Украинцам за место под солнцем придется бороться. В том числе – стрелять

Гговорить, что ничего не делается, неправильно. Но придется научиться и воевать, и развиваться одновременно. Идеальные условия, когда мы были страной исключительно вышиванок и веночков – закончились. Дальше за место под солнцем придется бороться. В том числе – стрелять.

Украинский журналист Роман Цимбалюк, собственный корреспондент информагентства УНИАН в России стал всеобщим любимцем благодаря своим смелым и прямолинейным высказываниям о российской политике, которые он делает, находясь в Москве.

Он – тот самый журналист, который в реглане с надписью «укроп» задавал неудобные вопросы президенту РФ Владимиру Путину на его итоговых пресс-конференциях. Например, на последней, в декабре 2016-го, Цимбалюк спросил Путина: «Понимаете ли вы, что, если вы даже когда-то уйдете на пенсию, русские останутся для украинцев оккупантами?».

В интервью НВ он рассказывает, почему не боится сам оказаться за решеткой в России за смелую критику Кремля, и объясняет, почему украинцам не стоит жить ожиданием того, что Россия скоро развалится сама.

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— Что представляет из себя такое явление как «русский либерализм?»

— Мое мнение – никаких либералов в России уже не осталось. Особенно в том, что касается украинского вопроса. Либерал воспринимается как оппозиция современной российской действительности и российской власти. Это не так. Такой оппозиции в России нет как класса. Всех, кто был согласен с этим по-настоящему, или убили, или они были вынуждены покинуть территорию РФ. Все остальные используются, чтобы продемонстрировать планете, что есть не только Единая Россия или КПСС в новом измерении, а есть и иллюзия выборов и политической жизни.

Последним человеком с таким весом был Борис Немцов. Особенно мне удивительны заявления о том, что масса людей, которые называют себя либералами и противниками Путина, почему-то рассматривают Украину как место, где можно построить Россию без Путина.

Украинцам надо четко понимать: мы на этой планете, как государство – одни, и нам придется строить нашу страну самостоятельно

Очень интересное событие произошло в конце прошлого года. Лично я это почувствовал на себе. Прошел окончательный водораздел в сознании украинцев и русских, живущих и в России, и в Украине. Когда началась истерика по поводу «неправильной» скорби граждан Украины по поводу смерти российского посла в Турции и по поводу аварии российского ТУ-154 в Сочи.

Здесь масса людей с так называемыми либеральными взглядами занимается тем, что делает монтаж информации в своей голове. Они считают, что раз по телевизору уже не показывают войну на Донбассе и не говорят о том, как русское оружие убивает украинцев, значит, этого нет. Значит, можно спокойно упрекать украинцев в том, что они не так скорбят.

Например, история о том, что на борту того самолета была Доктор Лиза. Мол, как вы смеете говорить о том, что она воровала детей? А мне всегда хочется им сказать: а почему ваш Доктор Лиза занималась спасением детей только в Донецке и Сирии? Если зайти на сайт таких «уважаемых СМИ», как Россия 24 – там часто мелькают баннеры о том, что они собирают деньги на помощь деткам из российских регионов. Вчера вот видел: мальчику из Башкирии собирали на что-то. Сумма для России как государства – копейки. Но почему-то Доктор Лиза или другие российские «спасители» этим не занимались и не занимаются. Поедьте, спасите своего ребенка из России! Но нет – ему не повезло. Он родился в России, а не в Сирии. Потому что на этом не пропиаришься, не покажешь кучу российского оружия.

— Речь не только о детях. Они и взрослых спасают, где угодно, только не в России.

— Я об этом и говорю. Так называемый российский либеральный дискурс не понимает этого. Они говорят: «Вы там совсем стали дикими, у вас не осталось чувства сострадания!». А мне хочется спросить: а почему же вы тогда не скорбите по смертям украинских солдат?

Еще удивляет, что в российских либеральных тусовках народ думает, будто все, что произошло между Украиной и Россией – понарошку. Что Путин скажет завтра: «А давайте снова любить хохлов» – и сразу все можно будет изменить. Мне говорят: вот, мы с чеченцами год воевали, у нас две войны было, и сейчас мы с ними помирились, и точно также с вами будет – у вас Порошенко уйдет, и вы сразу вернетесь в семью российских народов. Это как раз говорят так называемые либерально настроенные граждане.

Нет никаких либералов. Боюсь, чтобы, говоря на русском языке, мы стали снова друг друга понимать, должно пройти много-много лет, десятилетий с момента прекращения активной фазы боевых действий. Отсчет этих десятилетий еще даже не начался.

— Вы задаете вопросы Путину на пресс-конференциях. Вы же понимаете, что он не ответит прямо?

— Нет, это как раз тот случай, когда у нас интересы совпадают. Российская пресс-служба Кремля тем самым показывает свою открытость, а я – задаю вопрос, который волнует Украину. По отношению к российскому государству вопрос войны – самый главный. Да, ты можешь задать вопрос, как угодно, и это не значит, что политик на него ответит. Путин очень опытный и сильный оратор. Он может выйти из любой сложной ситуации. Но, тем не менее, мне удалось некоторых вещей добиться. Например, когда он сказал, мол, они не скрывали, что отправили на Донбасс людей, чтобы решать военные вопросы. Мне кажется, это важно. Пока все участники не будут называть агрессию российского государства против Украины – агрессией, а не бреднями про гражданскую войну, никаких шансов на мир нет.

Они прекрасно понимают, какие вопросы я задам Путину. Это же на поверхности. Я задаю такие вопросы, которые мне кажутся для украинского общества наиболее важными. А на то, как он на них отвечает, к сожалению, я повлиять не могу.

— В Украине часто можно услышать мысль о том, что нужно подождать, и Россия развалится сама по себе. Что вы думаете об этом?

— Такая постановка вопроса нелепа, глупа и вредна. Рассчитывать на то, что Россия когда-то развалится – очень недальновидно. Может, развалится, а, может, и нет. Но надо исходить из того, что с нами будет соседствовать беспринципный, сильный и достаточно богатый сосед, который готов не только убивать, а и внедрять все свои планы в жизнь, то есть проводить боевые действия.

Думать о том, что Россия развалится или уйдет Путин и придет счастье – глупо. В российском обществе все его действия против Украины имеют фундаментальную поддержку. И если Владимир Владимирович, столь любимый и дорогой в России, когда-то отойдет от дел – шансов на то, что придет какой-то другой человек с кардинально отличной позицией, практически нет. И это надо четко осознавать.

Чтобы такому государству, как Украина, сохраниться, надо быть сильным и демонстрировать готовность убивать за независимость нашего государства. Чем мы сейчас и занимаемся. Русские немного озадачены тем, что им рассказывали российские аналитические центры про какую-то мифическую Новороссию, о том, что там, на востоке, ждут русских солдат, чтобы «спастись от Украины». А практика показала, что немного все нет так.

Возвращаясь к развалу России – это все глупости. Да, часто говорят, что из-за санкций в России все скоро пойдут на попятную. На самом деле российское общество настолько живет в своей реальности, что, если уровень жизни населения даже сильно обвалится, это не значит, что кто-то будет протестовать или еще что-то. Потому что нельзя протестовать, когда «вокруг – одни враги». Вы знаете, что «американцы хотят захватить всю российскую нефть»? Как же можно протестовать против власти, когда вокруг – американцы злые? Зуб точат!

Они прекрасно понимают, какие вопросы я задам Путину. Это же на поверхности

В таких городах, как Москва, санкции, по большому счету, вообще никак не влияют на людей. Если зайти в любой продуктовый магазин российский – да, качество продуктов хуже, чем в Украине, но прилавки заполнены российскими товарами и производства такой прекрасной страны, как Швейцария, на которую эмбарго не распространяется. С этой точки зрения бедные купят то, что делают в России, а богатые – швейцарский сыр за 50 долларов за килограмм. И все будут себя прекрасно чувствовать.

Украинцам надо четко понимать: мы на этой планете, как государство – одни, и нам придется строить нашу страну самостоятельно.

Все меняется – у американцев президенты меняются, и в Европе будут изменения. И ценность российского государства на планете в связи с тем, что у них есть ядерная бомба и много истребителей, для того же Запада – намного выше, чем ценность Украины. Это не значит, что они нас «сдадут», но они будут в той или иной мере сотрудничать с российским государством. А чтобы нас уважали, надо быть сильными.

Да, сейчас нелегкие времена. Но все не так плохо. Прекратилось падение. Все говорят, дороги у нас плохие. Ну, да, на троечку, но они есть! Вся транспортная инфраструктура работает, электричество, вода есть, экономический рост даже есть. Когда живешь в Киеве постоянно, то не видишь этих изменений. А когда приезжаешь, как я – это видно. Поэтому говорить, что ничего не делается, неправильно. Но придется научиться и воевать, и развиваться одновременно. Идеальные условия, когда мы были страной исключительно вышиванок и веночков – закончились. Дальше за место под солнцем придется бороться. В том числе – стрелять.