Россия со своим суровым уставом, то эта теневая экономика будет уничтожена и миллионы граждан останутся без средств к существованию. Количество лицензий, регуляторов и всяких проверяющих в России ведь несопоставимо больше.

Мне понятно, почему вы говорите, что Украину присоединять еще рано – она в нынешнем виде нужна кремлевским политтехнологам как страшилка для сплочения электората вокруг фигуры Путина за год до очередных президентских выборов. России нечем похвастаться в последние пару лет и потому приходится прибегать к запугиванию избирателей. Нет на самом деле никакой игры «в долгую» и «хитрых планов» — есть лишь замыливание глаз и запудривание мозгов, совершаемое российским телевидением.

Все российские решения по Украине ситуативны, никакой долгосрочной стратегии нет и в помине.

Сотрудничество должно быть обоюдно выгодным, а вы настаиваете на том варианте, при котором хорошо и удобно будет только вам.

Во-вторых, вам следует уяснить, что количество симпатизантов России уменьшается с каждым днём. А все потому что ваши титаны мысли со Старой площади не работают с украинской молодежью, занимаясь профанацией деятельности и безрезультатной галиматьёй. Ставка на старшее поколение заведомо обречена на провал. Украинская молодежь не знает и не понимает современную Россию. Вы для них диковатые агрессивные чужаки. Молодежь у нас практичная и прагматичная – её пустой болтовней об общей истории не купишь.

Ну а заявление господина Багдасарова о необходимости создания диверсионно-разведывательных групп для подрывной деятельности на территории Украины вообще ни в какие ворота не лезет.

Что это за дружба, с которой мы имеем только войну у себя дома? Нас устраивает мирное небо над головой и свободная жизнь по украинским порядкам без гнилостного советского душка.

Экспортируйте террор в какие-нибудь другие страны, но только не на Украину!

Конечно на Украине сегодня хватает проблем, но и в России их ведь тоже предостаточно — только вот мы не пытаемся кричать об этом на каждом углу при первом же мало-мальски значимом поводе.

Не надо Украину возвращать вообще – согласитесь скорей с тем, что насильно мил не будешь. Слишком большая ментальная пропасть разверзлась между нами за годы раздельного существования. Мы разошлись как в море корабли. Дайте нам жить своей украинской жизнью. Мы совершенно разные и ничего с этим не поделаешь.

Просто смиритесь наконец с этим фактом.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля».

Об авторе:

Писатель, публицист, политический обозреватель. В 2013 году вошел в лонг-лист премии литературной «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар». Лауреат премии журнала «Нева» за лучшую публикацию 2014 года в номинации «В надежде славы и добра» за роман «Девять дней в мае». Был главным редактором портала «Украина 2025». В настоящее время фрилансер.