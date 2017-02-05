США перекрыли импорт электроники в Россию

Санкции США против ФСБ, введенные бывшим президентом Бараком Обамой в самом конце 2016 года, могут привести к юридическим трудностям при ввозе любых устройств с функцией шифрования, к которым относятся мобильные телефоны, планшеты и даже обычные беспроводные мыши: их импорт подлежит обязательному согласованию с ведомством. В то же время американским поставщикам отныне запрещено любое коммерческое взаимодействие с российской спецслужбой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на специалиста сервиса Thomson Reuters Tax & Accounting Мэри Брид.

«Поскольку ФСБ выполняет определенные административные функции, такие как рассмотрение и одобрение коммерческих шифровальных продуктов для импорта и распространения в России, эффект для определенных американских компаний и лиц, ведущих бизнес в России, может быть существенным», — пишут юристы Baker McKenzie. По их данным, технологическим компаниям США теперь придется обращаться за разрешением к службе по санкциям OFAC, чтобы подавать соответствующие документы в ФСБ.

Отмечается, что в американской индустрии уже изучают ситуацию.

«Чтобы получить нотификацию, мы отправляем в ФСБ заявку, в которой содержится информация о весе, размере устройства, алгоритме шифрования модулей Wi-Fi, Bluetooth и GSM, о том, на какой операционной системе оно работает», — перечисляет собеседник РБК, являющийся представителем крупного зарубежного производителя телефонов, пожелавший сохранить анонимность. По его словам, нотификация считается «транзакцией», хотя услуга и бесплатна.

При лицензировании речь идет о разрешении на поставку в Россию устройств, у которых криптографические функции первичны (в их числе — продукты Cisco), а нотификация требуется в случаях поставки устройств, где криптография носит побочный характер (мобильные телефоны, ноутбуки и прочие потребительские гаджеты).

По предварительным данным, американские компании после 29 декабря еще не подавали заявок на нотификацию.

Из крупных производителей на просьбу РБК прокомментировать ситуацию откликнулся лишь представитель Dell, заявив, что «все процессы нотификации происходят в штатном режиме и о каких-либо возможных сложностях ему не известно».

Клиф Бернс из Bryan Cave считает, что такие последствия для американских поставщиков — непреднамеренный эффект санкций.

«Вероятно, OFAC, внося в санкционный список ФСБ, не стремилась преднамеренно к такому эффекту, как создание помех для американских компаний при экспорте в Россию криптографических продуктов, поэтому есть определенный шанс, что впоследствии будет выпущена генеральная лицензия, разрешающая американским компаниям взаимодействие с ФСБ в пределах получения разрешительной документации», — рассуждает он.

Ситуацию осложняет тот факт, что в начале января 2017 года в свой санкционный список Entity List Федеральную службу безопасности добавило и бюро по индустрии и безопасности (BIS— специальное подразделение Минторга США. Санкции по линии BIS запрещают любой экспорт американских товаров, программного обеспечения и услуг для ФСБ, даже если поставщик не американская компания. Но поскольку при подаче нотификаций компании раскрывают перед ФСБ определенную техническую информацию о шифровальных продуктах, это может считаться запрещенной передачей технологий и требовать отдельных разрешений BIS, говорит РБК Бернс из Bryan Cave.

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