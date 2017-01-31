«Гуляй Поле»

Опубликован список российских наёмников

31.01.2017

Опубликован список российских наёмников

Список из 4500 желающих убивать украинцев получен с российского сайта вербовки боевиков и наемников.

boroday27082015В некотором царстве, в известном уже всем российско-фашистском государстве жил-был сайт. И с помощью этого сайта в этом коварном и кровавом государстве осуществлялась вербовка наемников и преступников со всех уголков россии (страна-агрессор, поддерживающая международный терроризм) и других стран с целью принять участие в боевых действиях (тех самых, что российские пропагандисты называют «гражданской войной») на стороне объединенных российско-террористических сил против Украины и ее граждан. Но, как известно, мир не без хороших людей и даже в стране-агрессоре.

В один прекрасный день неизвестные нам хорошие жители этой злой и агрессивной страны собрали с этого сайта данные, оставленные желающими уничножать украинцев,  в таблицу Excel и отправили на обработку в Центр «Миротворец».

Специалисты Центра «Миротворец», очень внимательно их изучили вместе с другими специалистами из других миротворческих, но государственных организаций Украины. И вот сегодня,  мы готовы поделиться этими данными с широкой общественностью. Тут тебе и телефоны, и почта электронная. Хочешь — звони, хочешь — пиши.

Скачать список

В списке в основном граждане россии (страна-агрессор), но есть и граждане Украины. Попадаются недостоверные данные, но их мало и они легко определяются. Главное же то, что тысячи россиян, желающих совершать преступления против Украины и ее граждан, самостоятельно регистрировались на соответствующем российском информационном ресурсе и сознательно вносили свои установочные и контактные данные. Даже беглый анализ файла подтверждает тезис, который мы неоднократно озвучивали ранее:

Войны с Украиной желает не конкретно  путин. Именно российский народ в большинстве своем желает утопить Украину в крови.

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