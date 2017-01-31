«Такие телеканалы, как Россия 24, надо переименовать в «Украина глазами россиян», — журналист

Я сужу по своим знакомым: у многих из них чуть ли не оргазм случается, когда они видят, как российские стратегические бомбардировщики открывают бомболюки и бомбы падают куда-то вниз. А потом им рассказывают, сколько они убили террористов, сколько объектов уничтожили.

Украинский журналист Роман Цимбалюк, собственный корреспондент информагентства УНИАН в России стал всеобщим любимцем благодаря своим смелым и прямолинейным высказываниям о российской политике, которые он делает, находясь в Москве.

Он – тот самый журналист, который в реглане с надписью «укроп» задавал неудобные вопросы президенту РФ Владимиру Путину на его итоговых пресс-конференциях. Например, на последней, в декабре 2016-го, Цимбалюк спросил Путина: «Понимаете ли вы, что, если вы даже когда-то уйдете на пенсию, русские останутся для украинцев оккупантами?».

В интервью НВ он рассказывает, почему не боится сам оказаться за решеткой в России за смелую критику Кремля, и объясняет, почему украинцам не стоит жить ожиданием того, что Россия скоро развалится сама.

…

— Стала ли российская пропаганда использовать какие-то новые методы?

— Акценты немного изменились. Во-первых, они [Россия] полностью убрали из информационного пространства Крым и Донбасс. Это может казаться удивительным, но Крым появляется в российских СМИ исключительно если туда полетит царь всея Руси или премьер-министр Медведев. Тогда об этом будут новости на центральных телеканалах. Региональных новостей оттуда и вообще жизни – в новостях нет. Ее вообще не освещают. Не то чтобы я признаю Крым «российской территорией» – я просто объясняю, как все работает.

Самая талантливая политическая пропагандистская передача – Вести с Дмитрием Киселевым – может из полутора часов программы посвятить 90% международной политике, и из них большая часть будет о выборах в США. Так делаются новости в РФ. Поэтому ни Крыма, ни Донбасса на сегодняшний день в новостях там практически нет.

Что бы не происходило в Украине – это подается в негативном ключе

Акцент делается на том, что в Украине все очень плохо, что она разваливается, что будет дефолт, в армии воруют, дороги плохие, есть нечего, по Крещатику бегают голодные собаки, в банкоматах закончились деньги. Любое событие из того, что я перечислил – там не выдумки. В разных СМИ об этом или говорилось, или писалось. Это не преувеличение.

Что бы не происходило в Украине – это подается в негативном ключе. Например, безвиз: «А, европейцы украинцев кинули!». Никто не разбирается, что и почему в Украине происходит. Главное показать, что все очень плохо, страшно, люди голодают, дети болеют, потому что не хватило вакцин… Смешно и удивительно, как российские каналы находят такие изюминки.

Такие телеканалы, как Россия 24, надо переименовать в «Украина глазами россиян».

До смешного доходит: они мне рассказывают, как у нас живется плохо, но при этом о российской жизни – ни слова. Им намного приятнее обсуждать, как «плохо» у нас.

— А почему люди верят?

— Какая-то диффузия в голове происходит. Вроде бы с одной стороны понимают, что не все благополучно и в российском государстве. Но по факту население приучили жить проблемами Украины. Во многом это связано с тем, что повлиять гражданин России в России ни на что не может. У него нет таких прав. У него все права типа избирательного формальны.

Поэтому они живут нашей жизнью. Очень любят радоваться нашим неудачам, удивляются, почему мы не скорбим по их проблемам и катастрофам, как с самолетом военным было.

Но по моему ощущению, большинство населения к этому всему относится серьезно. Если завтра, как предлагают некоторые эксперты российских вузов, будет принято решение бомбить Киев, сомневаюсь, что российские граждане будут протестовать. Потому что всем известно: если ты за независимую Украину, то ты – бандеровец. А бандеровец – это фашист, каратель, таких уничтожают. Именно этому пропаганда учит людей в России последние 70 лет или даже немного дольше.

— А зачем им уничтожать Киев?

— Мы будем исходить из того, что этого не произойдет. Это я привел как пример того, насколько население в этой стране управляемое. Народ не задается вопросами, почему что-то происходит. Я сужу по своим знакомым:

у многих из них чуть ли не оргазм случается, когда они видят, как российские стратегические бомбардировщики открывают бомболюки и бомбы падают куда-то вниз. А потом им рассказывают, сколько они убили террористов, сколько объектов уничтожили.

Ни у кого из них не возникает вопроса, почему же им не показывают, куда эти бомбы упали и что получилось в результате?

— Но у всех же есть интернет. Можно пойти, посмотреть все, что хочешь.

— Основная масса людей не намерена и не хочет искать достоверную информацию, сравнивать что-то с чем-то. В российском обществе длительное время культивировалось то, что называется синдром проигрыша после Холодной войны. Что русских и Россию все унижают, а тут пришел Путин и начал делать так, что страна встает с колен. Мы говорим о массовом сознании.

Если кто-то и видит преступления российского государства, как, например, атака на малазийский Боинг, массовое сознание или отказывается в это верить, или называет это так называемыми «попутными потерями среди гражданского населения».

Во-первых, каждый из них понимает, что возможности изменить что-то у себя в стране у них нет. Если ты начнешь задаваться такими вопросами, то рано или поздно тебе придется сделать какой-то вывод. Намного проще уверовать, что Путин – спаситель, а американцы – чмо.

— Кстати, про американцев. Что говорят в России о Трампе?

— Тут полное ликование по этому поводу, хотя не могу понять, почему. Наверное, массовая пропаганда. Есть надежда или уверенность в конструктивном сотрудничестве, в совместной борьбе с терроризмом и, главное, признание за Россией роли великой державы, которая вправе также разруливать ситуацию все во всем мире.

Они рассчитывают, будто договорятся с товарищем Трампом обменять Украину на какие-то другие вещи на этой планете. Я в это не верю, потому что нельзя обменять то, чего у тебя нет.