Прокуратура Молдовы объявила в розыск более 20 граждан

Все они — подозреваемые в уголовном деле, которое ведет муниципальная прокуратура и прокуратура по борьбе с организованной преступностью и разыскиваются за участие в боевых действиях на Донбассе.

«В основном они русскоговорящие в возрасте от 25 до 40 лет.Не у всех есть специальная военная подготовка, но по определенным причинам, в частности финансовым, они решили отправится на восток Украины для участия в боевых действиях», — сказал глава муниципальной прокуратуры Игорь Попа.

В прошлом году по подозрению в наемничестве задержали 13 граждан Молдовы. Еще троих — уроженцев Бассарабяского и Чимишлийского районов — поместили под стражу в этом месяце. Некоторые подозреваемые признались, что получали в Донбассе от тысячи до трех тысяч долларов в месяц.

Остальные сказали, что им ничего не платили, хотя изначально вербовщики обещали деньги и даже квартиры. Поэтому, а также из-за полученных ранений, они вернулись домой. Все подозреваемые во время следствия помещены под арест, им грозит до семи лет тюрьмы. Пять человек приговоры за наемничество уже получили.

ava.md