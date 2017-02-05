Даллес — Донбассу!

Все вы наверняка слышали про план Даллеса. Которого, как известно, не существует, но при этом он действует. Текст этого самого плана можно легко найти в сети. Больше всего этот текст популярен у людей, ностальгирующих по СССР, а также верующих в особую духовную миссию России.

В Донецке план Даллеса, разумеется, всегда будоражил умы местного населения. Я общался с дончанами, которые боролись с Даллесом, еще в 2011 году. Задолго до того, когда его план стал реализовываться на практике.

Многие тогда смеялись и не верили, что план существует на самом деле. Признаюсь, что и я сам был среди таких наивных людей. Однако недавно мне в руки попали дополнения к плану Даллеса, а точнее — его секретный параграф, который посвящался именно Донбассу. До сих пор он еще не публиковался в сети. Но мои источники в СБУ помогли раздобыть этот документ.

Текст поистине шокирует. Оказывается, еще в 1960-х годах американцы уже разработали свой кровавый план по развалу Донбасса и уничтожению его жителей. План долго ждал своего часа. Пока США расправлялись с Россией, им было не до нас. Но вот в 2014 году час пробил.

Текст плана:

«Поскольку у украинских националистов не хватит духу и сил по настоящему эффективно взяться за выдавливание русских из Украины, а европейцы будут всячески препятствовать им и защищать русское население, мы ударим с той стороны, откуда никто не будет ожидать удара — мы уничтожим русских силами самой России. И в первую очередь мы направим наш удар на Донбасс — на самый стойкий и непокорный регион Украины.

Мы бросим все, что имеем: все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Посеяв там хаос, мы незаметно подсунем жителям Донбасса свой план развала этого региона под видом борьбы за «русский мир» и объединение с Россией, а затем будем наблюдать как они сами своими руками станут воплощать его в жизнь. Мы внушим людям Донбасса, что украинское правительство издевается над ними и не дает им разговаривать на русском языке. Мы выдумаем самые невероятные, самые абсурдные и безумные истории о том, как Украина хочет уничтожить русских людей, и заставим жителей Донбасса поверить в это. Мы будем подстрекать дончан и луганчан к войне, чтобы они сами, своими руками посеяли смерть и разрушения, уничтожили свои дома и развалили свою промышленность. Мы сделаем так, чтобы жители Донецка и Луганска называли жителей Днепропетровска и Николаева фашистами и стреляли в них.

Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самом Донбассе, а также в России. И они станут изобретать и распространять для нас самую чудовищную ложь! Они посеют вражду и разрушения! Они будут поощрять мародерство и воровство! Но все это будет происходить под лозунгами патриотизма, любви к отечеству, православной вере и подвигам дедов, чтобы никто не догадался и не раскрыл наши планы. Самое большое надругательство над Донбассом мы произведем под флагами России и Советского союза, чтобы жители Донбасса до самого конца были убеждены, что делают все правильно. А когда они наконец поймут, что натворили и кто за этим стоит, будет уже поздно что-либо предпринимать.

В управлении Донбассом мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самому бесстыдному воровству, насилию и беспринципности. Мы превратим Донбасс в криминальную резервацию, где население будет низведено до положения бесправных рабов. Мы долго будем врать жителям Донбасса, что они строят новую и свободную страну под названием «Новороссия», а затем сделаем так, что между Луганском и Донецком будет пролегать граница, а дончане и луганчане станут жить в двух разных республиках. Мы разделим народ Донбасса и поставим во главе каждой из республик самого подлого, вороватого и тупого руководителя, который будет создавать для людей невыносимые условия жизни. Мы разрушим промышленность Донбасса, затопим шахты, остановим заводы. Так мы будем дискредитировать русский патриотизм и вызывать у людей отвращение к русскому миру. Мы превратим Донбасс в гадкую и нищую клоаку, из которой уедут миллионы людей. А оставшиеся будут работать за копейки и жить в постоянном страхе, потому что под лозунгами любви к России и борьбы с фашизмом у них будут отбирать машины, имущество и бизнес.

Лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы будем уничтожать и сажать в подвалы. А тех, кого не сможем достать, поставим в беспомощное положение, найдем способ их оболгать и объявить предателями Донбасса и фашистами»

Нужно максимально распространить этот текст среди жителей Донбасса, чтобы они поняли, какая опасность им угрожает. Коварство американцев не знает границ. Граждане должны быть предупреждены!

Блог Дениса Казанского