«Гуляй Поле»

Сепаратисты дохнут как мухи

31.01.2017

Сепаратисты дохнут как мухи
Вслед за Болотовым “внезапно” скончался еще один “чиновник ДНР”

В один день с первым главарем “ЛНР” Валерием Болотовым умер “чиновник” террористической организации “ДНР” Сергей Третьяков. Об этом сообщает информационное агентство УНИАН.

По данным сепаратистских СМИ, Третьяков скончался на территории, оккупированной террористической организацией “ДНР”. Предполагаемой причиной его смерти называют тромб.

В некрологах отмечается, что “заместитель министра труда и социальной политики ДНР” занимался “возрождением социальной сферы” в оккупированном Дебальцево.

На сайте центра “Миротворец” отмечается, что Третьяков, 1973 года рождения, проживал в Донецке. На “должность” был назначен лидерами боевиков “ДНР” в марте 2015 года.

Политолог

сепароиды

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