Украине придется воевать и развиваться одновременно

Украине придется научиться воевать и развиваться одновременно, считает Роман Цимбалюк — один из немногих украинских журналистов, аккредитированных в РФ. И добавляет: за место под солнцем нам придется стрелять.

Украинский журналист Роман Цимбалюк работает собственным корреспондентом информагентства Униан в России. Живет в Москве вместе с семьей.

На родине Цимбалюк стал всеобщим любимцем благодаря своим смелым и прямолинейным высказываниям о российской политике, которые он делает, находясь в Москве.

Он – тот самый журналист, который в реглане с надписью «укроп» задавал неудобные вопросы президенту РФ Владимиру Путину на его итоговых пресс-конференциях. Например, на последней, в декабре 2016-го, Цимбалюк спросил Путина: «Понимаете ли вы, что, если вы даже когда-то уйдете на пенсию, русские останутся для украинцев оккупантами?».

Он постоянно освещает суды над украинцами, арестованными в России. Мы побеседовали с журналистом, когда в Москве как раз шли два таких: одно – в отношении Андрея Захтея, задержанного по подозрению в подготовке терактов в аннексированном Крыму, второй – по делу арестованного в Москве журналиста Романа Сущенко.

В интервью НВ он рассказывает, почему не боится сам оказаться за решеткой в России за смелую критику Кремля, и объясняет, почему украинцам не стоит жить ожиданием того, что Россия скоро развалится сама.

— Продвигаются ли как-то дела арестованных Россией украинцев?

— Нет ни одного случая, чтобы арестованный за так называемые политические дела человек был оправдан. Российская карательная система против граждан Украины работает исправно. В лучшем случае, обменяют после вынесения решения суда. Все к этому идет.

— Зачем России эти люди? Для возможности поторговаться?

— Если посмотреть, на чем завязаны наши отношения с Россией, то раньше это были экономические связи, договора, совместные поездки. Сейчас – война на Донбассе и обмен пленными. По моему ощущению, российское государство использует украинских пленников как инструмент дестабилизации ситуации. Условно говоря, какая-то Надежда Савченко выйдет и скажет: «Видите, украинская власть ничего не сделала для их освобождения». Хотя если посмотреть на ситуацию глубже, возникает вопрос – а что должна сделать власть?

Вот пример. В том же «списке Савченко» [список пленных для обмена], который она публиковала, 102 человека являются гражданами России. По данным МИД РФ, их немного больше. В России судьба этих людей не интересует никого. Для нас вся политика, как минимум, публичная, ориентирована на то, что мы должны всех пленных вернуть. А нашим оппонентам – все равно.

После того, как Савченко публиковала эти списки, знаете, кто спросил у пресс-секретаря президента РФ про судьбу граждан России?

— Вы?

— Да, именно я. В смысле, первым спросил про российских граждан украинский корреспондент!

Для наших российских соседей судьба граждан России абсолютно не важна. В такой ситуации очень сложно найти с ними общий язык. Могу только посочувствовать гражданам Украины, потому что они потеряют годы жизни в российских тюрьмах.

Донбасс – это сказочное место, где судьба русских не интересует никого. Ни сколько их погибло, ни сколько попало в плен, покалечено. Ни сколько туда потрачено российских денег.

Мы пытаемся все это показать миру, и небезуспешно. Но в России делают вид, что ничего не происходит.

— Не боитесь, что вас ждет та же участь за смелые высказывания?

— Я верю в свою судьбу, в звезду и в то, что меня это минует. Но, как говорится, от сумы и тюрьмы не зарекайся.

В России очень умные люди работают над поиском таких «жертв». Но меня это не затронет, ведь тогда будет выглядеть так, что человека, который задавал острые вопросы Путину, преследуют как раз по этой причине.

— В ваш адрес уже были какие-то нападки?— Со стороны российского государства – нет. Я тут последний постоянно аккредитованный журналист, присланный из Киева. И, как говорит Мария Захарова (директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации – НВ) на многих публичных мероприятиях, «он последний, поэтому мы его бережем». Она спикер российского МИДа.

Они преподносят это как эталон российской демократии и свободы слова. Мол, видите, украинский журналист ходит, вопросы задает, мы его не трогаем, в тюрьму не сажаем. А вы, украинцы, мало того, что запретили все российские каналы, так еще не даете работать LifeNews и Первому каналу. Хотя это не так. Корреспондент Первого канала в Украине работает, и никаких проблем нет. Про «распятого славянского мальчика» тоже все знают. Говорить о том, что это журналистика – преувеличение.

— Стала ли российская пропаганда использовать какие-то новые методы?

— Акценты немного изменились. Во-первых, они [Россия] полностью убрали из информационного пространства Крым и Донбасс. Это может казаться удивительным, но Крым появляется в российских СМИ исключительно если туда полетит царь всея Руси или премьер-министр Медведев. Тогда об этом будут новости на центральных телеканалах. Региональных новостей оттуда и вообще жизни – в новостях нет. Ее вообще не освещают. Не то чтобы я признаю Крым «российской территорией» – я просто объясняю, как все работает.

Самая талантливая политическая пропагандистская передача – Вести с Дмитрием Киселевым – может из полутора часов программы посвятить 90% международной политике, и из них большая часть будет о выборах в США. Так делаются новости в РФ. Поэтому ни Крыма, ни Донбасса на сегодняшний день в новостях там практически нет.

Акцент делается на том, что в Украине все очень плохо, что она разваливается, что будет дефолт, в армии воруют, дороги плохие, есть нечего, по Крещатику бегают голодные собаки, в банкоматах закончились деньги. Любое событие из того, что я перечислил – там не выдумки. В разных СМИ об этом или говорилось, или писалось. Это не преувеличение.

Что бы не происходило в Украине – это подается в негативном ключе. Например, безвиз: «А, европейцы украинцев кинули!». Никто не разбирается, что и почему в Украине происходит. Главное показать, что все очень плохо, страшно, люди голодают, дети болеют, потому что не хватило вакцин… Смешно и удивительно, как российские каналы находят такие изюминки. Такие телеканалы, как Россия 24, надо переименовать в «Украина глазами россиян».

До смешного доходит: они мне рассказывают, как у нас живется плохо, но при этом о российской жизни – ни слова. Им намного приятнее обсуждать, как «плохо» у нас.

— А почему люди верят?

— Какая-то диффузия в голове происходит. Вроде бы с одной стороны понимают, что не все благополучно и в российском государстве. Но по факту население приучили жить проблемами Украины. Во многом это связано с тем, что повлиять гражданин России в России ни на что не может. У него нет таких прав. У него все права типа избирательного формальны. Поэтому они живут нашей жизнью. Очень любят радоваться нашим неудачам, удивляются, почему мы не скорбим по их проблемам и катастрофам, как с самолетом военным было.

Но по моему ощущению, большинство населения к этому всему относится серьезно. Если завтра, как предлагают некоторые эксперты российских вузов, будет принято решение бомбить Киев, сомневаюсь, что российские граждане будут протестовать. Потому что всем известно: если ты за независимую Украину, то ты – бандеровец. А бандеровец – это фашист, каратель, таких уничтожают. Именно этому пропаганда учит людей в России последние 70 лет или даже немного дольше.

— А зачем им уничтожать Киев?

— Мы будем исходить из того, что этого не произойдет. Это я привел как пример того, насколько население в этой стране управляемое. Народ не задается вопросами, почему что-то происходит. Я сужу по своим знакомым: у многих из них чуть ли не оргазм случается, когда они видят, как российские стратегические бомбардировщики открывают бомболюки и бомбы падают куда-то вниз. А потом им рассказывают, сколько они убили террористов, сколько объектов уничтожили. Ни у кого из них не возникает вопроса, почему же им не показывают, куда эти бомбы упали и что получилось в результате?

— Но у всех же есть интернет. Можно пойти, посмотреть все, что хочешь.

— Основная масса людей не намерена и не хочет искать достоверную информацию, сравнивать что-то с чем-то. В российском обществе длительное время культивировалось то, что называется синдром проигрыша после Холодной войны. Что русских и Россию все унижают, а тут пришел Путин и начал делать так, что страна встает с колен. Мы говорим о массовом сознании.

Если кто-то и видит преступления российского государства, как, например, атака на малазийский Боинг, массовое сознание или отказывается в это верить, или называет это так называемыми «попутными потерями среди гражданского населения».

Во-первых, каждый из них понимает, что возможности изменить что-то у себя в стране у них нет. Если ты начнешь задаваться такими вопросами, то рано или поздно тебе придется сделать какой-то вывод. Намного проще уверовать, что Путин – спаситель, а американцы – чмо.

— Кстати, про американцев. Что говорят в России о Трампе?

— Тут полное ликование по этому поводу, хотя не могу понять, почему. Наверное, массовая пропаганда. Есть надежда или уверенность в конструктивном сотрудничестве, в совместной борьбе с терроризмом и, главное, признание за Россией роли великой державы, которая вправе также разруливать ситуацию все во всем мире.

Они рассчитывают, будто договорятся с товарищем Трампом обменять Украину на какие-то другие вещи на этой планете. Я в это не верю, потому что нельзя обменять то, чего у тебя нет. Что бы ни говорило и ни делало американское правительство, в окопах сидят наши парни, наши солдаты и защитники. И «слить» нас, как тут любят размышлять, не удастся.

— Как вы думаете – как расценивать заявления Надежды Савченко?— Феномен Савченко очень интересен в российском информационном пространстве. Пока она сидела в тюрьме, они ее называли «преступницей», «убийцей». Во время судебных заседаний спрашивали: как вы могли убивать наших мальчиков? Но после того, как она вышла на свободу, наши «не коллеги» с российских телеканалов, когда рассказывают о ней, уже не вспоминают, что она была признана российским судом виновной в убийстве их журналистов. Ее заявления, наоборот, используются для того, чтобы показать, что в Украине все не очень-то и плохо.

Надежда занимается чем? Она критикует власти. Лично моя к ней главная претензия – после освобождения ее действия и высказывания привели к тому, что украинские политики стали намного более осторожны в защите политзаключенных. Я так понимаю, теперь они опасаются, что кто-то окажется не таким уж героем. Все начнут героизировать человека, а окажется, что он не герой. И от этого страдает процесс освобождения пленников.

— О Савченко говорят, что она работает на Медведчука, а тот, соответственно, кум Путина, значит, она играет в интересах Кремля. Что говорят об этом в РФ?

— То, что она работает не в команде государства Украина – это факт. Насчет того, что она работает с Медведчуком – про это говорят даже люди, которые работают с Администрацией президента РФ. Особенно мне забавно было слышать упрек в сторону Медведчука, что он получил такой раскрученный бренд, как Савченко – и так тупо его «слили» буквально несколькими непродуманными заявлениями и действиями. Под нее надо было создать целый штат пиарщиков, которые делали бы то же самое, но намного грамотней. Как минимум, странно с ее стороны говорить, что боевики – не черти, когда они продолжают стрелять и убивать наших солдат. Мне кажется, с точки зрения здравого смысла и политтехнологий эти два фактора совместить невозможно.

— Это Медведчука риторика или ее личная?

— Я говорю то, что слышу от других – я же не работаю ни в ее штабе, ни в его. Я думаю, все прекрасно понимают, что с ней работают какие-то люди. Даже одна из ее первых пресс-конференций – она же читала все с бумажки.

А эти фразы вроде «я видела секретные документы, что Порошенко виноват в [потерях под] Дебальцево, в Иловайском котле». Можно фонтанировать такими фразами, говорить, что везде зрада, но в любой войне невозможно обойтись без жертв. У каждого генерала и руководителя свое кладбище. Это звучит цинично и страшно, но это факт.

Во время войны задача противоборствующей стороны – максимально дискредитировать руководство государства и сделать его безголовым, неуправляемым. С таким противником расправиться намного проще. И Савченко, как в прошлом военнослужащая, должна это понимать.

— Что представляет из себя такое явление как «русский либерализм?»

— Мое мнение – никаких либералов в России уже не осталось. Особенно в том, что касается украинского вопроса. Либерал воспринимается как оппозиция современной российской действительности и российской власти. Это не так. Такой оппозиции в России нет как класса. Всех, кто был согласен с этим по-настоящему, или убили, или они были вынуждены покинуть территорию РФ. Все остальные используются, чтобы продемонстрировать планете, что есть не только Единая Россия или КПСС в новом измерении, а есть и иллюзия выборов и политической жизни.

Последним человеком с таким весом был Борис Немцов. Особенно мне удивительны заявления о том, что масса людей, которые называют себя либералами и противниками Путина, почему-то рассматривают Украину как место, где можно построить Россию без Путина.

Очень интересное событие произошло в конце прошлого года. Лично я это почувствовал на себе. Прошел окончательный водораздел в сознании украинцев и русских, живущих и в России, и в Украине. Когда началась истерика по поводу «неправильной» скорби граждан Украины по поводу смерти российского посла в Турции и по поводу аварии российского ТУ-154 в Сочи.

Здесь масса людей с так называемыми либеральными взглядами занимается тем, что делает монтаж информации в своей голове. Они считают, что раз по телевизору уже не показывают войну на Донбассе и не говорят о том, как русское оружие убивает украинцев, значит, этого нет. Значит, можно спокойно упрекать украинцев в том, что они не так скорбят.

Например, история о том, что на борту того самолета была Доктор Лиза. Мол, как вы смеете говорить о том, что она воровала детей? А мне всегда хочется им сказать: а почему ваш Доктор Лиза занималась спасением детей только в Донецке и Сирии? Если зайти на сайт таких «уважаемых СМИ», как Россия 24 – там часто мелькают баннеры о том, что они собирают деньги на помощь деткам из российских регионов. Вчера вот видел: мальчику из Башкирии собирали на что-то. Сумма для России как государства – копейки. Но почему-то Доктор Лиза или другие российские «спасители» этим не занимались и не занимаются. Поедьте, спасите своего ребенка из России! Но нет – ему не повезло. Он родился в России, а не в Сирии. Потому что на этом не пропиаришься, не покажешь кучу российского оружия.

— Речь не только о детях. Они и взрослых спасают, где угодно, только не в России.

— Я об этом и говорю. Так называемый российский либеральный дискурс не понимает этого. Они говорят: «Вы там совсем стали дикими, у вас не осталось чувства сострадания!». А мне хочется спросить: а почему же вы тогда не скорбите по смертям украинских солдат?

Еще удивляет, что в российских либеральных тусовках народ думает, будто все, что произошло между Украиной и Россией – понарошку. Что Путин скажет завтра: «А давайте снова любить хохлов» – и сразу все можно будет изменить. Мне говорят: вот, мы с чеченцами год воевали, у нас две войны было, и сейчас мы с ними помирились, и точно также с вами будет – у вас Порошенко уйдет, и вы сразу вернетесь в семью российских народов. Это как раз говорят так называемые либерально настроенные граждане.

Нет никаких либералов. Боюсь, чтобы, говоря на русском языке, мы стали снова друг друга понимать, должно пройти много-много лет, десятилетий с момента прекращения активной фазы боевых действий. Отсчет этих десятилетий еще даже не начался.

— Вы задаете вопросы Путину на пресс-конференциях. Вы же понимаете, что он не ответит прямо?

— Нет, это как раз тот случай, когда у нас интересы совпадают. Российская пресс-служба Кремля тем самым показывает свою открытость, а я – задаю вопрос, который волнует Украину. По отношению к российскому государству вопрос войны – самый главный. Да, ты можешь задать вопрос, как угодно, и это не значит, что политик на него ответит. Путин очень опытный и сильный оратор. Он может выйти из любой сложной ситуации. Но, тем не менее, мне удалось некоторых вещей добиться. Например, когда он сказал, мол, они не скрывали, что отправили на Донбасс людей, чтобы решать военные вопросы. Мне кажется, это важно. Пока все участники не будут называть агрессию российского государства против Украины – агрессией, а не бреднями про гражданскую войну, никаких шансов на мир нет.

Они прекрасно понимают, какие вопросы я задам Путину. Это же на поверхности. Я задаю такие вопросы, которые мне кажутся для украинского общества наиболее важными. А на то, как он на них отвечает, к сожалению, я повлиять не могу.

— В Украине часто можно услышать мысль о том, что нужно подождать, и Россия развалится сама по себе. Что вы думаете об этом?— Такая постановка вопроса нелепа, глупа и вредна. Рассчитывать на то, что Россия когда-то развалится – очень недальновидно. Может, развалится, а, может, и нет. Но надо исходить из того, что с нами будет соседствовать беспринципный, сильный и достаточно богатый сосед, который готов не только убивать, а и внедрять все свои планы в жизнь, то есть проводить боевые действия.

Думать о том, что Россия развалится или уйдет Путин и придет счастье – глупо. В российском обществе все его действия против Украины имеют фундаментальную поддержку. И если Владимир Владимирович, столь любимый и дорогой в России, когда-то отойдет от дел – шансов на то, что придет какой-то другой человек с кардинально отличной позицией, практически нет. И это надо четко осознавать.

Чтобы такому государству, как Украина, сохраниться, надо быть сильным и демонстрировать готовность убивать за независимость нашего государства. Чем мы сейчас и занимаемся. Русские немного озадачены тем, что им рассказывали российские аналитические центры про какую-то мифическую Новороссию, о том, что там, на востоке, ждут русских солдат, чтобы «спастись от Украины». А практика показала, что немного все нет так.

Возвращаясь к развалу России – это все глупости. Да, часто говорят, что из-за санкций в России все скоро пойдут на попятную. На самом деле российское общество настолько живет в своей реальности, что, если уровень жизни населения даже сильно обвалится, это не значит, что кто-то будет протестовать или еще что-то. Потому что нельзя протестовать, когда «вокруг – одни враги». Вы знаете, что «американцы хотят захватить всю российскую нефть»? Как же можно протестовать против власти, когда вокруг – американцы злые? Зуб точат!

В таких городах, как Москва, санкции, по большому счету, вообще никак не влияют на людей. Если зайти в любой продуктовый магазин российский – да, качество продуктов хуже, чем в Украине, но прилавки заполнены российскими товарами и производства такой прекрасной страны, как Швейцария, на которую эмбарго не распространяется. С этой точки зрения бедные купят то, что делают в России, а богатые – швейцарский сыр за 50 долларов за килограмм. И все будут себя прекрасно чувствовать.

Украинцам надо четко понимать: мы на этой планете, как государство – одни, и нам придется строить нашу страну самостоятельно. Все меняется – у американцев президенты меняются, и в Европе будут изменения. И ценность российского государства на планете в связи с тем, что у них есть ядерная бомба и много истребителей, для того же Запада – намного выше, чем ценность Украины. Это не значит, что они нас «сдадут», но они будут в той или иной мере сотрудничать с российским государством. А чтобы нас уважали, надо быть сильными.

Да, сейчас нелегкие времена. Но все не так плохо. Прекратилось падение. Все говорят, дороги у нас плохие. Ну, да, на троечку, но они есть! Вся транспортная инфраструктура работает, электричество, вода есть, экономический рост даже есть. Когда живешь в Киеве постоянно, то не видишь этих изменений. А когда приезжаешь, как я – это видно. Поэтому говорить, что ничего не делается, неправильно. Но придется научиться и воевать, и развиваться одновременно. Идеальные условия, когда мы были страной исключительно вышиванок и веночков – закончились. Дальше за место под солнцем придется бороться. В том числе – стрелять.

АЛЕКСАНДРА ГОРЧИНСКАЯ, Новое время