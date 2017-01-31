Российский завод, строящий ракетные двигатели, подменял в них драгметаллы обычными

Все двигатели ракет-носителей «Протон-М», произведенные на Воронежском механическом заводе в последние годы, будут отозваны из-за подозрений в нарушении технологии производства, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на топ-менеджеров отраслевых предприятий.

По данным издания, речь идет о том, что вместо компонентов, в которых должны были присутствовать драгметаллы, в двигателях использовались более дешевые и менее жаростойкие, хотя в документах этого отражено и не было.

Таким образом, в ближайшее время на завод могут вернуться десятки двигателей, среди которых будут и те, что уже поставлены на космодром Байконур. Предполагается, что именно с недостатками при производстве двигателей может быть связано декабрьское крушение ракеты-носителя «Союз-У».

Перепроверка всех двигателей должна привести к сдвигу сроков запланированных на 2017 год 27 запусков: это, в свою очередь, обернется неустойками в размере нескольких процентов от каждого контракта, однако в Роскосмосе заявляют, что предпочитают провести тщательные проверки, прежде чем осуществлять полеты.

Добавим, что расследованием подмены материалов при производстве уже занимаются ФСБ, прокуратуры и СК, выехавшие сейчас на ВМЗ.

Московский комсомолец